Амбулансы на базе Ford Transit в этом году расходились на ура
В число данных спецверсий вошли 113 автомобилей скорой медицинской помощи, которые были поставлены компанией в подразделения Министерства здравоохранения РФ, а также 40 автомобилей, произведенных для нужд Федерального медико-биологического агентства. Компания также поставила партию из 96 автомобилей на базе Transit «Автобазе скорой медицинской и неотложной помощи» Санкт-Петербурга. В данную партию вошли 15 реанимобилей, которые будут эксплуатироваться в рамках проведения Кубка Конфедераций – 2017 и Чемпионата мира по футболу-2018. В 2016 году Ford Sollers также расширила экспорт на рынок Казахстана, отправив туда партию из 40 спецверсий.
Спецверсии разработаны на базе Ford Transit в версии с длинной колесной базой, имеют передний привод и оснащены 2,2-литровым дизелем Duratorq TDCi мощностью 125 л.с. в паре с 6-ступенчатой механической трансмиссией.
Все автомобили оснащены медицинским оборудованием – тележкой-каталкой со съемными жесткими носилками, с размещением пациента горизонтально, полусидя с промежуточными уровнями, сидя; а также приемным устройством тележки-каталки с поперечным перемещением. Кроме того, состав медицинского оборудования может быть в дальнейшем расширен. Эргономика медицинского салона автомобилей предусматривает возможность работы с аппаратурой и приборами с рабочего места без перемещения по салону.
На сегодняшний день полная гамма спецверсий на базе Transit насчитывает более 25 различных вариантов.
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