Основные темы автомобильного портала
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Автомобильное сообщество продолжает будоражить тема «натурального» ОСАГО. Известно, что законопроект, согласно которому вместо денежной ...
Как проехать к «иордани», и нужно ли в ней окунаться ради моды?
В медиа¬-центре правительства Санкт-Петербурга прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к празднику Крещения Господня. В ней ...
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Минувший год был непростым для автопроизводителей и дилеров. По итогам года, продажи новых легковых автомобилей упали на 12%. Игроки ...
Ленобласть намерена повысить качество транспортного обслуживания населения
Недавно созданное в Ленинградской области Управление по транспорту представит к концу января 2017-го план развития транспортной системы ...
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Дилерские центры Renault продолжают продажи внедорожников Duster лимитированной серии Dakar. Несмотря на то, что на дворе календарный ...
Платные парковки в Петербурге загружались в 2016 году на треть
«Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» завершил приемку работ по реконструкции перехватывающей парковки у станции ...
Вспомним, что мы не только водители. Как сохранить драгоценное тепло
Оккупировавшие европейскую часть страны рождественские морозы показали, как порой проблематично работает автотехника. Это и утренние ...
Тест зимних шипованных шин Gislaved Nord Frost 200
Как-то в моей автомобильной жизни доселе случалось, что использование шипованных шин все время обходило меня стороной. Друзья периодически ...
Шире кошельки. Машина – снова роскошь
Наступивший год, по оптимистичным прогнозам, должен принести некоторую стабильность авторынку. Продажи, если и не рванут вверх, то ...
Десять простейших правил безопасной езды
Хоть ГИБДД и пытается заверить, что количество ДТП в последние годы снижается, аварий на наших дорогах, увы, по-прежнему предостаточно ...
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