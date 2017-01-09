Основные темы автомобильного портала
Платные парковки в Петербурге загружались в 2016 году на треть
«Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» завершил приемку работ по реконструкции перехватывающей парковки у станции ...
Вспомним, что мы не только водители. Как сохранить драгоценное тепло
Оккупировавшие европейскую часть страны рождественские морозы показали, как порой проблематично работает автотехника. Это и утренние ...
Тест зимних шипованных шин Gislaved Nord Frost 200
Как-то в моей автомобильной жизни доселе случалось, что использование шипованных шин все время обходило меня стороной. Друзья периодически ...
Шире кошельки. Машина – снова роскошь
Наступивший год, по оптимистичным прогнозам, должен принести некоторую стабильность авторынку. Продажи, если и не рванут вверх, то ...
Десять простейших правил безопасной езды
Хоть ГИБДД и пытается заверить, что количество ДТП в последние годы снижается, аварий на наших дорогах, увы, по-прежнему предостаточно ...
Что нового с собой принес наступивший 2017-й?
Наступил 2017-й, а вместе с ним начали действовать поправки в Правила дорожного движения, которыми мы руководствуемся в нашей повседневной ...
Фирменная сеть Bosch Service отметила 95-летний юбилей
В конце прошлого года исполнилось 95 лет с момента начала работы мастерской, ставшей партнером Bosch по установке автокомпонентов и ...
Остаточная глубина протектора шины требует особого контроля
Если вы используете зимние шины не первый сезон, самое время убедиться, что глубина их протектора составляет не менее 4 мм. По информации ...
Одеваем носки на «дворники» и дуем на замок через питьевую соломинку
Полезных советов мало не бывает. Особенно когда речь идет об автомобиле и, как следствие, о безопасности дорожного движения. Поэтому ...
Главное в 2016-м. С чем вступаем в год грядущий?
Уходящий год запомнился в большинстве своем уходом различных моделей с российского рынка. Тем не менее, произошли важные изменения ...
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