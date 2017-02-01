Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
Тест-драйв Daewoo Damas: маленький проныра
Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
Дилеры бьют по кризису сервис-центрами

Основные темы автомобильного портала

Как Группа компаний «Волгабас» отработала минувший год?
В 2016 году Группа компаний «Волгабас» увеличила объемы производства, по сравнению с 2015-м, на 72%. Несмотря на продолжающееся уже ...
Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
Еще с 2015 года по причине падения продаж новых автомобилей количество дилерских центров в России стало сокращаться. В 2015-м свернули ...
«Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге дан старт работе относительно нового для нашей страны (не считая Москвы) сервиса поминутной аренды транспортных ...
Велодорожки появятся как в центре Петербурга, так и на севере города
В Санкт-Петербурге определены маршруты первых 5 велодорожек, которые будут организованы до конца этого года. Сделано это в рамках развития ...
Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
Тяжелое экономическое время убивает слабых игроков рынка, а сильных заставляет искать другие пути заработка. Как правило, такой расклад ...
В России официально представлен SsangYong Tivoli
Корейский бренд SsangYong сегодня официально объявил о старте продаж сразу 2 своих новых моделей - Tivoli и Tivoli XLV. Анонсирована ...
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Автомобильное сообщество продолжает будоражить тема «натурального» ОСАГО. Известно, что законопроект, согласно которому вместо денежной ...
Как проехать к «иордани», и нужно ли в ней окунаться ради моды?
В медиа¬-центре правительства Санкт-Петербурга прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к празднику Крещения Господня. В ней ...
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Минувший год был непростым для автопроизводителей и дилеров. По итогам года, продажи новых легковых автомобилей упали на 12%. Игроки ...
Ленобласть намерена повысить качество транспортного обслуживания населения
Недавно созданное в Ленинградской области Управление по транспорту представит к концу января 2017-го план развития транспортной системы ...

Новости

01.02.2017, 18:48
В сети появились фото нового Hyundai Veloster
01.02.2017, 18:32
Audi нынче продают по спецусловиям
01.02.2017, 18:09
Винтажный спорткар Speedback GT 2017 представят в Женеве
01.02.2017, 17:44
Ликинский «Вояж» пройдет тест-драйв в Санкт-Петербурге
01.02.2017, 17:02
Штрафы за отказ пропустить пешехода начали присылать автомобилистам в Москве
01.02.2017, 16:19
Как Группа компаний «Волгабас» отработала минувший год?
01.02.2017, 16:08
Бесплатное техобслуживание для Nissan Terrano
01.02.2017, 15:35
Toyota готовит для Европы спецверсию Aygo
01.02.2017, 14:49
Цены на авто увеличили 13 брендов
01.02.2017, 14:03
Появились подробности о новом Honda WR-V
01.02.2017, 13:25
Рестайлинговый Chevrolet Spark видели на тестах
01.02.2017, 12:39
Mazda CX-9 ждут в России
01.02.2017, 11:59
Официально представлен новый BMW 5-Series Touring
01.02.2017, 11:17
Lada начали поставлять в Китай
01.02.2017, 10:40
Универсал Honda Civic на рынке не появится
01.02.2017, 10:01
Сберечь автосалоны. Дилерская сеть сокращается
01.02.2017, 09:38
BMW и McLaren создают новый двигатель
01.02.2017, 09:01
Subaru XV нового поколения презентуют в Женеве
31.01.2017, 18:40
Обновленный Volkswagen Tiguan прибыл в Россию
31.01.2017, 18:00
Jeep выводит новое поколение Compass на российский рынок
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Новые тест-драйвы

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Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
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Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
Тест-драйв Volkswagen Amarok: роскошь или необходимость

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