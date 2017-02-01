1 февраля 2017, 18:19

All in Top Conf: только нужная информация

Через две недели, 15-16 февраля 2017 года, в Москве пройдет VI конференция All in Top Conf. Это единственное мероприятие, посвященное практическим аспектам вебаналитики и поисковой оптимизации.
Вы не услышите «воды» и рекламы сервисов, все доклады модерируются и являются практически направленными.

Особенное внимание будет уделено поисковикам и их сервисам, о чем расскажут непосредственно представители крупнейших компаний, занимающихся поиском в интернете.
Вас ждет традиционно теплая, домашняя атмосфера, новые кейсы и свежая аналитика рынка поисковой оптимизации.

В этом году вас ждет еще меньше рекламы, новые предложения и новые докладчики. В программе уже заявлено 20 практиков, которые готовят свежие исследования и кейсы.

Подробная программа - http://www.allintopconf.ru/articles/12.html (следите за обновлениями)

Время и дата проведения конференции:

15-16 февраля 2017 г.
Москва Ленинский проспект, д. 158 — гостиница «Салют» зал «Сапфир»
Стоимость  — 12 000 рублей.

Следите за новостями и обновлениями:
Официальный хештег по социальным сетям #allintopconf
Официальный сайт мероприятия: http://www.allintopconf.ru/

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All in Top Conf: только нужная информация
Вы не услышите «воды» и рекламы сервисов, все доклады модерируются и являются практически направленными.Особенное внимание будет уделено поисковикам и их сервисам, о чем расскажут непосредственно представители крупнейших компаний, занимающихся поиском в интернете.Вас ждет традиционно теплая, домашняя атмосфера, новые кейсы и свежая аналитика рынка поисковой оптимизации.В этом году вас ждет еще меньше рекламы, новые предложения и новые докладчики. В программе уже заявлено 20 практиков, которые готовят свежие исследования и кейсы.Подробная программа - http://www.allintopconf.ru/articles/12.html (следите за обновлениями)Время и дата проведения конференции:15-16 февраля 2017 г.Москва Ленинский проспект, д. 158 — гостиница «Салют» зал «Сапфир»Стоимость  — 12 000 рублей.Следите за новостями и обновлениями:Официальный хештег по социальным сетям #allintopconfОфициальный сайт мероприятия: http://www.allintopconf.ru/
2017-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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