14 июня 2017, 17:38
3 новинки Chery придут в Россию в 2018 году
Речь идет о новых Tiggo 5, Tiggo 7 и Tiggo 8. Некоторые из них, например, Tiggo 5, показывались на моторшоу в Шанхае, а отдельные моменты реализовывались исключительно на внутреннем китайском рынке.
В данный момент китайский автопроизводитель предлагает российским покупателям 2 модели - Tiggo 3 и Tiggo 5.
Как сообщалось ранее, новый Tiggo 5 построен на модернизированной платформе Tiggo 7. Автомобиль длиной 4 338 мм, шириной 1 830 мм, высотой 1 645 мм и колесной базой 2 630 мм оснащается 1,5-литровым турбированным двигателем 147 л.с., оборудованным системой старт-стоп. В качестве трансмиссии предлагается 5-ступенчатая «механика» или 6-скоростной «робот» с двойным сцеплением. Для российских покупателей будет доступен только вариант с передним приводом.
Базовая комплектация этой модели предполагает систему стабилизации, электронный ручной тормоз, 6 подушек безопасности, кондиционер, штатный мультимедийный комплекс с большим сенсорным экраном, система контроля давления в шинах, круиз-контроль, датчики парковки и легкосплавные колесные диски на 17 дюймов.
Chery Tiggo 7 - актуальный флагман линейки SUV бренда. На обновленный Tiggo 7 устанавливается бензиновый 1,5-литровый турбомотор 152 л.с. и максимальным крутящим моментом 205 Нм, который работает в паре с 5-ступенчатой «механикой» или «работом» с двойным сцеплением. Также кроссовер предлагается с 2-литровым 122-сильным «атмосферником» в паре с вариатором.
Стоимость самой доступной комплектации кроссовера составляет 109 900 юаней, что соответствует 900 000 рублей.
Добавим, что ранее производитель намеревался вывести на российский рынок модель, обозначенную на официальном сайте компании как Tiggo X, в Китае она же предлагается как Tiggo 3X. Посредством вывода нового кроссовера бренд намерен увеличить продажи. По некоторым данным, Tiggo X в России будет реализовываться под индексом Tiggo 2.
В ближайшее время, полагают исследователи, на рынке стоит ждать модели SUV-сегмента Tiggo 9, а также седана Arrizo 5.
Комплектации и технические характеристики
|Chery Tiggo 3 Luxury 1.6 MT
|Chery Tiggo 5 T21C15 2.0 MT
|Год выпуска, с
|2017
|2015
|Год выпуска, по
|2018
|2016
|Кузов
|кроссовер
|кроссовер
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|126
|139
|Объем двигателя
|1595
|1971
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|10.8
|Загородный цикл
|6.6
|Смешанный цикл
|8.2
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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14.10.2008, 06:32
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Владею данным автомобилем 8 месяцев.Брам б.у.На автомобиль жаловаться не буду, авто хорош.Читал на форумах отзывы одни негативы.Купил и понял, что те отзывы писали любители обос....ть чери тиго.Динамика хорошая, дорогу держит прекрасно разгонял его до 160км идет не напрягаясь можно было еще попробовать ...
Чери Б-14 в этом году в мае месяце будет 10 лет -ни одной поломки ( сборка Китай ) . Очень довольна! 204000 прогон! Надо сказать -зацвела . Решили продать и купить такую же - а их уже не продают. Вот беда где. ( Лучше хорошая колбаса , чем дешевые вые@оны)
привет у меня расход показывает 9 по комп пробег 3000 и 3 месяца как купил
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