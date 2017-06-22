20 000 «Соларисов» продано в стране за три месяца
Бюджетный седан предлагается в 4 комплектациях: Active, Active Plus, Comfort и Elegance. В базовой комплектации Active обнаруживаем: 15-дюймовые стальные диски с шинами 185/65 R15, полноразмерную запаску, 4 динамика и аудиоподготовку, фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, систему управления стабилизацией (VSM), включая электронную систему стабилизации (ESC) и антипробуксовочную систему (TCS), систему мониторинга давления в шинах (TPMS).
Есть также регулировка по высоте сиденья водителя, рулевой колонки и передних ремней безопасности, передние электростеклоподъемники с подсветкой кнопок, кнопка ЭРА-ГЛОНАСС.
Минимальная стоимость Solaris, оснащенного 1,4-литровым 100-сильным двигателем и МКПП составляет 624 900 руб.
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