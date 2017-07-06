6 июля 2017, 15:30
Aston Martin отказывается продавать автомобили спекулянтам
Британская компания заявила об отказе продажи автомобилей клиентам, спекулирующими местами в очереди на эксклюзивные модели. Толчком к принятию этого решения стали сообщения в социальных сетях о выгодном приобретении гиперкара Valkyrie, поставка которого запланирована на 2019 год.
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Скандал связан с гиперкаром Valkyrie, который спроектирован совместно с компанией Red Bull. С конвеера сойдут всего 150 моделей для дорог общего пользования и 25 трековых экземпляров. Инженеры снабдили автомобиль гибридной силовой установкой с 6,5-литровым двигателем V12, отдача которого составит 1130 л.с. Система рекуперации энергии, применяемая на Aston Martin, схожа с той, что используется для болидов Формулы-1.
Предполагается, что гиперкар за 10 секунд сможет развить скорость с нуля до 320 км.ч. Для полной остановки с этой скорости 5 секунд будет достаточно.
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Комментарии пользователей
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астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
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