8 июня 2017, 13:29
2 модели Ford вошли в госпрограмму льготного автокредитования
Ford Kuga и Mondeo уже доступны на новых условиях у официальных дилеров бренда. Размер ежемесячного платежа теперь составит от 5 900 рублей для Kuga и от 5 800 рублей для Mondeo.
Суть в том, что предельная стоимость участвующих в государственной программе льготного кредитования автомобилей повышена до 1 450 000 рублей. Благодаря изменениям Ford Sollers предложил новые финансовые инструменты своим клиентам. Сейчас в рамках программы можно приобрести не только модели Fiesta, Focus и Ecosport, но и кроссовер Kuga, седан Mondeo.
Например, покупателям Kuga дается возможность приобрести автомобиль на условиях программы Ford Options, в рамках которой клиенты получают возможность постоянного обновления автомобиля, гарантию его выкупа дилером и сниженный ежемесячный платеж – от 5 900 рублей ежемесячно с учетом государственной программы. Минимальный ежемесячный платеж при оформлении кредита Ford Options с государственной программой на бизнес-седан Ford Mondeo составит 5 800 рублей.
Для клиентов, которые приобретают автомобиль по программе Ford Credit не впервые, доступно особое предложение по обновлению своего автомобиля Ford со сниженной процентной ставкой.
Розничная цена на Kuga стартует от 1 199 000 рублей с учетом всех специальных условий. Mondeo предлагается по специальной цене от 1 245 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Mondeo Trend 2.5 AT
|Ford Kuga Trend Plus 2.5 AT
|Год выпуска, с
|2015
|2017
|Год выпуска, по
|2016
|2018
|Кузов
|седан
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|4/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|149
|150
|Объем двигателя
|2488
|2488
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|11.8
|Загородный цикл
|6.1
|Смешанный цикл
|8.2
|8.1
|Топливо
|АИ-92
|АИ-95
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Отзывы по теме
Ford Mondeo известен на рынке давно, пережил уже несколько рестайлигов, последний из которых случился совсем недавно, и очередь из желающих его купить выстроилась достаточно длинная. Почему же этот добротный бизнес-класс так популярен? Быть может, за богатый выбор комплектаций или простор на заднем кресле ...
С дилерами реально фигня творится. Не со всеми (СсангЕнг, например, марку держит, проблем не было ни разу) .
Если на сервисе простояла больше 5 мес. из гарантийного срока- обязаны заменить машину на новую
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