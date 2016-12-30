Основные темы автомобильного портала
Одеваем носки на «дворники» и дуем на замок через питьевую соломинку
Полезных советов мало не бывает. Особенно когда речь идет об автомобиле и, как следствие, о безопасности дорожного движения. Поэтому ...
Главное в 2016-м. С чем вступаем в год грядущий?
Уходящий год запомнился в большинстве своем уходом различных моделей с российского рынка. Тем не менее, произошли важные изменения ...
«Линия Сталина»: броня крепка, и танки наши быстры
До Нового года остаются считаные дни, и тем из автомобилистов, кто на каникулах намерен посетить братскую Белоруссию, наша информация ...
Прощайте, иномарки. Какие машины больше не купим?
Продолжающееся падение российского авторынка постепенно «подчистило» ассортимент предлагающихся нам машин. Модели, которые так и не ...
«Пепелац» из Старой Ладоги: и снег убирает, и почву рыхлит
Этого «уникума» корреспондент 110km.ru случайно встретил в Старой Ладоге. «Самавто» прикатил на заваленную снегом парковку возле Никольского ...
За рулем Renault Duster Dakar покоряем горную пустыню
Вместе с Renault автор 110km.ru посетил на днях святые места Древней Грузии, Иверии или, как ее называют сами грузины, Сакартвело. ...
Вспоминаем, как управлять автомобилем на скользкой дороге
Хорошего совета много не бывает. Особенно когда речь идет о безопасности дорожного движения. Время на дворе сейчас снежное и скользкое ...
Cadillac демонстрирует в России новую динамику
Вот уже год, как все мы живем без некогда привычных «коллекций» Opel и Chevrolet Dat. Несмотря на пессимистично звучавшие тогда прогнозы ...
GM выводит услуги послепродажного обслуживания на новый уровень
Значительная часть актуального бизнеса GM в России заключается в послепродажном обслуживании тех брендов, которые еще год назад продавались ...
Стабильный год. Власти инвестируют в авторынок
Падение авторынка стало уже настолько для всех привычным, что на негативные показатели обычные потребители уже не обращают внимания ...
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