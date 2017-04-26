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26 апреля 2017, 14:35

Aston Martin показал видео с новым спорткаром

Новинка дебютирует до конца этого года, обещает автопроизводитель. В опубликованном на крупнейшем видеохостинге ролике снялись сотрудники компании и те, кто непосредственно занят в испытаниях модели.
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Изначально британский автопроизводитель посвятил видеоролик открытию нового завода на бывшей базе британских ВВС в Уэльсе. На территории фабрики в Сент-Атане пилоты заводской гоночной команды Ники Тиим и Даррен Тернер вместе с главным инженером компании Мэттом Бекером устроили гонки на 28 редких моделях Aston Martin. Общую стоимость принявших участие в съемках классических, современных, гоночных и концептуальных автомобилей марка оценила в 76 млн евро, сообщает «Коммерсант».
 
На последних кадрах ролика участники игровой гонки представляют концепт-кары гиперкара Aston Martin Valkyrie, кроссовера Aston Martin DBX и некой новой модели. Впрочем, никакой сопроводительной информации о данной новинке в источниках пока не появилось. 
Новинки и концепт кары Астон Мартин

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Отзывы по теме
Форум Aston Martin DB9
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
Лучшие машины 2007 по мнению 110km.ru
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
Кирилл Шинкаренко
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Aston Martin показал видео с новым спорткаром
Изначально британский автопроизводитель посвятил видеоролик открытию нового завода на бывшей базе британских ВВС в Уэльсе. На территории фабрики в Сент-Атане пилоты заводской гоночной команды Ники Тиим и Даррен Тернер вместе с главным инженером компании Мэттом Бекером устроили гонки на 28 редких моделях Aston Martin. Общую стоимость принявших участие в съемках классических, современных, гоночных и концептуальных автомобилей марка оценила в 76 млн евро, сообщает «Коммерсант». На последних кадрах ролика участники игровой гонки представляют концепт-кары гиперкара Aston Martin Valkyrie, кроссовера Aston Martin DBX и некой новой модели. Впрочем, никакой сопроводительной информации о данной новинке в источниках пока не появилось. 
2017-04-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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