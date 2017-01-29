Основные темы автомобильного портала

Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
Тест-драйв Daewoo Damas: маленький проныра
Лонг-тест Mitsubishi Outlander: японская зона
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
Тест-драйв Daewoo Damas: маленький проныра

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Велодорожки появятся как в центре Петербурга, так и на севере города
В Санкт-Петербурге определены маршруты первых 5 велодорожек, которые будут организованы до конца этого года. Сделано это в рамках развития ...
Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
Тяжелое экономическое время убивает слабых игроков рынка, а сильных заставляет искать другие пути заработка. Как правило, такой расклад ...
В России официально представлен SsangYong Tivoli
Корейский бренд SsangYong сегодня официально объявил о старте продаж сразу 2 своих новых моделей - Tivoli и Tivoli XLV. Анонсирована ...
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Автомобильное сообщество продолжает будоражить тема «натурального» ОСАГО. Известно, что законопроект, согласно которому вместо денежной ...
Как проехать к «иордани», и нужно ли в ней окунаться ради моды?
В медиа¬-центре правительства Санкт-Петербурга прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к празднику Крещения Господня. В ней ...
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Минувший год был непростым для автопроизводителей и дилеров. По итогам года, продажи новых легковых автомобилей упали на 12%. Игроки ...
Ленобласть намерена повысить качество транспортного обслуживания населения
Недавно созданное в Ленинградской области Управление по транспорту представит к концу января 2017-го план развития транспортной системы ...
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Дилерские центры Renault продолжают продажи внедорожников Duster лимитированной серии Dakar. Несмотря на то, что на дворе календарный ...
Платные парковки в Петербурге загружались в 2016 году на треть
«Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» завершил приемку работ по реконструкции перехватывающей парковки у станции ...
Вспомним, что мы не только водители. Как сохранить драгоценное тепло
Оккупировавшие европейскую часть страны рождественские морозы показали, как порой проблематично работает автотехника. Это и утренние ...

Новости

29.01.2017, 22:00
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
29.01.2017, 20:49
Ленинградские автомобили получают «крымские» госномера
28.01.2017, 15:59
Читатели отдали предпочтение компактному Audi A3
27.01.2017, 19:27
Средняя выплата по ОСАГО увеличилась до 69 000 рублей
27.01.2017, 18:48
Great Wall возвращается в Россию
27.01.2017, 18:07
«ИжАвто» на треть увеличил объем производства
27.01.2017, 17:25
Обновленный Nissan Z покажут в Токио
27.01.2017, 16:40
Volkswagen Golf GTI станет гибридом
27.01.2017, 16:02
Госдума придумала, как мотивировать россиян на покупку электрокаров
27.01.2017, 15:22
Seat анонсировал новую генерацию Ibiza
27.01.2017, 14:33
Обновленные Renault Logan и Sandero показали в Украине
27.01.2017, 13:57
Skoda рассекретила новый Kodiaq Sportline
27.01.2017, 13:10
DongFeng AX7 появится в России весной
27.01.2017, 12:33
Honda представила новую генерацию Civic
27.01.2017, 11:56
Tesla будет обновлять электромобили раз в полтора года
27.01.2017, 11:16
Компактный кроссовер Cadillac появится в 2018 году
27.01.2017, 10:41
Обновленный BMW M3 представят в марте
27.01.2017, 10:11
Велодорожки появятся как в центре Петербурга, так и на севере города
27.01.2017, 09:59
Citroen готовит к автосалону в Женеве 2 новинки
27.01.2017, 09:19
Спрос на гибриды Toyota на европейском рынке вырос на 41 %
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Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
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Тест-драйв Volkswagen Amarok: роскошь или необходимость

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