115 лет Bosch извлекает искру из своих свечей зажигания
В этом году «бошевцы» отмечают 115-летие со дня начала производства свечей зажигания. Начиналось все в далеком 1901-м, когда Роберт Бош поручил руководителю отдела развития своей компании Готтлобу Хонольду разработать систему зажигания от магнето с продолжительной искрой.
Инновация обеспечивала гарантированное воспламенение топливовоздушной смеси в ДВС и стала, без всякого преувеличения, прорывом в мировом автомобилестроении. В начале 1902 года фирма получила патент на свое изобретение и запустила его в серию, и до Первой мировой войны система зажигания Bosch довольно часто использовалась в автомобилях. Внедрение конвейерного производства позволило изготавливать миллионы свечей.
За минувшие 115 лет конструкция свечи зажигания не претерпела существенных изменений - усовершенствование шло преимущественно в области применения более прочных и стойких материалов. Скажем, стали использовать никелевое покрытие, способное выдержать температурное и химическое воздействие. Интересно, что принцип зажигания остался неизменным до наших дней: электрическая искра воспламеняет воздушно-топливную смесь и обеспечивает работу бензинового двигателя.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное