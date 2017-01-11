5 моделей Audi покидают российский рынок

Спорткар R8, Audi A3 и А5 в кузове кабриолет, купе ТТ, и хэтчбэк А1 Sportback станут недоступны покупателям уже в этом году. Причиной стал невысокий спрос.
Кроме того, намерение производителя о прекращении поставок этих моделей в Россию подтвердило требование, введенное с 1 января 2017 года. Оно касается того, что весь поставляемый транспорт в РФ должен быть оснащен системой ЭРА-ГЛОНАСС. Это влечет за собой дополнительные расходы.
Пока у официальных дилеров Audi еще есть запас авто, запрещенных к поставкам, его будут распродавать.
Добавим, что в конце года в России начались продажи A5 и S5. Цена дизельной версии начинается от 2 590 000 рублей, бензинового купе A5 - от 2 730 000 рублей.
Кроме того, намерение производителя о прекращении поставок этих моделей в Россию подтвердило требование, введенное с 1 января 2017 года. Оно касается того, что весь поставляемый транспорт в РФ должен быть оснащен системой ЭРА-ГЛОНАСС. Это влечет за собой дополнительные расходы. Пока у официальных дилеров Audi еще есть запас авто, запрещенных к поставкам, его будут распродавать. Добавим, что в конце года в России начались продажи A5 и S5. Цена дизельной версии начинается от 2 590 000 рублей, бензинового купе A5 - от 2 730 000 рублей.
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