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14 апреля 2017, 09:27
Американцы займутся тюнингом «УАЗов»
Известное американское тюнинг-ателье Devolro, штаб-квартира которого находится в Майами, будет заниматься доработкой отечественных внедорожников «УАЗ». Специально для этого компания создала дочернюю фирму Devolro UAZ.
Уже этим летом специалистам мастерской предоставят 6 новых Hunter и 3 экземпляра с пробегом. Американцы уже провели рабочую встречу с руководством «Соллерс» и готовы приступить к тюнингу отечественных машин.
УАЗ Hunter
Выпускается с 1991 г.
Новый от 609 000 до 669 990 Р
В планах Devolro UAZ – сделать автомобили более популярными за счет своих доработок. При этом американцы воспользуются помощью поклонников марки, мол, их советы рекомендации помогут быстрее разобраться и найти правильный путь к усовершенствованию внедорожной легенды России.
Все технические подробности проекта пока не раскрываются. Известно лишь, что первые доработанные варианты UAZ Hunter будут показаны осенью текущего года.
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