16 июня 2017, 09:38

115 лет Bosch извлекает искру из своих свечей зажигания

Пожалуй, никакой другой автопродукт не ассоциируется с именем Bosch, как свеча зажигания. На данный момент компания располагает 5 заводами по всему миру, которые ежегодно изготавливают сотни миллионов свечей.
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  115 лет Bosch извлекает искру из своих свечей зажигания 115 лет Bosch извлекает искру из своих свечей зажигания 115 лет Bosch извлекает искру из своих свечей зажигания 115 лет Bosch извлекает искру из своих свечей зажигания 115 лет Bosch извлекает искру из своих свечей зажигания
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фото
  

В этом году «бошевцы» отмечают 115-летие со дня начала производства свечей зажигания. Начиналось все в далеком 1901-м, когда Роберт Бош поручил руководителю отдела развития своей компании Готтлобу Хонольду разработать систему зажигания от магнето с продолжительной искрой.

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Надо заметить, что непосредственно конструкция свечи к тому времени уже была известна (с 1860-х) и даже опробована на ДВС от Карла Бенца, однако результаты эксперимента оказались малоутешительными. Да и конструкторы Bosch уже не понаслышке знали, что такое система зажигания от магнето. Поэтому скорее г-н Хонольд представил проект свечи зажигания, соединенной с магнето высокого напряжения.

Инновация обеспечивала гарантированное воспламенение топливовоздушной смеси в ДВС и стала, без всякого преувеличения, прорывом в мировом автомобилестроении. В начале 1902 года фирма получила патент на свое изобретение и запустила его в серию, и до Первой мировой войны система зажигания Bosch довольно часто использовалась в автомобилях. Внедрение конвейерного производства позволило изготавливать миллионы свечей.

За минувшие 115 лет конструкция свечи зажигания не претерпела существенных изменений - усовершенствование шло преимущественно в области применения более прочных и стойких материалов. Скажем, стали использовать никелевое покрытие, способное выдержать температурное и химическое воздействие. Интересно, что принцип зажигания остался неизменным до наших дней: электрическая искра воспламеняет воздушно-топливную смесь и обеспечивает работу бензинового двигателя.

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115 лет Bosch извлекает искру из своих свечей зажигания
В этом году «бошевцы» отмечают 115-летие со дня начала производства свечей зажигания. Начиналось все в далеком 1901-м, когда Роберт Бош поручил руководителю отдела развития своей компании Готтлобу Хонольду разработать систему зажигания от магнето с продолжительной искрой.{{material_107878}} Надо заметить, что непосредственно конструкция свечи к тому времени уже была известна (с 1860-х) и даже опробована на ДВС от Карла Бенца, однако результаты эксперимента оказались малоутешительными. Да и конструкторы Bosch уже не понаслышке знали, что такое система зажигания от магнето. Поэтому скорее г-н Хонольд представил проект свечи зажигания, соединенной с магнето высокого напряжения. Инновация обеспечивала гарантированное воспламенение топливовоздушной смеси в ДВС и стала, без всякого преувеличения, прорывом в мировом автомобилестроении. В начале 1902 года фирма получила патент на свое изобретение и запустила его в серию, и до Первой мировой войны система зажигания Bosch довольно часто использовалась в автомобилях. Внедрение конвейерного производства позволило изготавливать миллионы свечей.За минувшие 115 лет конструкция свечи зажигания не претерпела существенных изменений - усовершенствование шло преимущественно в области применения более прочных и стойких материалов. Скажем, стали использовать никелевое покрытие, способное выдержать температурное и химическое воздействие. Интересно, что принцип зажигания остался неизменным до наших дней: электрическая искра воспламеняет воздушно-топливную смесь и обеспечивает работу бензинового двигателя.
2017-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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