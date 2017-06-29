29 июня 2017, 09:41

27-летний горе-водитель «налихачил» на 128 000 рублей

Ни много ни мало 128 000 рублей собрал всего за один день и тут же погасил 43 штрафа за превышение скорости житель Кронштадта. Подтолкнул 27-летнего мужчину на такие «подвиги» арест судебными приставами его личного автомобиля.
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Как информирует пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу, молодой человек умудрился за 2 месяца «налихачить» вышеназванную сумму. Естественно, должнику своевременно было направлено требование о явке на приём к судебному приставу. Он прибыл к районному отделу на своём BMW X3, который тут же был арестован в рамках исполнительных производств.

Горе-водитель не захотел оставаться без средства передвижения и сразу же выплатил сумму задолженности в полном объёме. При этом пообещал приставам впредь соблюдать требования ПДД и ездить «без ветерка», а случае назначения новых штрафов – оплачивать их своевременно.

Справка: с начала 2017 года в региональном Управлении ФССП было возбуждено почти 547,5 тыс. исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД. При этом с должников данной категории взыскано более 250 млн рублей.

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ПДД
Очень помогает в подготовке, кстати. Гораздо спокойнее на экзамен идти теперь. Спасибо;)
Илья
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Как заменить пробки головки на Магнуме 408? Кто менял подскажите... Может кто знает, порядок зажимания болтов на головке????
DDKotAvto
тонирование стекол
Машина классно смотрится когда затонирована. Я помимо того, что затонировал, ещё и забронировал. Вообще супер. Но, что бы избежать всякого рода непоняток, как с ГАИ, так и с самой установкой, лучше обратиться к специалистам.
stas ppveklein
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27-летний горе-водитель «налихачил» на 128 000 рублей
Как информирует пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу, молодой человек умудрился за 2 месяца «налихачить» вышеназванную сумму. Естественно, должнику своевременно было направлено требование о явке на приём к судебному приставу. Он прибыл к районному отделу на своём BMW X3, который тут же был арестован в рамках исполнительных производств. Горе-водитель не захотел оставаться без средства передвижения и сразу же выплатил сумму задолженности в полном объёме. При этом пообещал приставам впредь соблюдать требования ПДД и ездить «без ветерка», а случае назначения новых штрафов – оплачивать их своевременно.Справка: с начала 2017 года в региональном Управлении ФССП было возбуждено почти 547,5 тыс. исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД. При этом с должников данной категории взыскано более 250 млн рублей.
2017-06-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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