Америка выбирает 4-цилиндровые легковушки

Владельцы 4-цилиндровых автомобилей по праву считаются людьми практичными, поскольку выбирают подчеркнуто экономичное средство передвижения с малым расходом топлива. Из последнего отчета компании Experian о тенденциях рынка и лояльности клиентов США следует, что впервые за 2016 год 4-цилиндровые авто обогнали по популярности все прочие виды легковушек.
По мнению экспертов, данный тренд закономерен: благодаря современной технологии изготовления 4-цилиндровых двигателей они стали очень мощными. В среднем, подобные современные ДВС имеют такую же мощность, что и 8-цилиндровые двигатели 20-30-летней давности.
Наталия Фролова, директор по маркетингу Experian в России и странах СНГ: «Маленькие машины, позволяющие экономить топливо, всегда нравились покупателям. Внушают оптимизм новые разработки, направленные на повышение мощности и экономии топлива в таких автомобилях. Возможно, в ближайшие 20 лет мы увидим аналогичные улучшения в сегменте гибридов и электромобилей».
Рассматривая пятерку лидеров в США как среди автомобилей в эксплуатации, так и среди вновь регистрируемых автомобилей, можно увидеть, что все они, кроме одного класса, имеют 4-цилиндровые двигатели.
Из отчета Experian также следует, что количество автомобилей, регистрируемых частными лицами, сократилось на 1% в годовом исчислении. Такой спад на розничном рынке уравновешивается ростом корпоративного автопарка, в особенности в категории автомобилей для правительственных органов, коммерческих компаний и агентств проката.
Я много езжу по работе - за год убил тормоза на CHEVROLET Lacetti. Не мог найти нормальные. Потом случайно прочитал на городском форуме про запчасти EGT - люди хвалили. А у нас там все свои, врать никто не будет. Купил свой комплект тормозных колодок, дисковый тормоз. Пришли аккуратненькие, упакованные ...
Отказали в ремонте кпп из за дисков с вылетом меньше на 11мм и учитывая что диски были на дюйм меньше заводских параметров.Инженер по гарантии как и руководитель вруны.Больше не ногой, как заносить деньги то самые первые орут
По мнению экспертов, данный тренд закономерен: благодаря современной технологии изготовления 4-цилиндровых двигателей они стали очень мощными. В среднем, подобные современные ДВС имеют такую же мощность, что и 8-цилиндровые двигатели 20-30-летней давности. Наталия Фролова, директор по маркетингу Experian в России и странах СНГ: «Маленькие машины, позволяющие экономить топливо, всегда нравились покупателям. Внушают оптимизм новые разработки, направленные на повышение мощности и экономии топлива в таких автомобилях. Возможно, в ближайшие 20 лет мы увидим аналогичные улучшения в сегменте гибридов и электромобилей». Рассматривая пятерку лидеров в США как среди автомобилей в эксплуатации, так и среди вновь регистрируемых автомобилей, можно увидеть, что все они, кроме одного класса, имеют 4-цилиндровые двигатели. Из отчета Experian также следует, что количество автомобилей, регистрируемых частными лицами, сократилось на 1% в годовом исчислении. Такой спад на розничном рынке уравновешивается ростом корпоративного автопарка, в особенности в категории автомобилей для правительственных органов, коммерческих компаний и агентств проката.
В избранное