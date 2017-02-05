Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
Как протекают продажи нового Nissan Murano
Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается

Основные темы автомобильного портала

Для кого — бобы, а для кого — огонь жгучий
Сегодня утром в Горелово (Красносельский район Санкт-Петербурга) сгорел автомобиль Lada. Как информирует пресс-служба регионального ...
Как протекают продажи нового Nissan Murano
Если при звонке в «ниссановский» автосалон услышите встречный вопрос: «Вам какой Murano – в старом кузове или новом?», не обнадеживайте ...
От всевидящего ока фотокамеры уходит все меньше российских водителей
В 2016 году посредством работы автоматических комплексов фото- видеофиксации в России было вынесено 50 млн постановлений по делам об ...
Как Группа компаний «Волгабас» отработала минувший год?
В 2016 году Группа компаний «Волгабас» увеличила объемы производства, по сравнению с 2015-м, на 72%. Несмотря на продолжающееся уже ...
Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
Еще с 2015 года по причине падения продаж новых автомобилей количество дилерских центров в России стало сокращаться. В 2015-м свернули ...
«Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге дан старт работе относительно нового для нашей страны (не считая Москвы) сервиса поминутной аренды транспортных ...
Велодорожки появятся как в центре Петербурга, так и на севере города
В Санкт-Петербурге определены маршруты первых 5 велодорожек, которые будут организованы до конца этого года. Сделано это в рамках развития ...
Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
Тяжелое экономическое время убивает слабых игроков рынка, а сильных заставляет искать другие пути заработка. Как правило, такой расклад ...
В России официально представлен SsangYong Tivoli
Корейский бренд SsangYong сегодня официально объявил о старте продаж сразу 2 своих новых моделей - Tivoli и Tivoli XLV. Анонсирована ...
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Автомобильное сообщество продолжает будоражить тема «натурального» ОСАГО. Известно, что законопроект, согласно которому вместо денежной ...

Новости

05.02.2017, 21:10
Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
05.02.2017, 18:32
Для кого — бобы, а для кого — огонь жгучий
04.02.2017, 22:13
Уроженец Азербайджана 50 раз нарушал скорость на трассе М-10
03.02.2017, 19:01
Audi RS5 Coupe вывели на финальные тесты
03.02.2017, 18:18
Peugeot отложит выход 5008 из-за высокого спроса на 3008
03.02.2017, 17:36
Renault готовит новый компактный кроссовер
03.02.2017, 17:29
Двойная выгода ожидает тех, кто присмотрелся к автомобилям Datsun
03.02.2017, 17:01
Владельцы Ford могут экономить до 30% на сервисе
03.02.2017, 16:35
Самым популярным авто на вторичном рынке стала «девятка»
03.02.2017, 15:49
Land Cruiser Prado в версии Invincible X презентовали в Великобритании
03.02.2017, 15:01
В США на аукцион выставлены 700 послевоенных автомобилей
03.02.2017, 14:43
Покупка Subaru Forester может стать на 40 тысяч привлекательнее
03.02.2017, 14:23
Новое поколение Audi А6 представят в 2018 году
03.02.2017, 13:36
Предзаказы на пикапы Mercedes-Benz X-Class начали принимать в Великобритании
03.02.2017, 12:54
Дилеры ждут новый BMW 5 серии в марте
03.02.2017, 12:09
Lexus назвали самым надежным авто
03.02.2017, 11:41
Hyundai покажет новое поколение Elantra GT в США
03.02.2017, 11:02
В Петербурге приветствуют электронный таможенный транзит
03.02.2017, 10:44
Porsche 911 оставят без атмосферных двигателей
03.02.2017, 10:07
Стала известна цена обновленного универсала Mercedes-Benz E-Class
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Новые тест-драйвы

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Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
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Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
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Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое

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