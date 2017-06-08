8 июня 2017, 13:29

2 модели Ford вошли в госпрограмму льготного автокредитования

Ford Kuga и Mondeo уже доступны на новых условиях у официальных дилеров бренда. Размер ежемесячного платежа теперь составит от 5 900 рублей для Kuga и от 5 800 рублей для Mondeo.
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2 модели Ford вошли в госпрограмму льготного автокредитования Ford Mondeo, Ford Kuga
Суть в том, что предельная стоимость участвующих в государственной программе льготного кредитования автомобилей повышена до 1 450 000 рублей. Благодаря изменениям Ford Sollers предложил новые финансовые инструменты своим клиентам. Сейчас в рамках программы можно приобрести не только модели Fiesta, Focus и Ecosport, но и кроссовер Kuga, седан Mondeo.
 
Например, покупателям Kuga дается возможность приобрести автомобиль на условиях программы Ford Options, в рамках которой клиенты получают возможность постоянного обновления автомобиля, гарантию его выкупа дилером и сниженный ежемесячный платеж – от 5 900 рублей ежемесячно с учетом государственной программы. Минимальный ежемесячный платеж при оформлении кредита Ford Options с государственной программой на бизнес-седан Ford Mondeo составит 5 800 рублей.
 
Для клиентов, которые приобретают автомобиль по программе Ford Credit не впервые, доступно особое предложение по обновлению своего автомобиля Ford со сниженной процентной ставкой.
 
Розничная цена на Kuga стартует от 1 199 000 рублей с учетом всех специальных условий. Mondeo предлагается по специальной цене от 1 245 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Ford Mondeo Trend 2.5 ATFord Kuga Trend Plus 2.5 AT
Год выпуска, с2015 2017
Год выпуска, по2016 2018
Кузовседан внедорожник
Количество дверей/мест4/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин149 150
Объем двигателя2488 2488
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл11.8
Загородный цикл6.1
Смешанный цикл8.2 8.1
ТопливоАИ-92 АИ-95
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2 модели Ford вошли в госпрограмму льготного автокредитования
Суть в том, что предельная стоимость участвующих в государственной программе льготного кредитования автомобилей повышена до 1 450 000 рублей. Благодаря изменениям Ford Sollers предложил новые финансовые инструменты своим клиентам. Сейчас в рамках программы можно приобрести не только модели Fiesta, Focus и Ecosport, но и кроссовер Kuga, седан Mondeo. Например, покупателям Kuga дается возможность приобрести автомобиль на условиях программы Ford Options, в рамках которой клиенты получают возможность постоянного обновления автомобиля, гарантию его выкупа дилером и сниженный ежемесячный платеж – от 5 900 рублей ежемесячно с учетом государственной программы. Минимальный ежемесячный платеж при оформлении кредита Ford Options с государственной программой на бизнес-седан Ford Mondeo составит 5 800 рублей. Для клиентов, которые приобретают автомобиль по программе Ford Credit не впервые, доступно особое предложение по обновлению своего автомобиля Ford со сниженной процентной ставкой. Розничная цена на Kuga стартует от 1 199 000 рублей с учетом всех специальных условий. Mondeo предлагается по специальной цене от 1 245 000 рублей.
2017-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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