Основные темы автомобильного портала
Как Группа компаний «Волгабас» отработала минувший год?
В 2016 году Группа компаний «Волгабас» увеличила объемы производства, по сравнению с 2015-м, на 72%. Несмотря на продолжающееся уже ...
Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
Еще с 2015 года по причине падения продаж новых автомобилей количество дилерских центров в России стало сокращаться. В 2015-м свернули ...
«Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге дан старт работе относительно нового для нашей страны (не считая Москвы) сервиса поминутной аренды транспортных ...
Велодорожки появятся как в центре Петербурга, так и на севере города
В Санкт-Петербурге определены маршруты первых 5 велодорожек, которые будут организованы до конца этого года. Сделано это в рамках развития ...
Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
Тяжелое экономическое время убивает слабых игроков рынка, а сильных заставляет искать другие пути заработка. Как правило, такой расклад ...
В России официально представлен SsangYong Tivoli
Корейский бренд SsangYong сегодня официально объявил о старте продаж сразу 2 своих новых моделей - Tivoli и Tivoli XLV. Анонсирована ...
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Автомобильное сообщество продолжает будоражить тема «натурального» ОСАГО. Известно, что законопроект, согласно которому вместо денежной ...
Как проехать к «иордани», и нужно ли в ней окунаться ради моды?
В медиа¬-центре правительства Санкт-Петербурга прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к празднику Крещения Господня. В ней ...
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Минувший год был непростым для автопроизводителей и дилеров. По итогам года, продажи новых легковых автомобилей упали на 12%. Игроки ...
Ленобласть намерена повысить качество транспортного обслуживания населения
Недавно созданное в Ленинградской области Управление по транспорту представит к концу января 2017-го план развития транспортной системы ...
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