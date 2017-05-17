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17 мая 2017, 09:32

«Академия безопасного вождения» едет на юг и в Татарстан

До конца мая и в июне в трех регионах России продолжится реализация международного проекта «Академия безопасного вождения», направленного на обучение навыкам безопасного вождения начинающих водителей.
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Мероприятия в рамках проекта в этом году пройдут в Грозном, Сочи и Казани. В них примут участие более 1000 начинающих водителей. Места проведения были выбраны на основании анализа показателей аварийности с участием молодых водителей в регионе, численности населения, а также интенсивности дорожного движения в городах. В программу включены упражнения на проработку наиболее распространённых ошибок молодых водителей. Тренинги специально адаптированы к дорожным и климатическим условиям России.

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«Академия безопасного вождения» стартовала в России в 2014 году и к данному моменту охватила 13 регионов страны, - тренинги прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Краснодаре, Волгограде и Астрахани. Бесплатное обучение прошли более 5,5 тыс. начинающих водителей.

Организаторы значительно дополнили и расширили программу занятий «Академии»: новичков обучат навыкам безопасного поведения в случае возникновения аварийных ситуаций на дороге, правильному выбору скоростных режимов и дистанции, а также контролю пространства вокруг автомобиля.

В 2017-м подготовлены новые комплексы упражнений. К примеру, отдельный блок упражнений посвящен обгону на дороге. Часто молодые водители не знают условного «языка жестов», разрешающих обгон, правил выбора скорости и, самое главное, пренебрегают правилами дорожного движения. Между тем, 22% ДТП совершается из-за нарушения водителями правил обгона и маневрирования.

По данным статистики, в 2016 году в России зарегистрировано 11 960 ДТП с участием водителей со стажем до 2 лет. Это ниже аналогичного показателя 2015 года на 17,4%. В этих ДТП погибли 1 154 (снижение на 25,1%) и ранены 16 953 человека (снижение на 16,1%).

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«Академия безопасного вождения» едет на юг и в Татарстан
Мероприятия в рамках проекта в этом году пройдут в Грозном, Сочи и Казани. В них примут участие более 1000 начинающих водителей. Места проведения были выбраны на основании анализа показателей аварийности с участием молодых водителей в регионе, численности населения, а также интенсивности дорожного движения в городах. В программу включены упражнения на проработку наиболее распространённых ошибок молодых водителей. Тренинги специально адаптированы к дорожным и климатическим условиям России. {{material_107992}} «Академия безопасного вождения» стартовала в России в 2014 году и к данному моменту охватила 13 регионов страны, - тренинги прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Краснодаре, Волгограде и Астрахани. Бесплатное обучение прошли более 5,5 тыс. начинающих водителей.Организаторы значительно дополнили и расширили программу занятий «Академии»: новичков обучат навыкам безопасного поведения в случае возникновения аварийных ситуаций на дороге, правильному выбору скоростных режимов и дистанции, а также контролю пространства вокруг автомобиля. В 2017-м подготовлены новые комплексы упражнений. К примеру, отдельный блок упражнений посвящен обгону на дороге. Часто молодые водители не знают условного «языка жестов», разрешающих обгон, правил выбора скорости и, самое главное, пренебрегают правилами дорожного движения. Между тем, 22% ДТП совершается из-за нарушения водителями правил обгона и маневрирования. По данным статистики, в 2016 году в России зарегистрировано 11 960 ДТП с участием водителей со стажем до 2 лет. Это ниже аналогичного показателя 2015 года на 17,4%. В этих ДТП погибли 1 154 (снижение на 25,1%) и ранены 16 953 человека (снижение на 16,1%).
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Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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