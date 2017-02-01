All in Top Conf: только нужная информация

Через две недели, 15-16 февраля 2017 года, в Москве пройдет VI конференция All in Top Conf. Это единственное мероприятие, посвященное практическим аспектам вебаналитики и поисковой оптимизации.
Вы не услышите «воды» и рекламы сервисов, все доклады модерируются и являются практически направленными.
Особенное внимание будет уделено поисковикам и их сервисам, о чем расскажут непосредственно представители крупнейших компаний, занимающихся поиском в интернете. Вас ждет традиционно теплая, домашняя атмосфера, новые кейсы и свежая аналитика рынка поисковой оптимизации.
В этом году вас ждет еще меньше рекламы, новые предложения и новые докладчики. В программе уже заявлено 20 практиков, которые готовят свежие исследования и кейсы.
Давно уже знаком с Автомагазином, который на улице Пархоменко расположен. Не раз выручал, у нас небольшая автомойка, постоянно требуются расходники: быстросъемы, шланги для воды, переходники, штуцера, и все это в наличии у них есть. Да и вообще, сколько раз клиенты спрашивали что-то, из серии омывайку ...
Вы не услышите «воды» и рекламы сервисов, все доклады модерируются и являются практически направленными.Особенное внимание будет уделено поисковикам и их сервисам, о чем расскажут непосредственно представители крупнейших компаний, занимающихся поиском в интернете.Вас ждет традиционно теплая, домашняя атмосфера, новые кейсы и свежая аналитика рынка поисковой оптимизации.В этом году вас ждет еще меньше рекламы, новые предложения и новые докладчики. В программе уже заявлено 20 практиков, которые готовят свежие исследования и кейсы.Подробная программа - http://www.allintopconf.ru/articles/12.html (следите за обновлениями)Время и дата проведения конференции:15-16 февраля 2017 г.Москва Ленинский проспект, д. 158 — гостиница «Салют» зал «Сапфир»Стоимость — 12 000 рублей.Следите за новостями и обновлениями:Официальный хештег по социальным сетям #allintopconfОфициальный сайт мероприятия: http://www.allintopconf.ru/
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