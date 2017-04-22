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22 апреля 2017, 06:31
Эксперт рассказал о платных дорогах и о их будущем в России
В рамках недавно прошедшего в Сочи IV Международного форума инвесторов и операторов транспортной инфраструктуры журналисты федеральных СМИ встретились с Александром Носовым, заместителем председателя правления по инвестициям и стратегическому планированию ГК «Автодор».
Вопросы, как водится, были разные, но так или иначе связанные с развитием в стране сети платных автодорог. Тема насущная и, что называется, актуальная. Особенно в свете грядущего завершения в 2018 году строительства грандиозного проекта – высокоскоростной магистрали М-11, которая свяжет две столицы.
- Александр Геннадьевич, общественность неплохо осведомлена о тех успехах, которые есть при возведении дороги на участках, проходящих по территории всех областей, кроме, пожалуй, Ленинградской. Может складываться впечатление, что работы здесь если и ведутся, то очень слабыми темпами. Так ли это? Успеем ли мы открыть участок к Чемпионату мира по футболу?
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- На VII-VIII участках строительства М-11 есть определенные проблемы, впрочем, как и везде, но смею вас заверить, что мы их решаем, регулярно проводим оперативные совещания со строителями и местными властями. На самом деле за последний год здесь налицо большой прогресс, просто есть всем известные российские особенности: у нас долго запрягают, но быстро едут. Ход работ у нас под контролем, мы постоянно его инспектируем. Концессионер заверяет, что к 2018 году справится. Поэтому надеемся, что свои обязательства он выполнит в полной мере.
- Поведайте, какие участки автодорог, находящихся в ведении ГК «Автодор, станут платными уже в текущем году?
- Во-первых, полным ходом идет строительство уже упомянутой трассы М-11, и мы ожидаем, что как минимум один платный участок появится в Тверской области (208-258 км). На целых 20 км (к нынешним 50 км) до конца года увеличится платный участок магистрали М-3. Планируем запустить на платной основе 28-километровый участок автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области (1091-1119 км). Не исключено, что к этому списку добавятся и другие объекты, поскольку целый их ряд сегодня строится и реконструируется с опережением графика.
- Как Вы оцениваете состояние дел с частными инвестициями в дорожно-транспортную инфраструктуру, особенно в изменившихся условиях экономики?
- Безусловно, ситуация отразилась на рынке, и это, как ни крути, усложняет переговоры с потенциальными инвесторами. В целом ряде случаев мы пересматриваем изначальные и финансовые прогнозы. Это приводит к необходимости более тщательной выверки рисков по проектам. Какие-то инвесторы уходят, в том числе по политическим причинам, или планируют уйти. Но кто-то продолжает работать, в частности, на VII-VIII участках магистрали М-11 активно трудятся иностранные компании. Их компетенции у нас не вызывают сомнений. Я бы даже поставил их в пример некоторым отечественным подрядчикам.
Форум, на котором все мы собрались, как раз-таки и посвящен необходимости определенной коррекции рынка и отношений между государством и бизнесом. Надо адаптироваться под изменившиеся финансово-экономические условия. А стратегически – и это моя личная позиция – надо увеличивать объем внебюджетного финансирования инфраструктуры, потому как объективно возможности бюджета ограничены. Необходимо находить ресурсы и новые схемы взаимодействия сторон. Охарактеризую ситуацию как переходную: рынок в ближайшее время ожидает определенная трансформация, пусть и не кардинальная, но надо более объективно посмотреть на возможности частной инициативы, где бизнесу интересны те или иные проекты.
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- Что может стать для инвесторов наиболее эффективным стимулом вкладывать деньги в строительство дорог?
- Уже сейчас никто не ограничивает делать концессии с объектом дорожного сервиса – такая возможность прописана в Законе. В силу разных причин у нас не всегда получалось включать объекты сервиса в состав автодороги, но при этом у концессионера есть возможность выходить с подобной инициативой. Надо решать имущественные вопросы: кому эти объекты достанутся после окончания концессионного соглашения. Тут 2 варианта: концессионер передает объект концеденту или оставляет за собой. Здесь надо обсуждать. Не преувеличивал бы возможности объектов инфраструктуры с точки зрения увеличения доходности. В среднем, объект придорожного сервиса обеспечивает 50% доходов дорожных операторов. Мы намерены поддерживать подобные инициативы.
- Тема придорожного сервиса важна и интересна. Изменилось что-либо относительно планируемых к вводу объектов в 2017 году? Времена, как Вы сами заметили, все же переходные…
- Есть программа деятельности, которая регулирует нашу работу, и согласно графика, планируется большой объем ввода новых объектов, правда, в 2018-2019 г.г. Прежде всего, это дорога М-11, ЦКАД, некоторые участки М-4 «Дон». Сейчас мы идем по восходящей. Задача заключается в том, чтобы этот уровень не опускался, чтобы развитие сети продолжалось. Определенные задержки, конечно же, есть: с кем-то пришлось расторгнуть контракты, но в целом, планы и обязательства по вводу мы выполняем.
- А есть ли в недрах Госкомпании проекты по строительству электрозарядных станций? Тема становится все более актуальной…
- Да, мы стараемся отслеживать ситуацию. При этом надо признать, что на сегодняшний момент перелома на этом рынке не произошло, и такие проекты, как Tesla, пока что дороговаты. Когда электрокары будут иметь массовое применение, можно будет говорить о революции на рынке. Но это совсем не означает, что надо сидеть сложа руки, надо поддерживать тему. Средства для подзарядки автомобилей на наших дорогах, конечно же, появятся. Необходимо лишь верно просчитать, на каком расстоянии сооружать пункты подзарядок, дабы можно было комфортно доехать, скажем, из Москвы в Санкт-Петербург, на юг страны, до границы с Белоруссией. И в этом вопросе надо будет более плотно общаться с коллегами из сопредельного государства, поинтересоваться их планами.
- В свете озвученной темы резонно будет спросить Вас о возможных планах использования на дорогах Госкомпании автономных транспортных средств, о которых говорится все больше и больше. Насколько их появление увеличит стоимость строительства дорог?
- Пока это в дискуссионном поле. Не ясен целый ряд вопросов. Кто, например, будет отвечать за роботов? Необходимо понять модель управления процессом и т.п. Одно можно сказать точно: появление машин на автономном ходу на 30-40% может снизить стоимость дорожного строительства. Не нужны будут дорожные ограждения, отпадет необходимость в таком, как сегодня, количестве полос, обочин и т.п. Сами понимаете, это вопрос очень далекой перспективы, и опять же, подобные автомобили сначала будут ездить по существующим дорогам.
- Разработчики автомобильных роботов обещают сделать их максимально безопасными. А насколько безопасны ваши дороги? Они все же высокоскоростные…
- Снижение показателей аварийности у нас прослеживается от года к году. Казалось бы, разрешена максимальная скорость 130 км/ч, а аварийность на участках, где действует такой скоростной режим, чуть ли не самая низкая среди всех дорог. Приведу в пример Францию: на 10 000 км скоростных дорог погибших за год там всего 124 человека. В России подобной статистики пока нет, но уверен, что наши показатели – одни из самых оптимистичных. К примеру, по вине дорожных условий у нас в 2 раза меньше ДТП, чем в среднем по стране. Да и потом любой такой случай неизбежно ведет за собой наложение огромных штрафов для концессионеров. То есть мы вообще исключаем вероятность получения травм по вине наших дорог. Так записано в концессионном Соглашении.
- Тут, поди, свою положительную лепту вносят аварийные комиссары, следящие за безопасностью на ваших дорогах. Вы довольны, как реализуется проект аварийных комиссаров?
- Это сравнительно новая услуга для нас, но она точно нужна. Сервиса ведь много не бывает. Все варианты помощи при попадании водителя в сложные ситуации – это, прежде всего, ускорение времени реагирования на них, постоянный мониторинг ситуации с использованием новых технологий (ГЛОНАСС, беспилотники). В той области происходит много интересного. Отдельно бы отметил направление, связанное с Интернет-приложениями, которые позволяли бы улучшать сервис на наших дорогах. Но это уже вопрос того, что должна давать дорога. Главное – сокращать время предоставления услуги. Уже сегодня с этим у нас все неплохо, но уверен: реагировать на ситуацию надо еще быстрее. Есть, чему поучиться у тех же французских коллег, важна клиентоориентированность, так живет весь прогрессивный мир.
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