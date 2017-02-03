Основные темы автомобильного портала
Как протекают продажи нового Nissan Murano
Если при звонке в «ниссановский» автосалон услышите встречный вопрос: «Вам какой Murano – в старом кузове или новом?», не обнадеживайте ...
От всевидящего ока фотокамеры уходит все меньше российских водителей
В 2016 году посредством работы автоматических комплексов фото- видеофиксации в России было вынесено 50 млн постановлений по делам об ...
Как Группа компаний «Волгабас» отработала минувший год?
В 2016 году Группа компаний «Волгабас» увеличила объемы производства, по сравнению с 2015-м, на 72%. Несмотря на продолжающееся уже ...
Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
Еще с 2015 года по причине падения продаж новых автомобилей количество дилерских центров в России стало сокращаться. В 2015-м свернули ...
«Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге дан старт работе относительно нового для нашей страны (не считая Москвы) сервиса поминутной аренды транспортных ...
Велодорожки появятся как в центре Петербурга, так и на севере города
В Санкт-Петербурге определены маршруты первых 5 велодорожек, которые будут организованы до конца этого года. Сделано это в рамках развития ...
Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
Тяжелое экономическое время убивает слабых игроков рынка, а сильных заставляет искать другие пути заработка. Как правило, такой расклад ...
В России официально представлен SsangYong Tivoli
Корейский бренд SsangYong сегодня официально объявил о старте продаж сразу 2 своих новых моделей - Tivoli и Tivoli XLV. Анонсирована ...
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Автомобильное сообщество продолжает будоражить тема «натурального» ОСАГО. Известно, что законопроект, согласно которому вместо денежной ...
Как проехать к «иордани», и нужно ли в ней окунаться ради моды?
В медиа¬-центре правительства Санкт-Петербурга прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к празднику Крещения Господня. В ней ...
Новости
03.02.2017, 19:01
03.02.2017, 18:18
03.02.2017, 17:36
03.02.2017, 17:29
03.02.2017, 17:01
03.02.2017, 16:35
03.02.2017, 15:49
03.02.2017, 15:01
03.02.2017, 14:43
03.02.2017, 14:23
03.02.2017, 12:54
03.02.2017, 12:09
03.02.2017, 11:41
03.02.2017, 11:02
03.02.2017, 10:44
03.02.2017, 10:07
03.02.2017, 09:43
03.02.2017, 09:21
03.02.2017, 08:52