Тест-драйв Daewoo Damas: маленький проныра
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
Тест-драйв Daewoo Damas: маленький проныра
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей

Основные темы автомобильного портала

В России официально представлен SsangYong Tivoli
Корейский бренд SsangYong сегодня официально объявил о старте продаж сразу 2 своих новых моделей - Tivoli и Tivoli XLV. Анонсирована ...
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Автомобильное сообщество продолжает будоражить тема «натурального» ОСАГО. Известно, что законопроект, согласно которому вместо денежной ...
Как проехать к «иордани», и нужно ли в ней окунаться ради моды?
В медиа¬-центре правительства Санкт-Петербурга прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к празднику Крещения Господня. В ней ...
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Минувший год был непростым для автопроизводителей и дилеров. По итогам года, продажи новых легковых автомобилей упали на 12%. Игроки ...
Ленобласть намерена повысить качество транспортного обслуживания населения
Недавно созданное в Ленинградской области Управление по транспорту представит к концу января 2017-го план развития транспортной системы ...
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Дилерские центры Renault продолжают продажи внедорожников Duster лимитированной серии Dakar. Несмотря на то, что на дворе календарный ...
Платные парковки в Петербурге загружались в 2016 году на треть
«Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» завершил приемку работ по реконструкции перехватывающей парковки у станции ...
Вспомним, что мы не только водители. Как сохранить драгоценное тепло
Оккупировавшие европейскую часть страны рождественские морозы показали, как порой проблематично работает автотехника. Это и утренние ...
Тест зимних шипованных шин Gislaved Nord Frost 200
Как-то в моей автомобильной жизни доселе случалось, что использование шипованных шин все время обходило меня стороной. Друзья периодически ...
Шире кошельки. Машина – снова роскошь
Наступивший год, по оптимистичным прогнозам, должен принести некоторую стабильность авторынку. Продажи, если и не рванут вверх, то ...

Новости

26.01.2017, 17:42
Кроссовер DS X замечен на дорожных испытаниях
26.01.2017, 17:02
На родстер Mazda MX-5 наблюдается небывалый спрос
26.01.2017, 16:19
Российские продажи Ferrari за год увеличились на 60 %
26.01.2017, 15:42
Mercedes-Benz E-Class Coupe встал на конвейер
26.01.2017, 14:57
Новый Nissan Juke лишат дизельного двигателя
26.01.2017, 14:21
Renault 8 Gordini заявлен на ралли ретроавтомобилей в Монте-Карло
26.01.2017, 13:45
Lamborghini выпустит компактный спорткар
26.01.2017, 12:57
Гибрид Toyota Prius вернется на российский рынок
26.01.2017, 12:05
Названы самые популярные в мире кроссоверы
26.01.2017, 11:24
Опубликованы первые изображения кроссовера УАЗ
26.01.2017, 10:45
Российские покупатели увидят новый Land Rover Discovery раньше срока
26.01.2017, 10:01
Универсал Mercedes-Benz E-Class All-Terrain готовят к старту продаж в России
26.01.2017, 09:23
Экспорт автомобилей Ford увеличился за год в 4 раза
25.01.2017, 21:02
В Петербурге изъято 17 000 литров опасной «незамерзайки»
25.01.2017, 19:55
В России официально представлен SsangYong Tivoli
25.01.2017, 19:43
Петербург готовится к проведению XI ежегодной Международной конференции AutoInvest 2017
25.01.2017, 19:31
Минпромторг опроверг выделение господдержки для Chevrolet Niva
25.01.2017, 19:19
Volkswagen создал новый метод обогрева стекол автомобилей
25.01.2017, 18:50
Стала известна комплектация нового Infiniti Q60 для России
25.01.2017, 18:06
Ford GT получит двигатель 655 л.с.
Показать еще
Все новости
Система сравнения автомобилей
Hyundai Solaris
Hyundai Solaris
KIA Rio
KIA Rio
ВАЗ Lada Granta
ВАЗ Lada Granta
Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
Сравнить

Новые тест-драйвы

смотреть все
Тест-драйв Daewoo Damas: маленький проныра
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
Тест-драйв Volkswagen Amarok: роскошь или необходимость
Тест-драйв Audi A4: азы дисциплины
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
Тест-драйв Haval H8: китайское дружелюбие
За рулем Renault Duster Dakar покоряем горную пустыню
Тест-драйв Daewoo Damas: маленький проныра
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
Тест-драйв Volkswagen Amarok: роскошь или необходимость
Тест-драйв Audi A4: азы дисциплины

Автоновинки

Прочие разделы
АвтоМоскваАвтоМудростьАвтоПитерДизайн и тюнингДороги и пробкиНовинки и концепт карыНовости и акции автосалоновTop ManagerКупить автоАвтоправо-ГИБДДЖенщины и автоАвтоспортЮморАвтострахованиеАвтопутешествия АвтофорумАвтосалоны и дилерыАренда и прокат автоАвтоклубы и форумы автолюбителейАвтозаправочные станцииАвтошколы и школы водительского обученияАвтосервисы и магазины автозапчастейАвтоэнциклопедияДороги, шоссе, улицы и автодорожные развязки
Читайте по теме
110km это

Авто журнал (автожурнал), авто сайт (автосайт, автомобильный сайт Москвы и Санкт- Петербурга – все эти описания наиболее полно характеризуют популярный авто портал 110км.ру. Здесь вы найдете все о мире машин 2х столиц - СПб и Москвы. Мы пишем о последних новостях автомира, вопросах рынка авто Питера и столицы, делаем уникальные тест-драйвы новинок, знакомим с новостями автосалонов и дилеров и пр.

После регистрации на сайте доступен ряд сервисов, автоотзывы владельцев, сравнение моделей авто и объявления о продаже авто в СПб и Москве и другие сервисы.

Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс B Exclusive
Mini One и еще 3 модели
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 65 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Последнее с форума
разбираю Volvo S80 2002г.2.9.АКПП.авто пригнана с германии без пробега по рф.пока есть все.могу отправить в регионы через пэк.звоните пишите.89500131543.разбираю Volvo S80 2002г.2.9.АКПП.авто пригнана с германии без пробега по рф.пока есть все.могу отправить в регионы через пэк.звоните пишите.89500131543.Женщины!!!! Очнитесь!! Что Вами движет??!!Как Вы развлекаетесь?Форум Saturn VUEразбираю на запчасти Сервис в районе м. ЩелковскаяТест SY Stavic: сильный размер Код для магнитолыбольшие обороты. глохнет
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG