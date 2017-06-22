22 июня 2017, 15:42

20 000 «Соларисов» продано в стране за три месяца

За три месяца официальных продаж Hyundai Solaris второго поколения в России к сегодняшнему дню реализовано 20 тыс. ед. Откровенно говоря, не самый бойкий старт; автопроизводитель и его дилеры рассчитывали на куда большие продажи.
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Бюджетный седан предлагается в 4 комплектациях: Active, Active Plus, Comfort и Elegance. В базовой комплектации Active обнаруживаем: 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерную запаску, 4 динамика и аудиоподготовку, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, систему управления стабилизацией (VSM), включая электронную систему стабилизации (ESC) и антипробуксовочную систему (TCS), систему мониторинга давления в шинах (TPMS).

Есть также регулировка по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.

Минимальная стоимость Solaris, оснащенного 1,4-литровым 100-сильным двигателем и МКПП  составляет 624 900 руб.

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20 000 «Соларисов» продано в стране за три месяца
Бюджетный седан предлагается в 4 комплектациях: Active, Active Plus, Comfort и Elegance. В базовой комплектации Active обнаруживаем: 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерную запаску, 4 динамика и аудиоподготовку, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, систему управления стабилизацией (VSM), включая электронную систему стабилизации (ESC) и антипробуксовочную систему (TCS), систему мониторинга давления в шинах (TPMS). Есть также регулировка по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.Минимальная стоимость Solaris, оснащенного 1,4-литровым 100-сильным двигателем и МКПП  составляет 624 900 руб.
2017-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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