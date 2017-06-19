19 июня 2017, 09:47
25 автобрендов изменили цены за месяц
В одних случаях повышение цен затронуло отдельные модели, в других – всю линейку. Максимальное снижение на некоторые экземпляры составило до 20 %, констатировали представители «Автостата».
В период с середины мая по середину июня Lexus снизил цены кроссоверов NX 200 на 4,1 – 4,4 %, , NX 200t - на 3,4 - 4,2 %, RX 200t на 2,8 - 3,4 %, RX 350 на 2,7 – 3,3%. Максимальная цена GX 460 снизилась на 6,2 %. В случае с Lexus, отметим, количество комплектаций многих моделей снизилось до четырех.
Toyota, как уже сообщалось, на 3,8 – 5,1 % снизила цены седана Corolla, на 2,5 - 5,5 % - седана Camry, на 3,4 - 5,2 % - кроссовера RAV4. Кроссовер Audi Q7 в комплектациях Business, Comfort, Sport подешевел на 1,7 - 2,6 %.
Jaguar, который недавно пополнил линейку F-Type новыми комплектациями с бензиновым 2-литровым двигателем 300 л.с.: купе за 4 500 000 – 4 976 000 рублей и кабриолет за 5 225 000 – 5 701 000 рублей. Минимальная цена модели снизилась на 20,1 %.
Впрочем, ряд производителей поднял цены на свои модели. К примеру, марка Honda увеличила цену внедорожника Pilot в комплектации Executive на 1,5 %, в комплектации Premium – на 1,4 %.
Седан Hyundai Solaris нового поколения в самой дешевой комплектации Active подорожал на 4,3 %. Линейка кроссовера Creta пополнилась новыми комплектациями по цене 969 900 – 1 199 900 рублей, поэтому максимальная цена модели выросла на 1,7 %.
Бренд KIA повысил цену компактвэна Soul на 1,1 – 1,7 % и получил новые комплектации с двигателем 2 литра (150 л.с.) за 1 094 900 - 1 354 900 рублей. Цена кроссовера Sportage с бензиновыми двигателями выросла на 1 - 1,6 %.
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