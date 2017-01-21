Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Тест-драйв Infniniti Q30: ядовитое насекомое
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?

Основные темы автомобильного портала

Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
Автомобильное сообщество продолжает будоражить тема «натурального» ОСАГО. Известно, что законопроект, согласно которому вместо денежной ...
Как проехать к «иордани», и нужно ли в ней окунаться ради моды?
В медиа¬-центре правительства Санкт-Петербурга прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к празднику Крещения Господня. В ней ...
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Минувший год был непростым для автопроизводителей и дилеров. По итогам года, продажи новых легковых автомобилей упали на 12%. Игроки ...
Ленобласть намерена повысить качество транспортного обслуживания населения
Недавно созданное в Ленинградской области Управление по транспорту представит к концу января 2017-го план развития транспортной системы ...
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Дилерские центры Renault продолжают продажи внедорожников Duster лимитированной серии Dakar. Несмотря на то, что на дворе календарный ...
Платные парковки в Петербурге загружались в 2016 году на треть
«Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» завершил приемку работ по реконструкции перехватывающей парковки у станции ...
Вспомним, что мы не только водители. Как сохранить драгоценное тепло
Оккупировавшие европейскую часть страны рождественские морозы показали, как порой проблематично работает автотехника. Это и утренние ...
Тест зимних шипованных шин Gislaved Nord Frost 200
Как-то в моей автомобильной жизни доселе случалось, что использование шипованных шин все время обходило меня стороной. Друзья периодически ...
Шире кошельки. Машина – снова роскошь
Наступивший год, по оптимистичным прогнозам, должен принести некоторую стабильность авторынку. Продажи, если и не рванут вверх, то ...
Десять простейших правил безопасной езды
Хоть ГИБДД и пытается заверить, что количество ДТП в последние годы снижается, аварий на наших дорогах, увы, по-прежнему предостаточно ...

Новости

21.01.2017, 18:19
Действиям новгородских гаишников будет дана правовая оценка
20.01.2017, 17:59
Dacia обновила модели Dokker и Lodgy
20.01.2017, 17:07
Стали известны технические характеристики Audi S5 Sportback
20.01.2017, 16:21
DS готовит серийное производство спорткара E-Tense
20.01.2017, 15:50
Новый Toyota C-HR в Японии пользуется ажиотажным спросом
20.01.2017, 15:25
Subaru объявила цены на Forester и Outback 2017 года
20.01.2017, 15:15
«БелАЗы» будут собирать в Китае
20.01.2017, 14:53
Производство универсала Lada Vesta SW начнется во II полугодии
20.01.2017, 14:01
BMW начнет испытания беспилотников
20.01.2017, 13:03
Новые версии Volkswagen Golf доступны покупателям
20.01.2017, 12:19
Renault анонсировала новинки ближайших лет
20.01.2017, 11:43
Сколько дорог отремонтировали муниципалы Ленобласти в 2016-м?
20.01.2017, 11:21
Спрос на Volvo увеличился за год на 6 %
20.01.2017, 10:42
Российский авторынок за год сократился на 3 %
20.01.2017, 09:49
Ремонт вместо денег. ОСАГО против водителей
20.01.2017, 09:20
«АвтоВАЗ» вдвое увеличит экспорт
19.01.2017, 20:02
Байкеры помогут больным детям добраться до красочного шоу
19.01.2017, 19:15
Mercedes-Benz приступил к тестам обновленного C-Class
19.01.2017, 18:12
Продажи Jaguar увеличились в России вдвое
19.01.2017, 17:50
«Рестэк» приглашает на выставку Automechanika St. Petersburg.
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