5 июня 2017, 09:52
2 новинки Toyota выйдут на рынок в следующем году
Новое поколение паркетников Toyota Rush и Daihatsu Terios анонсированы на 2018 год. Внешне обе модели будут похожи на концепт Daihatsu FT Concept, презентованный 2 года назад на автошоу в Индонезии.
Технические параметры пока держатся в секрете, но предполагается, что машины будут приводиться в движение 1,5-литровым турбодвигателем производительностью 107 л.с., также рассматривается вариант 1,5-литрового атмосферника. Силовые установки будут сочетаться с 5-скоростной механикой или 6-диапазонным «автоматом», передне- и полноприводной системой.
Размеры автомобилей, которые в плане внешнего вида называют «близнецами», составят 4 350 мм х 1 750 мм х 1 690 мм, а колесная база – 2 685 мм. У кроссоверов не будет запаски на багажнике. Автомобили будут доступны в вариантах на 5 и на 7 мест.
Напомним также, что буквально на днях появилась информация об обновлении модели Land Cruiser Prado. Внедорожник будет предлагаться со знакомыми бензиновыми моторами объемом 2,7 литра и 4 литра, а также с 2,8-литровым турбодизем. Все двигатели агрегируются с 6-ступенчатым «автоматом». Мощность – от 163 до 177 л.с.
В то же время на российском рынке до конца года ждут новинку Toyota Fortuner, характеристики которого схожи с пикапом Hilux, который продают в Африке, Австралии, Ближнего Востока и Азии. Новинка расположится на ступень ниже Land Cruiser Prado. Конкурировать модель будет с недавно поступившим на российский рынок Mitsubishi Pajero Sport свежей генерации.
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Быть или не быть турецкому автобизнесу в России
27.11.2015, 18:12
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