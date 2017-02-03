Как протекают продажи нового Nissan Murano
Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
Как протекают продажи нового Nissan Murano
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик

Основные темы автомобильного портала

Как протекают продажи нового Nissan Murano
Если при звонке в «ниссановский» автосалон услышите встречный вопрос: «Вам какой Murano – в старом кузове или новом?», не обнадеживайте ...
От всевидящего ока фотокамеры уходит все меньше российских водителей
В 2016 году посредством работы автоматических комплексов фото- видеофиксации в России было вынесено 50 млн постановлений по делам об ...
Как Группа компаний «Волгабас» отработала минувший год?
В 2016 году Группа компаний «Волгабас» увеличила объемы производства, по сравнению с 2015-м, на 72%. Несмотря на продолжающееся уже ...
Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
Еще с 2015 года по причине падения продаж новых автомобилей количество дилерских центров в России стало сокращаться. В 2015-м свернули ...
«Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге дан старт работе относительно нового для нашей страны (не считая Москвы) сервиса поминутной аренды транспортных ...
Велодорожки появятся как в центре Петербурга, так и на севере города
В Санкт-Петербурге определены маршруты первых 5 велодорожек, которые будут организованы до конца этого года. Сделано это в рамках развития ...
Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
Тяжелое экономическое время убивает слабых игроков рынка, а сильных заставляет искать другие пути заработка. Как правило, такой расклад ...
В России официально представлен SsangYong Tivoli
Корейский бренд SsangYong сегодня официально объявил о старте продаж сразу 2 своих новых моделей - Tivoli и Tivoli XLV. Анонсирована ...
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Автомобильное сообщество продолжает будоражить тема «натурального» ОСАГО. Известно, что законопроект, согласно которому вместо денежной ...
Как проехать к «иордани», и нужно ли в ней окунаться ради моды?
В медиа¬-центре правительства Санкт-Петербурга прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к празднику Крещения Господня. В ней ...

Новости

03.02.2017, 19:01
Audi RS5 Coupe вывели на финальные тесты
03.02.2017, 18:18
Peugeot отложит выход 5008 из-за высокого спроса на 3008
03.02.2017, 17:36
Renault готовит новый компактный кроссовер
03.02.2017, 17:29
Двойная выгода ожидает тех, кто присмотрелся к автомобилям Datsun
03.02.2017, 17:01
Владельцы Ford могут экономить до 30% на сервисе
03.02.2017, 16:35
Самым популярным авто на вторичном рынке стала «девятка»
03.02.2017, 15:49
Land Cruiser Prado в версии Invincible X презентовали в Великобритании
03.02.2017, 15:01
В США на аукцион выставлены 700 послевоенных автомобилей
03.02.2017, 14:43
Покупка Subaru Forester может стать на 40 тысяч привлекательнее
03.02.2017, 14:23
Новое поколение Audi А6 представят в 2018 году
03.02.2017, 13:36
Предзаказы на пикапы Mercedes-Benz X-Class начали принимать в Великобритании
03.02.2017, 12:54
Дилеры ждут новый BMW 5 серии в марте
03.02.2017, 12:09
Lexus назвали самым надежным авто
03.02.2017, 11:41
Hyundai покажет новое поколение Elantra GT в США
03.02.2017, 11:02
В Петербурге приветствуют электронный таможенный транзит
03.02.2017, 10:44
Porsche 911 оставят без атмосферных двигателей
03.02.2017, 10:07
Стала известна цена обновленного универсала Mercedes-Benz E-Class
03.02.2017, 09:43
Продажи обновленного Toyota Highlander стартовали в России
03.02.2017, 09:21
Как протекают продажи нового Nissan Murano
03.02.2017, 08:52
От всевидящего ока фотокамеры уходит все меньше российских водителей
Показать еще
Все новости
Система сравнения автомобилей
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
KIA Rio
KIA Rio
ВАЗ Lada Granta
ВАЗ Lada Granta
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Сравнить

Новые тест-драйвы

смотреть все
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
Тест-драйв Daewoo Damas: маленький проныра
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
Тест-драйв Volkswagen Amarok: роскошь или необходимость
Тест-драйв Audi A4: азы дисциплины
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
Тест-драйв Daewoo Damas: маленький проныра
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
Тест-драйв Volkswagen Amarok: роскошь или необходимость

Автоновинки

Прочие разделы
АвтоМоскваАвтоМудростьАвтоПитерДизайн и тюнингДороги и пробкиНовинки и концепт карыНовости и акции автосалоновTop ManagerКупить автоАвтоправо-ГИБДДЖенщины и автоАвтоспортЮморАвтострахованиеАвтопутешествия АвтофорумАвтосалоны и дилерыАренда и прокат автоАвтоклубы и форумы автолюбителейАвтозаправочные станцииАвтошколы и школы водительского обученияАвтосервисы и магазины автозапчастейАвтоэнциклопедияДороги, шоссе, улицы и автодорожные развязки
Читайте по теме
110km это

Авто журнал (автожурнал), авто сайт (автосайт, автомобильный сайт Москвы и Санкт- Петербурга – все эти описания наиболее полно характеризуют популярный авто портал 110км.ру. Здесь вы найдете все о мире машин 2х столиц - СПб и Москвы. Мы пишем о последних новостях автомира, вопросах рынка авто Питера и столицы, делаем уникальные тест-драйвы новинок, знакомим с новостями автосалонов и дилеров и пр.

После регистрации на сайте доступен ряд сервисов, автоотзывы владельцев, сравнение моделей авто и объявления о продаже авто в СПб и Москве и другие сервисы.

Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 37 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Последнее с форума
Переделка топливной системы с евро3 на евро2Как получить пропуск в центр Москвы (МКАД, СК, ТТК)mercedes EТойота Центр Парнас | отзывыКак Вы развлекаетесь?АВТОМАГАЗИН | отзывыи\м запчастей АвтоЛеоАвтосервис Берс Авто"ПЛТ" Автоцентр Купчино | отзывыСтали известны рублевые цены на новый седан Ravon Nexia R3
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG