27-летний горе-водитель «налихачил» на 128 000 рублей
Как информирует пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу, молодой человек умудрился за 2 месяца «налихачить» вышеназванную сумму. Естественно, должнику своевременно было направлено требование о явке на приём к судебному приставу. Он прибыл к районному отделу на своём BMW X3, который тут же был арестован в рамках исполнительных производств.
Горе-водитель не захотел оставаться без средства передвижения и сразу же выплатил сумму задолженности в полном объёме. При этом пообещал приставам впредь соблюдать требования ПДД и ездить «без ветерка», а случае назначения новых штрафов – оплачивать их своевременно.
Справка: с начала 2017 года в региональном Управлении ФССП было возбуждено почти 547,5 тыс. исполнительных производств по взысканию штрафов ГИБДД. При этом с должников данной категории взыскано более 250 млн рублей.
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