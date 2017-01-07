7 января 2017, 14:41

Америка выбирает 4-цилиндровые легковушки

Владельцы 4-цилиндровых автомобилей по праву считаются людьми практичными, поскольку выбирают подчеркнуто экономичное средство передвижения с малым расходом топлива. Из последнего отчета компании Experian о тенденциях рынка и лояльности клиентов США следует, что впервые за 2016 год 4-цилиндровые авто обогнали по популярности все прочие виды легковушек.
Америка выбирает 4-цилиндровые легковушки
По мнению экспертов, данный тренд закономерен: благодаря современной технологии изготовления 4-цилиндровых двигателей они стали очень мощными. В среднем, подобные современные ДВС имеют такую же мощность, что и 8-цилиндровые двигатели 20-30-летней давности.
 
Наталия Фролова, директор по маркетингу Experian в России и странах СНГ: «Маленькие машины, позволяющие экономить топливо, всегда нравились покупателям. Внушают оптимизм новые разработки, направленные на повышение мощности и экономии топлива в таких автомобилях. Возможно, в ближайшие 20 лет мы увидим аналогичные улучшения в сегменте гибридов и  электромобилей».
 
Рассматривая пятерку лидеров в США как среди автомобилей в эксплуатации, так и среди вновь регистрируемых автомобилей, можно увидеть, что все они, кроме одного класса, имеют 4-цилиндровые двигатели.
 
Из отчета Experian также следует, что количество автомобилей, регистрируемых частными лицами, сократилось на 1% в годовом исчислении. Такой спад на розничном рынке уравновешивается ростом корпоративного  автопарка, в особенности в категории автомобилей для правительственных органов, коммерческих компаний и агентств проката. 

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Америка выбирает 4-цилиндровые легковушки
По мнению экспертов, данный тренд закономерен: благодаря современной технологии изготовления 4-цилиндровых двигателей они стали очень мощными. В среднем, подобные современные ДВС имеют такую же мощность, что и 8-цилиндровые двигатели 20-30-летней давности. Наталия Фролова, директор по маркетингу Experian в России и странах СНГ: «Маленькие машины, позволяющие экономить топливо, всегда нравились покупателям. Внушают оптимизм новые разработки, направленные на повышение мощности и экономии топлива в таких автомобилях. Возможно, в ближайшие 20 лет мы увидим аналогичные улучшения в сегменте гибридов и  электромобилей». Рассматривая пятерку лидеров в США как среди автомобилей в эксплуатации, так и среди вновь регистрируемых автомобилей, можно увидеть, что все они, кроме одного класса, имеют 4-цилиндровые двигатели.  Из отчета Experian также следует, что количество автомобилей, регистрируемых частными лицами, сократилось на 1% в годовом исчислении. Такой спад на розничном рынке уравновешивается ростом корпоративного  автопарка, в особенности в категории автомобилей для правительственных органов, коммерческих компаний и агентств проката. 
2017-01-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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