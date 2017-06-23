23 июня 2017, 15:01
15-миллионный автомобиль выпущен под маркой Skoda
Правда, уточним: с момента начала партнерства чешской марки с ныне материнской Volkswagen Group. Для обеих компаний это очередная важная веха в истории. Больше трети приходится на Octavia (5,6 млн ед.). Компактная Fabia разошлась тиражом 4 млн экз., а флагманский Superb – свыше 1 млн экз.
Skoda Octavia
Выпускается с 1999 г.
Новый от 940 000 до 1 761 000 Р
За первые 5 месяцев 2017-го произведено и отгружено потребителям 480 000 экз. в портфолио Skoda сегодня 7 модельных линеек, включающих более 40 версий автомобилей.
На родине, в Чехии Skoda имеет сборочные заводы в Млада-Болеславе, Квасинах и Врхлаби. Кроме того, автомобили марки выпускаются на предприятиях VW Group в Китае, России, Индии и Словакии.
От себя добавим, что в период с января по май текущего года российские дилеры Skoda реализовали 23045 новых автомобилей - это на 4% выше показателя аналогичного периода 2016-го.
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Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Слышала не очень хорошие отзывы о сервисе шкода на московском пр-те в Калининграде. И теперь думаю покупать ли шкоду или другую машину взять.
"Более слабые (и не такие дорогие) версии Octavia поставляются с 6-ступенчатыми «автоматами»." Гон. На эту машинку ставят только DSG-7. Сам хотел взять на автомате.
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