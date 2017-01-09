Шире кошельки. Машина – снова роскошь
Тест-драйв Audi A4: азы дисциплины
Главное в 2016-м. С чем вступаем в год грядущий?
Тест-драйв нового УАЗ «Патриот»: молодящий кровь
Шире кошельки. Машина – снова роскошь
Главное в 2016-м. С чем вступаем в год грядущий?

Основные темы автомобильного портала

Платные парковки в Петербурге загружались в 2016 году на треть
«Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» завершил приемку работ по реконструкции перехватывающей парковки у станции ...
Вспомним, что мы не только водители. Как сохранить драгоценное тепло
Оккупировавшие европейскую часть страны рождественские морозы показали, как порой проблематично работает автотехника. Это и утренние ...
Тест зимних шипованных шин Gislaved Nord Frost 200
Как-то в моей автомобильной жизни доселе случалось, что использование шипованных шин все время обходило меня стороной. Друзья периодически ...
Шире кошельки. Машина – снова роскошь
Наступивший год, по оптимистичным прогнозам, должен принести некоторую стабильность авторынку. Продажи, если и не рванут вверх, то ...
Десять простейших правил безопасной езды
Хоть ГИБДД и пытается заверить, что количество ДТП в последние годы снижается, аварий на наших дорогах, увы, по-прежнему предостаточно ...
Что нового с собой принес наступивший 2017-й?
Наступил 2017-й, а вместе с ним начали действовать поправки в Правила дорожного движения, которыми мы руководствуемся в нашей повседневной ...
Фирменная сеть Bosch Service отметила 95-летний юбилей
В конце прошлого года исполнилось 95 лет с момента начала работы мастерской, ставшей партнером Bosch по установке автокомпонентов и ...
Остаточная глубина протектора шины требует особого контроля
Если вы используете зимние шины не первый сезон, самое время убедиться, что глубина их протектора составляет не менее 4 мм. По информации ...
Одеваем носки на «дворники» и дуем на замок через питьевую соломинку
Полезных советов мало не бывает. Особенно когда речь идет об автомобиле и, как следствие, о безопасности дорожного движения. Поэтому ...
Главное в 2016-м. С чем вступаем в год грядущий?
Уходящий год запомнился в большинстве своем уходом различных моделей с российского рынка. Тем не менее, произошли важные изменения ...

Новости

09.01.2017, 19:20
Концептуальный Q8 выводит Audi в новый сегмент
09.01.2017, 18:31
В прошлом году тольяттинцы собрали более 32 тыс. Chevrolet Niva
09.01.2017, 18:15
Презентован Chevrolet Traverse, ожидаемый в России
09.01.2017, 17:21
Платные парковки в Петербурге загружались в 2016 году на треть
09.01.2017, 17:01
Говорят, что на федеральных трассах в праздники было не так много ДТП
09.01.2017, 16:42
Bentley Continental Supersports доступен для заказа
09.01.2017, 16:04
В морозные каникулы дорожникам было не до отдыха
09.01.2017, 15:25
Продажи Honda в США за год увеличились на 5 %
09.01.2017, 14:52
Porsche 911 GTS показали после рестайлинга
09.01.2017, 14:01
Toyota с дизелем стала самой популярной в Москве
09.01.2017, 13:07
Китайский производитель скопирует Rolls-Royce
09.01.2017, 12:15
Представлен удлиненный Volkswagen Tiguan
09.01.2017, 11:29
Mercedes-Benz презентовал в Детройте GLA и GLA 45
09.01.2017, 10:41
Lifan 820 прибудет в Россию в течение полугода
09.01.2017, 09:59
Volkswagen Group стал лидером продаж 2016 года
09.01.2017, 09:28
Isuzu рассказал о продажах пикапов D-Max
08.01.2017, 16:09
Как менялся автомобильный рынок Чехии за последние 20 лет
07.01.2017, 21:25
Вспомним, что мы не только водители. Как сохранить драгоценное тепло
07.01.2017, 20:24
В наступившем году «БелАЗ» без работы не останется
07.01.2017, 14:41
Америка выбирает 4-цилиндровые легковушки
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Тест-драйв Audi A4: азы дисциплины
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