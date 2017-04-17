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17 апреля 2017, 08:49

Английская полиция получила Porsche Cayman GT4

Благотворительная организация подарила полицейским автомобиль, который стоит более 80 000 долларов. Спорткар применят с целью преследования нарушителей и патрулировании территорий.
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На заводе выпущено всего 700 экземпляров этого авто, ранее его разрабатывали для гонок по трекам. Под капотом у машины находится 3,8-литровый силовой двигатель мощностью 385 л.с. У спорткара особый, отличающийся от других авто дизайн и аэродинамический обвес.
 
Отметим, что сделавшая такой подарок организация Lind Trust занимается развитием молодежи и благотворительностью. На рынке Cayman GT4 оценивается в 84 600 долларов, под его капотом установлен 385-сильный 3,8-литровый мотор.
 
Отметим, что автомобили известных брендов уже неоднократно поступали на службу в полицию. Так, например, Volvo несколько месяцев назад готовила специальную версию универсала V90, которая задействована в шведской полиции.
 
V90 получила модернизированное шасси, тормоза и подвеску. В список оснащения входят адаптивный круиз-контроль, парктроники, системы распознавания дорожных знаков, слежения за состоянием водителя, автономного экстренного торможения, система помощи при парковке и функция контроля мертвых зон. Кроме того, новинка получила ту же систему контроля съезда с асфальта, как у Volvo XC90.
 
Автомобиль комплектуется 2-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями семейства Drive-E мощностью от 190 до 320 л.с. Чуть позже на мировом авторынке появится модификация с 407-сильной гибридной силовой установкой. Запас хода на одной электротяге составляет 45 км.

Комплектации и технические характеристики

Porsche Cayman S 2.5 MTPorsche Cayman S 2.5 MT
Год выпуска, с2016 2016
Год выпуска, по2017 2017
Кузовкупе купе
Количество дверей/мест2/2 2/2
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин350 350
Объем двигателя2497 2497
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая
Приводзадний задний
Городской цикл10.7 10.7
Загородный цикл6.5 6.5
Смешанный цикл8.1 8.1
ТопливоАИ-98 АИ-98
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Отзывы по теме
В Интернете опубликованы скетчи Porsche Cayman 2010 модельного ряда
ага, она самая. ну, ты уже говорил, что тебя не особо впечатлила, и я уже не соглашался
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есть две машины порше каен, и все остальные за три года поменял 18 машин бывала что сразу в гараже стояла пять машин как я сел на каен и понял это то что надо я просто не спал хотел выехать из двора и покататься на ней, не давно выехал на трасу и ко мне увязалась тайота 200 вот мы и начали тягаться с ...
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Английская полиция получила Porsche Cayman GT4
На заводе выпущено всего 700 экземпляров этого авто, ранее его разрабатывали для гонок по трекам. Под капотом у машины находится 3,8-литровый силовой двигатель мощностью 385 л.с. У спорткара особый, отличающийся от других авто дизайн и аэродинамический обвес. Отметим, что сделавшая такой подарок организация Lind Trust занимается развитием молодежи и благотворительностью. На рынке Cayman GT4 оценивается в 84 600 долларов, под его капотом установлен 385-сильный 3,8-литровый мотор. Отметим, что автомобили известных брендов уже неоднократно поступали на службу в полицию. Так, например, Volvo несколько месяцев назад готовила специальную версию универсала V90, которая задействована в шведской полиции. V90 получила модернизированное шасси, тормоза и подвеску. В список оснащения входят адаптивный круиз-контроль, парктроники, системы распознавания дорожных знаков, слежения за состоянием водителя, автономного экстренного торможения, система помощи при парковке и функция контроля мертвых зон. Кроме того, новинка получила ту же систему контроля съезда с асфальта, как у Volvo XC90. Автомобиль комплектуется 2-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями семейства Drive-E мощностью от 190 до 320 л.с. Чуть позже на мировом авторынке появится модификация с 407-сильной гибридной силовой установкой. Запас хода на одной электротяге составляет 45 км.
2017-04-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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