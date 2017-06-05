5 июня 2017, 09:52

2 новинки Toyota выйдут на рынок в следующем году

Новое поколение паркетников Toyota Rush и Daihatsu Terios анонсированы на 2018 год. Внешне обе модели будут похожи на концепт Daihatsu FT Concept, презентованный 2 года назад на автошоу в Индонезии.
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Технические параметры пока держатся в секрете, но предполагается, что машины будут приводиться в движение 1,5-литровым турбодвигателем производительностью 107 л.с., также рассматривается вариант 1,5-литрового атмосферника. Силовые установки будут сочетаться с 5-скоростной механикой или 6-диапазонным «автоматом», передне- и полноприводной системой.
 
Размеры автомобилей, которые в плане внешнего вида называют «близнецами», составят 4 350 мм х 1 750 мм х 1 690 мм, а колесная база – 2 685 мм. У кроссоверов не будет запаски на багажнике. Автомобили будут доступны в вариантах на 5 и на 7 мест.
 
Напомним также, что буквально на днях появилась информация об обновлении модели Land Cruiser Prado. Внедорожник будет предлагаться со знакомыми бензиновыми моторами объемом 2,7 литра и 4 литра, а также с 2,8-литровым турбодизем. Все двигатели агрегируются с 6-ступенчатым «автоматом». Мощность – от 163 до 177 л.с.
 
В то же время на российском рынке до конца года ждут новинку Toyota Fortuner, характеристики которого схожи с пикапом Hilux, который продают в Африке, Австралии, Ближнего Востока и Азии. Новинка расположится на ступень ниже Land Cruiser Prado. Конкурировать модель будет с недавно поступившим на российский рынок Mitsubishi Pajero Sport свежей генерации.
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| Кому: Людмила первые тысяч 5 нагрузок не давайте, особо
Oleg Olegov
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Венза больше Прадо? Это как вы сравнивали?
Farion
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Здравствуйте Всем, та же проблема. 4 Раннер Спорт Эдишен 2005 г.в. Стояли родные стойки, на стиралке два раза выкидывало на встречку. Поставили стойки с прадика стиралку стал проходить спокойно, но стало сильней раскачивать и на скорости подкидывает зад. Роман вы решили свою проблему? Если да то как ...
egor78
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2 новинки Toyota выйдут на рынок в следующем году
Технические параметры пока держатся в секрете, но предполагается, что машины будут приводиться в движение 1,5-литровым турбодвигателем производительностью 107 л.с., также рассматривается вариант 1,5-литрового атмосферника. Силовые установки будут сочетаться с 5-скоростной механикой или 6-диапазонным «автоматом», передне- и полноприводной системой. Размеры автомобилей, которые в плане внешнего вида называют «близнецами», составят 4 350 мм х 1 750 мм х 1 690 мм, а колесная база – 2 685 мм. У кроссоверов не будет запаски на багажнике. Автомобили будут доступны в вариантах на 5 и на 7 мест. Напомним также, что буквально на днях появилась информация об обновлении модели Land Cruiser Prado. Внедорожник будет предлагаться со знакомыми бензиновыми моторами объемом 2,7 литра и 4 литра, а также с 2,8-литровым турбодизем. Все двигатели агрегируются с 6-ступенчатым «автоматом». Мощность – от 163 до 177 л.с. В то же время на российском рынке до конца года ждут новинку Toyota Fortuner, характеристики которого схожи с пикапом Hilux, который продают в Африке, Австралии, Ближнего Востока и Азии. Новинка расположится на ступень ниже Land Cruiser Prado. Конкурировать модель будет с недавно поступившим на российский рынок Mitsubishi Pajero Sport свежей генерации.
2017-06-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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