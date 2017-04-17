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17 апреля 2017, 08:49
Английская полиция получила Porsche Cayman GT4
Благотворительная организация подарила полицейским автомобиль, который стоит более 80 000 долларов. Спорткар применят с целью преследования нарушителей и патрулировании территорий.
На заводе выпущено всего 700 экземпляров этого авто, ранее его разрабатывали для гонок по трекам. Под капотом у машины находится 3,8-литровый силовой двигатель мощностью 385 л.с. У спорткара особый, отличающийся от других авто дизайн и аэродинамический обвес.
Отметим, что сделавшая такой подарок организация Lind Trust занимается развитием молодежи и благотворительностью. На рынке Cayman GT4 оценивается в 84 600 долларов, под его капотом установлен 385-сильный 3,8-литровый мотор.
Отметим, что автомобили известных брендов уже неоднократно поступали на службу в полицию. Так, например, Volvo несколько месяцев назад готовила специальную версию универсала V90, которая задействована в шведской полиции.
V90 получила модернизированное шасси, тормоза и подвеску. В список оснащения входят адаптивный круиз-контроль, парктроники, системы распознавания дорожных знаков, слежения за состоянием водителя, автономного экстренного торможения, система помощи при парковке и функция контроля мертвых зон. Кроме того, новинка получила ту же систему контроля съезда с асфальта, как у Volvo XC90.
Автомобиль комплектуется 2-литровыми бензиновыми и дизельными двигателями семейства Drive-E мощностью от 190 до 320 л.с. Чуть позже на мировом авторынке появится модификация с 407-сильной гибридной силовой установкой. Запас хода на одной электротяге составляет 45 км.
Комплектации и технические характеристики
|Porsche Cayman S 2.5 MT
|Porsche Cayman S 2.5 MT
|Год выпуска, с
|2016
|2016
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|купе
|купе
|Количество дверей/мест
|2/2
|2/2
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|350
|350
|Объем двигателя
|2497
|2497
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|задний
|задний
|Городской цикл
|10.7
|10.7
|Загородный цикл
|6.5
|6.5
|Смешанный цикл
|8.1
|8.1
|Топливо
|АИ-98
|АИ-98
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в среднем 12 л
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