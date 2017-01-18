Alfa Romeo показала кроссовер Stelvio

Автоконцерн объявил о запуске на рынок версии кроссовера Stelvio в версии First Edition. Тираж ограничен, поэтому новинка достанется далеко не всем клиентам.
До этого Alfa Romeo представила на автосалоне в Лос-Анджелесе 510-сильную «заряженную» версию внедорожника Quadrifoglio. В продажу запускается более простой вариант.
Stelvio приводится в действие посредством 2-литрового турбодвигателя с 4 цилиндрами мощностью 280 л.с. В паре с мотором работает 8-ступенчатая коробка-«автомат». Кроссовер имеет систему полного привода. Производитель утверждает, что Stelvio набирает скорость 100 км/ч за 5,7 сек.
Салон автомобиля обит кожей, у сидений есть функция подогрева. В интерьере также присутствуют деревянные вставки. Экран мультимедийной системы имеет диагональ 8,8 дюйма. Также Stelvio оборудован системами предупреждения лобового столкновения, LDW, экстренного торможения, датчиками парктроника, камерой заднего вида, автоматической регулировкой света фар и цветными тормозными суппортами. В Италии Stelvio оценен в 57 300 евро.
всем привет, подскажите, кто знает, купил alfa 147 после капиталки двигателя на 5000-ой тысячи отрывается клапан и разбивает поршень..Клапана брал не оригинал в exsist, сейчас запрос на запчасти сделал в alfaclub , они отправили прайс:
1 Прокладка ГБЦ AA5420 700р
2 Поршень 7137079 8500р
3 Вкладыши ...
До этого Alfa Romeo представила на автосалоне в Лос-Анджелесе 510-сильную «заряженную» версию внедорожника Quadrifoglio. В продажу запускается более простой вариант. Stelvio приводится в действие посредством 2-литрового турбодвигателя с 4 цилиндрами мощностью 280 л.с. В паре с мотором работает 8-ступенчатая коробка-«автомат». Кроссовер имеет систему полного привода. Производитель утверждает, что Stelvio набирает скорость 100 км/ч за 5,7 сек. Салон автомобиля обит кожей, у сидений есть функция подогрева. В интерьере также присутствуют деревянные вставки. Экран мультимедийной системы имеет диагональ 8,8 дюйма. Также Stelvio оборудован системами предупреждения лобового столкновения, LDW, экстренного торможения, датчиками парктроника, камерой заднего вида, автоматической регулировкой света фар и цветными тормозными суппортами. В Италии Stelvio оценен в 57 300 евро.
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