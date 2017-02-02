2 февраля 2017, 17:21

40% россиян хотели бы сменить автомобиль

Опрос выявил, что количество россиян, желающих приобрести новый автомобиль на замену старому, растет. За последний год число желающих увеличилось на 5 %. При этом доля тех, кто задумывается о покупке новой машины, снизилась с 61 % до 54 %.
Число заинтересованных в приобретении подержанного автомобиля увеличилось с 27 % до 30 %.
28 % опрошенных отметили, что в связи с финансовыми трудностями и нестабильным экономическим положением страны будут рассматривать более бюджетные модели либо автомобили с пробегом.
 
Во время опроса выяснилось, что у 67 % респондентов семья владеет одной машиной, у 26 % имеется 2 автомобиля, а у 5 % — 3 и более.
 
В опросе, проведенном в январе текущего года, приняли участие 3 000 водителей в возрасте от 18 лет, проживающие во всех регионах России.

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40% россиян хотели бы сменить автомобиль
Число заинтересованных в приобретении подержанного автомобиля увеличилось с 27 % до 30 %.28 % опрошенных отметили, что в связи с финансовыми трудностями и нестабильным экономическим положением страны будут рассматривать более бюджетные модели либо автомобили с пробегом. Во время опроса выяснилось, что у 67 % респондентов семья владеет одной машиной, у 26 % имеется 2 автомобиля, а у 5 % — 3 и более. В опросе, проведенном в январе текущего года, приняли участие 3 000 водителей в возрасте от 18 лет, проживающие во всех регионах России.
2017-02-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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