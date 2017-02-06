7-местный Bentley Bentayga представят в России

Данные о новинке размещены в Роспатенте. Прежде эта модель предлагалась покупателям только в вариантах с 4 и 5 местами. Ожидается, что 7-местную версию представят в рамках автосалона в Женеве.
После добавления 3 ряда сидений кроссовер потяжелеет до 2 550 кг.
В России на сегодняшний день в продаже имеется только вариант кроссовера Bentayga с 12-цилиндровым мотором объемом 6 литров производительностью 608 л.с. – такой же установлен в новой версии авто. В комплекте с двигателем работает 8-скоростная автоматическая трансмиссия и полноприводная система. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,1 сек.
Стоит добавить, что на европейском рынке Bentley Bentayga предлагается с дизельным мотором объемом 4,0 литра и мощностью 435 л.с. при крутящем моменте 900 Нм.
После добавления 3 ряда сидений кроссовер потяжелеет до 2 550 кг. В России на сегодняшний день в продаже имеется только вариант кроссовера Bentayga с 12-цилиндровым мотором объемом 6 литров производительностью 608 л.с. – такой же установлен в новой версии авто. В комплекте с двигателем работает 8-скоростная автоматическая трансмиссия и полноприводная система. До 100 км/ч кроссовер разгоняется за 4,1 сек. Стоит добавить, что на европейском рынке Bentley Bentayga предлагается с дизельным мотором объемом 4,0 литра и мощностью 435 л.с. при крутящем моменте 900 Нм.
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