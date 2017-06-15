15 июня 2017, 07:45
Aston Martin Vantage AMR удивит электроникой и скоростью
Ограниченный по тиражу спорткар Aston Martin Vantage AMR получит 2 модификации и будет выпущен тиражом всего в 300 экземпляров. В пересчете на российскую валюту цена новинки превысит 8 000 000 рублей.
В первом варианте автомобиль приводится в движение 595-сильный мотором V12, а вторым стал двигатель V8, мощность которого составляет 430 л.с.
По данным британских изданий, новый Aston Martin Vantage AMR посвящен выступлению заводской команды Aston Martin на чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA Endurance, а сам автомобиль будет предлагаться под брендом AMR. Первые заказчики смогут получить свои автомобили в конце этого года. Желающим приобрести лимитированный автомобиль придется заплатить 126 995 евро, что по актуальному курсу составляет примерно 8 040 000 рублей.
Как считают эксперты, основным конкурентом спорткара станет модель Porsche 911 GT3 RS. Кузов автомобиля, который состоит из легких композитных материалов, доступен в 5 цветовых вариантах, которые больше не применены ни на одной модели бренда Aston Martin. Среди них - Stratus White с оранжевым декором, Ultramarine Black с голубым декором, Zaffre Blue с красным декором и Scintilla Silver с серым декором. Салон отделан кожей и алькантарой особыми сочетаниями для каждого варианта оформления кузова. Клиент может заказать расширенную отделку экстерьера и интерьера карбоном.
Особенностью Aston Martin Vantage AMR станет новейший информационно-развлекательный центр и спортивные сидения.
Отметим, что Vantage AMR доступен как в варианте купе, так и с открытым верхом — всего будет сделано 100 ед. V8 Vantage и 200 ед. V12 Vantage.
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Комментарии пользователей
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астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
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