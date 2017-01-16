Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Тест-драйв Volkswagen Amarok: роскошь или необходимость
Шире кошельки. Машина – снова роскошь
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Тест-драйв Volkswagen Amarok: роскошь или необходимость

Основные темы автомобильного портала

Как проехать к «иордани», и нужно ли в них окунаться ради моды?
В медиа¬-центре правительства Санкт-Петербурга прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к празднику Крещения Господня. В ней ...
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Минувший год был непростым для автопроизводителей и дилеров. По итогам года, продажи новых легковых автомобилей упали на 12%. Игроки ...
Ленобласть намерена повысить качество транспортного обслуживания населения
Недавно созданное в Ленинградской области Управление по транспорту представит к концу января 2017-го план развития транспортной системы ...
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Дилерские центры Renault продолжают продажи внедорожников Duster лимитированной серии Dakar. Несмотря на то, что на дворе календарный ...
Платные парковки в Петербурге загружались в 2016 году на треть
«Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» завершил приемку работ по реконструкции перехватывающей парковки у станции ...
Вспомним, что мы не только водители. Как сохранить драгоценное тепло
Оккупировавшие европейскую часть страны рождественские морозы показали, как порой проблематично работает автотехника. Это и утренние ...
Тест зимних шипованных шин Gislaved Nord Frost 200
Как-то в моей автомобильной жизни доселе случалось, что использование шипованных шин все время обходило меня стороной. Друзья периодически ...
Шире кошельки. Машина – снова роскошь
Наступивший год, по оптимистичным прогнозам, должен принести некоторую стабильность авторынку. Продажи, если и не рванут вверх, то ...
Десять простейших правил безопасной езды
Хоть ГИБДД и пытается заверить, что количество ДТП в последние годы снижается, аварий на наших дорогах, увы, по-прежнему предостаточно ...
Что нового с собой принес наступивший 2017-й?
Наступил 2017-й, а вместе с ним начали действовать поправки в Правила дорожного движения, которыми мы руководствуемся в нашей повседневной ...

Новости

16.01.2017, 21:22
Как проехать к «иордани», и нужно ли в них окунаться ради моды?
16.01.2017, 18:41
Bentley выпустит гибридные версии нескольких моделей
16.01.2017, 17:55
Обновленный Lifan 720 запечатлен фотошпионами
16.01.2017, 17:04
Hyundai Sonata возвращается на российский рынок
16.01.2017, 16:10
Стартовала кампания «Радуйтесь зиме вместе с Renault Service!»
16.01.2017, 15:26
Volvo XC60 стал похож на XC90
16.01.2017, 14:46
Honda намерена продать 5 млн авто в 2017 году
16.01.2017, 14:35
Теперь и жители Череповца смогут заправляться на АЗС «Газпромнефть»
16.01.2017, 14:01
Объем продаж Bentley в Европе за год вырос на 56 %
16.01.2017, 13:07
Определена цена самых мощных авто Mercedes E-Class
16.01.2017, 12:26
В Китае видели новинку Wey
16.01.2017, 11:42
Названа самая популярная марка на вторичном рынке России
16.01.2017, 11:00
Renault расширяет ассортимент онлайн-шоурума
16.01.2017, 10:02
Китай увеличит производство гибридов и электрокаров
16.01.2017, 09:34
В Ломоносове «Фокус» ДПС попал сразу под два удара
16.01.2017, 09:20
СМИ: В Калуге приостановлена сборка Audi А6 и А8
15.01.2017, 23:11
Унициклисты провели в Тихвине зимний Фестиваль
15.01.2017, 20:55
Собрался на автобусе в Псков? Предъяви паспорт
15.01.2017, 12:47
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
14.01.2017, 18:06
Квадро-корона «Дакара» у россиянина Карякина
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