6 февраля 2017, 13:01

7-местный Bentley Bentayga представят в России

Данные о новинке размещены в Роспатенте. Прежде эта модель предлагалась покупателям только в вариантах с 4 и 5 местами. Ожидается, что 7-местную версию представят в рамках автосалона в Женеве.
После добавления 3 ряда сидений кроссовер потяжелеет до 2 550 кг.
 
В России на сегодняшний день в продаже имеется только вариант кроссовера Bentayga с 12-цилиндровым мотором объемом 6 литров производительностью 608 л.с. – такой же установлен в новой версии авто. В комплекте с двигателем работает 8-скоростная автоматическая трансмиссия и полноприводная система. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,1 сек.
 
Стоит добавить, что на европейском рынке Bentley Bentayga предлагается с дизельным мотором объемом 4,0 литра и мощностью 435 л.с. при крутящем моменте 900 Нм.

Комплектации и технические характеристики

Bentley Bentayga 6.0 АТ
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/7
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин608
Объем двигателя5998
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл19.2
Загородный цикл9.1
Смешанный цикл12.8
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
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7-местный Bentley Bentayga представят в России
После добавления 3 ряда сидений кроссовер потяжелеет до 2 550 кг. В России на сегодняшний день в продаже имеется только вариант кроссовера Bentayga с 12-цилиндровым мотором объемом 6 литров производительностью 608 л.с. – такой же установлен в новой версии авто. В комплекте с двигателем работает 8-скоростная автоматическая трансмиссия и полноприводная система. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,1 сек. Стоит добавить, что на европейском рынке Bentley Bentayga предлагается с дизельным мотором объемом 4,0 литра и мощностью 435 л.с. при крутящем моменте 900 Нм.
2017-02-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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