27 декабря 2016, 09:55

7-местный Chevrolet Traverse появится в России в 2017 году

Длина кроссовера, впервые представленного еще в 2008 году, составляет более 5 метров. Производитель называет салон этого авто самым просторным среди прочих в сегменте.
Уже в 2013 году был проведен плановый рестайлинг автомодели. Нынешняя версия делит платформу GM Lambda непосредственно с моделями Buick Enclave. Между тем Traverse в США предлагается с передним либо полным приводом.
 
Силовая установка в авто только одна, а именно бензиновая атмосферная 3,6-литровая V6 на 281 либо 288 л.с. Мотор сочетается только с 6-ступенчатым автоматом. Нужно заметить, что среди основных конкурентов машины - Hyundai Santa Fe, Nissan Pathfinder, Ford Explorer.
 
Базовая переднеприводная версия кроссовера будущего модельного года в Америке стоит от 28 700 долларов. При этом полноприводный вариант стоит от 33 300 долларов.
 
По некоторым данным, Traverse будет определенно дешевле флагманской версии Tahoe, которая сейчас расценивается в РФ от 2 990 000 рублей.
 
После того, как автоконцерн General Motors в позапрошлом году сократил присутствие в России, Chevrolet урезал реализуемый в России модельный ряд до 3 авто: Tahoe, Camaro, Corvette. В будущем году бренд собирается расширить данный ряд.

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Отзывы по теме
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7-местный Chevrolet Traverse появится в России в 2017 году
Уже в 2013 году был проведен плановый рестайлинг автомодели. Нынешняя версия делит платформу GM Lambda непосредственно с моделями Buick Enclave. Между тем Traverse в США предлагается с передним либо полным приводом. Силовая установка в авто только одна, а именно бензиновая атмосферная 3,6-литровая V6 на 281 либо 288 л.с. Мотор сочетается только с 6-ступенчатым автоматом. Нужно заметить, что среди основных конкурентов машины - Hyundai Santa Fe, Nissan Pathfinder, Ford Explorer. Базовая переднеприводная версия кроссовера будущего модельного года в Америке стоит от 28 700 долларов. При этом полноприводный вариант стоит от 33 300 долларов. По некоторым данным, Traverse будет определенно дешевле флагманской версии Tahoe, которая сейчас расценивается в РФ от 2 990 000 рублей. После того, как автоконцерн General Motors в позапрошлом году сократил присутствие в России, Chevrolet урезал реализуемый в России модельный ряд до 3 авто: Tahoe, Camaro, Corvette. В будущем году бренд собирается расширить данный ряд.
2016-12-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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