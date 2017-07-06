6 июля 2017, 15:30

Aston Martin отказывается продавать автомобили спекулянтам

Британская компания заявила об отказе продажи автомобилей клиентам, спекулирующими местами в очереди на эксклюзивные модели. Толчком к принятию этого решения стали сообщения в социальных сетях о выгодном приобретении гиперкара Valkyrie, поставка которого запланирована на 2019 год.
^

Ранее мы писали
Новинка дебютирует до конца этого года, обещает автопроизводитель. В опубликованном на крупнейшем видеохостинге ...
Читать далее
Руководство компании оперативно отреагировало на факт перепродажи мест в очереди. Недобросовестные клиенты, уличенные в спекуляции, будут навсегда внесены в черный список. По словам первых лиц Aston Martin, все слоты на предзаказ эксклюзивной модели уже проверяются, чтобы истинные поклонники марки могли купить автомобиль без спекуляции.

Скандал связан с гиперкаром Valkyrie, который спроектирован совместно с компанией Red Bull. С конвеера сойдут всего 150 моделей для дорог общего пользования и 25 трековых экземпляров. Инженеры снабдили автомобиль гибридной силовой установкой с 6,5-литровым двигателем V12, отдача которого составит 1130 л.с. Система рекуперации энергии, применяемая на Aston Martin, схожа с той, что используется для болидов Формулы-1.

Предполагается, что гиперкар за 10 секунд сможет развить скорость с нуля до 320 км.ч. Для полной остановки с этой скорости 5 секунд будет достаточно. 

Новинки и концепт кары Астон Мартин

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Aston Martin DB9
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
Лучшие машины 2007 по мнению 110km.ru
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
Кирилл Шинкаренко
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Aston Martin Автомудрость Aston Martin АвтоПитер Aston Martin Дизайн и тюнинг Aston Martin Новинки и концепт кары Aston Martin Новости и акции автосалонов Aston Martin Автосалоны и дилеры марки Aston Martin Аренда и прокат авто марки Aston Martin Автоклубы и форумы автозавчастей марки Aston Martin Автосервисы и магазины автозапчастей марки Aston Martin
Главные материалы
Как сделать перевозку детей безопасной?
Проверяем, как протекают продажи Citroen C4 Sedan
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс А
Suzuki Ignis и еще 28 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Aston Martin отказывается продавать автомобили спекулянтам
{{material_118986}}Руководство компании оперативно отреагировало на факт перепродажи мест в очереди. Недобросовестные клиенты, уличенные в спекуляции, будут навсегда внесены в черный список. По словам первых лиц Aston Martin, все слоты на предзаказ эксклюзивной модели уже проверяются, чтобы истинные поклонники марки могли купить автомобиль без спекуляции.Скандал связан с гиперкаром Valkyrie, который спроектирован совместно с компанией Red Bull. С конвеера сойдут всего 150 моделей для дорог общего пользования и 25 трековых экземпляров. Инженеры снабдили автомобиль гибридной силовой установкой с 6,5-литровым двигателем V12, отдача которого составит 1130 л.с. Система рекуперации энергии, применяемая на Aston Martin, схожа с той, что используется для болидов Формулы-1.Предполагается, что гиперкар за 10 секунд сможет развить скорость с нуля до 320 км.ч. Для полной остановки с этой скорости 5 секунд будет достаточно. 
2017-07-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Архангельск Республика Башкортостан Ярославль
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG