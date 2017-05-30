24 дня до Ле-Мана: начался отчёт до марафона
В Санкт-Петербурге уже второй год подряд проходит дружественная гонка «24 дня до Ле-Мана». Пилот G-Drive Racing Роман Русинов провёл мастер-класс для журналистов по правильному прохождению картинг-трассы и даже сам принял участие в состязании. Как признаётся гонщик, управлять картом у него получается не идеально, поскольку для этого нужна регулярная практика. Вот и команда, за которую выступал спортсмен, заняла 3 место, правда, в классе профессионалов. Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 200 кругов, а тем, кто гонял в категории любителей, – 100.
Впрочем, развлекательная гонка носит весьма полезный характер для пилотов российской команды. Когда подготовка к Ле-Ману выходит на финишную прямую, спортсмены тренируются в усиленном режиме: бег, картинг, особый рацион и, конечно, боевой настрой.
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Любая тренировка хороша для подготовки к «Ле-Ману. Но важно подготовиться не только морально, но и психологически. В этом году конкуренция в классе LMP2 высока как никогда, но мы полностью готовы к борьбе за победу
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Пилот G-Drive Racing Роман Русинов
G-Drive Racing будет использовать шасси класса LMP2 — Oreca 07. По новому регламенту, у прототипов LMP2 изменилась аэродинамика, появился новый мотор и изменилась электроника. В целом, машина стала быстрее: в Ле-Мане максимальная скорость должна составить 340 км/ч. Такой показатель обеспечивает 8-цилиндровый мотор рабочим объемом 4,2 литра. Двигатель выдает почти 610 «лошадей» и 555 Нм крутящего момента.
Техническим партнером команды в FIA WEC станет TDS Racing, которая будет обслуживать болид на этапах Чемпионата мира по гонкам на выносливость. В Европейской серии Ле-Ман (ELMS) G-Drive Racing в сезоне-2017 будут обслуживать Gragon Speed Inc.Марафон «24 часа Ле-Мана» в этом году состоится в 85-й раз в истории и пройдет 17-18 июня на кольце Сартэ во Франции.
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