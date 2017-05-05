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5 мая 2017, 07:40

Алкогольные напитки могут оказаться на автозаправках вне закона

Султан Хамзаев, председатель Координационного совета по защите граждан РФ от наркотиков, алкогольной и табачной зависимости получил официальное письмо от Совета Федерации.
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Алкогольные напитки могут оказаться на автозаправках вне закона

В нем сообщается, что по поручению спикера Валентины Матвиенко профильный Комитет рассмотрел и поддержал его позицию о том, что алкоголю нет места на АЗС.

«Перед нами редкий случай, когда Совет Федерации рекомендует автору отозвать законопроект из Государственной Думы. Мы признательны за такую реакцию. Мы видим, что те аргументированные доводы в формате аналитики и результаты социологических исследований, которые мы предоставили, дают свою положительную динамику, несмотря на то, что лоббистами этой законодательной инициативы выступали крупные топливные компании», — отметил Султан Хамзаев.

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Алкогольные напитки могут оказаться на автозаправках вне закона
В нем сообщается, что по поручению спикера Валентины Матвиенко профильный Комитет рассмотрел и поддержал его позицию о том, что алкоголю нет места на АЗС.«Перед нами редкий случай, когда Совет Федерации рекомендует автору отозвать законопроект из Государственной Думы. Мы признательны за такую реакцию. Мы видим, что те аргументированные доводы в формате аналитики и результаты социологических исследований, которые мы предоставили, дают свою положительную динамику, несмотря на то, что лоббистами этой законодательной инициативы выступали крупные топливные компании», — отметил Султан Хамзаев.
2017-05-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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