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25 апреля 2017, 10:31

АНConferences провела Всероссийский автофорум-2017

В рамках Всероссийского автомобильного форума прошла конференция «Управление корпоративным легковым автопарком». Мероприятие открыло выступление Максима Дорофеева, национального менеджера по автотранспорту «Atlas Copco».
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Тема его выступления «Обработка штрафов с камер фото и видеофиксации. Как опротестовать штраф?». Максим Дорофеев подробно рассказал о системах фиксации штрафов на дорогах, об опасности незаконных попыток обойти систему штрафов и нюансах в законе на тему оплат и регулирования штрафов.

Следующим выступил Александр Коротаев, Fleet&Safety Manager Coca-Cola HBC Russia с докладом «Какую административную и уголовную ответственность несут сотрудники, которые садятся за руль корпоративного автомобиля». Спикер сфокусировал внимание на законодательном регулировании ответственности сотрудников за рулем корпоративного транспорта, поделился кейсом компании на тему «Прохождение медосмотров сотрудниками, не являющимися водителями по штатному расписанию», предложил перечень мероприятий по снижению уровня инцидентов на транспорте.

Далее слушателям был презентован доклад «Система помощи водителю VS телематика: Преимущества, эффективность, окупаемость», с которым выступил Роман Ферштер, глава представительства, Mobileye Vision Technologies. Он рассказал о принципиальном подходе и решении компании к информированию с помощью телематики и предотвращению ДТП. Было рассказано о функциях и преимуществах телематики, таких как комплексное решение по безопасности и эффективному управлению автопарком и топливом, интеграция с системами и датчиками третьих сторон (ДУТ, тахографы, RFID метки и др.), GPS/Глонасс мониторинг – OnLine/OffLine (GSM/BLE/WiFi/ZigBee) и др.

Дмитрий Коршунов, руководитель проекта CarPrice Business, рассказал о реализации автопарка через онлайн-аукцион на примере собственного продукта компании. Были презентованы преимущества онлайн-аукциона, которые основаны на упрощенном документообороте, скорости, логистике и надежности. Алгоритм работы продукта состоит из нескольких шагов, позволяющих оценить удобство и скорость работы посредством данного инструмента.

В продолжение мероприятия выступил Иван Лукин, руководитель транспортного управления, «Pony Express» и рассказал о разработке и внедрении KPI транспортного управления. Спикер описал общий функционал Транспортного управления ГК PONY EXPRESS, обозначил цель разработки и внедрения KPI. Далее были подробно и интересно описаны основные KPI Транспортного управления, такие как техническая готовность, использование транспорта, аварийность, стоимость затрат на эксплуатацию собственного транспорта. В завершении выступления было рассказано о результатах внедрения KPI и презентован пример проектного KPI.

C темой «Будущее корпоративного автопарка. Прогнозы, мнения, рейтинги» выступила Татьяна Арабаджи, генеральный директор, «Автобизнес». Татьяна рассказала о комплексном влиянии частных макроэкономических факторов на рынок легковых автомобилей, о рынке, рейтингах, лидерах, влиянии shared mobility, e-hailing, ADAS/телематики в сфере корпоративных легковых автопарках. Данная информация была представлена в виде обширного и наглядного исследования.

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АНConferences провела Всероссийский автофорум-2017
Тема его выступления «Обработка штрафов с камер фото и видеофиксации. Как опротестовать штраф?». Максим Дорофеев подробно рассказал о системах фиксации штрафов на дорогах, об опасности незаконных попыток обойти систему штрафов и нюансах в законе на тему оплат и регулирования штрафов.Следующим выступил Александр Коротаев, Fleet&Safety Manager Coca-Cola HBC Russia с докладом «Какую административную и уголовную ответственность несут сотрудники, которые садятся за руль корпоративного автомобиля». Спикер сфокусировал внимание на законодательном регулировании ответственности сотрудников за рулем корпоративного транспорта, поделился кейсом компании на тему «Прохождение медосмотров сотрудниками, не являющимися водителями по штатному расписанию», предложил перечень мероприятий по снижению уровня инцидентов на транспорте.Далее слушателям был презентован доклад «Система помощи водителю VS телематика: Преимущества, эффективность, окупаемость», с которым выступил Роман Ферштер, глава представительства, Mobileye Vision Technologies. Он рассказал о принципиальном подходе и решении компании к информированию с помощью телематики и предотвращению ДТП. Было рассказано о функциях и преимуществах телематики, таких как комплексное решение по безопасности и эффективному управлению автопарком и топливом, интеграция с системами и датчиками третьих сторон (ДУТ, тахографы, RFID метки и др.), GPS/Глонасс мониторинг – OnLine/OffLine (GSM/BLE/WiFi/ZigBee) и др.Дмитрий Коршунов, руководитель проекта CarPrice Business, рассказал о реализации автопарка через онлайн-аукцион на примере собственного продукта компании. Были презентованы преимущества онлайн-аукциона, которые основаны на упрощенном документообороте, скорости, логистике и надежности. Алгоритм работы продукта состоит из нескольких шагов, позволяющих оценить удобство и скорость работы посредством данного инструмента.В продолжение мероприятия выступил Иван Лукин, руководитель транспортного управления, «Pony Express» и рассказал о разработке и внедрении KPI транспортного управления. Спикер описал общий функционал Транспортного управления ГК PONY EXPRESS, обозначил цель разработки и внедрения KPI. Далее были подробно и интересно описаны основные KPI Транспортного управления, такие как техническая готовность, использование транспорта, аварийность, стоимость затрат на эксплуатацию собственного транспорта. В завершении выступления было рассказано о результатах внедрения KPI и презентован пример проектного KPI.C темой «Будущее корпоративного автопарка. Прогнозы, мнения, рейтинги» выступила Татьяна Арабаджи, генеральный директор, «Автобизнес». Татьяна рассказала о комплексном влиянии частных макроэкономических факторов на рынок легковых автомобилей, о рынке, рейтингах, лидерах, влиянии shared mobility, e-hailing, ADAS/телематики в сфере корпоративных легковых автопарках. Данная информация была представлена в виде обширного и наглядного исследования.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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