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25 апреля 2017, 13:59
40 % региональных дорог России не соответствуют требованиям
Такие данные привел премьер-министр страны Дмитрий Медведев на совещании по вопросам дорожного строительства Омской области. По его выражению, «ситуация далека от идеальной».
На ремонт и развитие дорожной сети в этом году выделено 30 млрд рублей. Как ранее заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, эти средства должны быть быстро доведены до муниципального уровня максимально быстро.
«Ситуация и в стране, и, конечно, в Омской области, мягко говоря, далека от идеальной. Причем по федеральным трассам нам удалось в нормативное состояние привести более 70 % сети. Это, что называется, то движение, которое наметилось в последние годы. Но по региональным дорогам ситуация гораздо хуже. Лишь порядка 40% соответствует эксплуатационным требованиям», — цитируют премьер-министра ряд СМИ.
Он упомянул, что состояние дорог в регионах старается проверять «лично». Для этого, по словам премьера, во время своих поездок по стране он сам садится за руль.
«Во время поездок я всегда стараюсь сесть за руль и вместе с губернатором проехать, посмотреть, как выглядят дороги. Почувствовать, что называется, на своих ощущениях, что происходит, есть ли изменения», — добавил премьер.
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