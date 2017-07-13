13 июля 2017, 14:37

Активацию е-ОСАГО предлагают делать с отсрочкой

Центробанк России выступил с предложением активировать электронные полисы ОСАГО только через 72 часа после оформления. Это позволит упразднить случаи мошенничества и злоупотребления со стороны водителей.
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В частности, по мнению зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, бывают случаи, когда уже совершено ДТП и в этот же день водитель пытается купить электронный полис ОСАГО. Если это достаточно быстро делается и у него полис на руках, потом он через 15-30 минут заявляет о ДТП.

Страховые компании стали обязаны обеспечить возможность заключения договора ОСАГО в виде электронного документа с 1 января текущего года. Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.

В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное учреждение Банка России либо Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России.

Плюсы и минусы
е-ОСАГО - это быстро и удобно.Действительно электронные страховки легче подделать.
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Отзывы по теме
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Активацию е-ОСАГО предлагают делать с отсрочкой
{{material_117658}} В частности, по мнению зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, бывают случаи, когда уже совершено ДТП и в этот же день водитель пытается купить электронный полис ОСАГО. Если это достаточно быстро делается и у него полис на руках, потом он через 15-30 минут заявляет о ДТП.Страховые компании стали обязаны обеспечить возможность заключения договора ОСАГО в виде электронного документа с 1 января текущего года. Для заключения договора в виде электронного документа необходимо заполнить на официальном сайте страховой компании соответствующее заявление и уплатить страховую премию с помощью банковской карты либо посредством электронной платежной системы, интернет-банка, если такая возможность предоставлена страховщиком на данном сайте.В случае невозможности заключения договора в течение 30 минут с момента направления через сайт страховщика надлежащим образом оформленного заявления о заключении договора следует обращаться с соответствующей информацией в территориальное учреждение Банка России либо Службу по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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