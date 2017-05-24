Аренда микроавтобуса с водителем
Компания «Карсбук» предлагает большой выбор транспортных средств, которые отвечают всем требованиям даже самых взыскательных клиентов.
Преимущества аренды авто
Долгосрочная аренда транспортного средства обходится гораздо выгоднее, чем покупка транспортного средства. Поэтому наша компания «Карсбук» рекомендует вам воспользоваться такой услугой. Мы сотрудничаем с физическими и юридическими лицами, предоставляя автомобиль с водителем по выгодной цене. Преимущества обращения к нам:
• Мы предлагаем индивидуальные тарифы и скидки на долгосрочную аренду.
• Вам не придётся нести расходы на покупку нового авто, его содержание и заправку.
• Не нужно искать водителя, который бы справился с управлением арендованным авто.
• В автопарке представлены самые разные модели полностью исправных автомобилей, прошедших плановый технический осмотр.
• Предложенный автомобиль обязательно будет застрахован, поэтому заказчик может быть полностью уверен в комфорте и безопасности.
Мы предлагаем такую услугу, как аренда минивэна в Санкт-Петербурге по самой выгодной цене. У нас нет скрытых платежей за дополнительные услуги (например, за мойку авто). Подача автомобиля осуществляется максимально оперативно — сразу после того, как вы сделали заказ, или в назначенное вами время. Наши автомобили всегда чистые снаружи и внутри, а водители имеют опрятный вид. Все наши сотрудники очень опытные и хорошо знают город.
Почему именно мы?
Мы устанавливаем выгодные цены на аренду авто разных марок и моделей. Клиенту всегда предлагается транспортное средство, которое удовлетворяет всем требованиям (высокий уровень комфортабельности, вместимость и т. д.). Компания «Карсбук» предоставляет услуги по аренде авто с водителем по городу Санкт-Петербургу. В список услуг входит:
• бизнес-встречи;
• обслуживание экскурсионных групп;
• свадебные торжества;
• обслуживание концертных туров отечественных и зарубежных звёзд эстрады.
С помощью аренды автомобиля можно решить множество деловых задач. В этом случае услуга обойдётся гораздо дешевле, чем заказ такси для каждой поездки.
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