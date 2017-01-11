11 января 2017, 10:27

5 моделей Audi покидают российский рынок

Спорткар R8, Audi A3 и А5 в кузове кабриолет, купе ТТ, и хэтчбэк А1 Sportback станут недоступны покупателям уже в этом году. Причиной стал невысокий спрос.

Кроме того, намерение производителя о прекращении поставок этих моделей в Россию подтвердило требование, введенное с 1 января 2017 года. Оно касается того, что весь поставляемый транспорт в РФ должен быть оснащен системой ЭРА-ГЛОНАСС. Это влечет за собой дополнительные расходы.

Пока у официальных дилеров Audi еще есть запас авто, запрещенных к поставкам, его будут распродавать.

Добавим, что в конце года в России начались продажи A5 и S5. Цена дизельной версии начинается от 2 590 000 рублей, бензинового купе A5 - от 2 730 000 рублей.

Купить авто Ауди

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Форум Audi A2
| Господа! | хочу купить А2, но не могу ни с кем связаться здесь! | нужен авто с дизельным двигателем до 350тыр. 89657777471
юрок
Форум Audi Coupe
полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
Стас...
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Audi Автомудрость Audi АвтоПитер Audi Дизайн и тюнинг Audi Новинки и концепт кары Audi Новости и акции автосалонов Audi Автосалоны и дилеры марки Audi Аренда и прокат авто марки Audi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Audi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Audi
Главные материалы
Тест-драйв Volkswagen Amarok: роскошь или необходимость
Шире кошельки. Машина – снова роскошь
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Мини-вэны
Honda Freed и еще 32 модели
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
5 моделей Audi покидают российский рынок
Кроме того, намерение производителя о прекращении поставок этих моделей в Россию подтвердило требование, введенное с 1 января 2017 года. Оно касается того, что весь поставляемый транспорт в РФ должен быть оснащен системой ЭРА-ГЛОНАСС. Это влечет за собой дополнительные расходы. Пока у официальных дилеров Audi еще есть запас авто, запрещенных к поставкам, его будут распродавать. Добавим, что в конце года в России начались продажи A5 и S5. Цена дизельной версии начинается от 2 590 000 рублей, бензинового купе A5 - от 2 730 000 рублей.
2017-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG