29 июня 2017, 15:50

Aston Martin Vulcan получил экстрим-версию

Спортивное подразделение Aston Martin подготовило экстремальную модификацию суперкара Vulcan. Новинка под названием AMR Pro удивит внушительными динамическими показателями и улучшенной прижимной силой.
^
  Aston Martin Vulcan получил экстрим-версию Aston Martin Aston Martin Vulcan получил экстрим-версию Aston Martin Aston Martin Vulcan получил экстрим-версию
3
фото
  

Так, «Вулкан» обзавелся модернизированным аэродинамическим обвесом с доработанной передней частью кузова, а также новым 2-плоскостным антикрылом с 20-миллиметровыми закрылками на задних кромках «крыльев». Прижимная сила в результате модернизации увеличилась с 321 кг до 408 кг.

Максимальная скорость AMR Pro достигает 320 км/ч. Такой показатель обеспечивает 7-литровый 12-цилиндровый атмосферник, отдача которого составляет 820 «лошадей». В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая секвентальная коробка передач.

Стоимость пакета доработок составит порядка 150 тыс. долларов. Примечательно, что базовая цена на суперкар Aston Martin Vulcan составляет 2,3 млн долларов. Всего компания реализовала 24 экземпляра этой модели.

Новинки и концепт кары Астон Мартин

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Aston Martin DB9
У меня такой вопрос? Кто ни будь покупал модели автомобилей такого плана http:// megamo.ru/ shop/ aston-martin , просто очень хочу себе приобрести мини копию своей машинки, и хочу узнать ваше мнения! Просто посмотрел модели, на фото вроде отличное качество и все идеально сделано как у настоящий, посоветуйте ...
Cyber Snipa
Форум Aston Martin DB7
астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
Лучшие машины 2007 по мнению 110km.ru
Вот мы и получили Лучший по нашему мнению представительский автомобиль года 2007. И мы не ошиблись в своем выборе! Вчера я в этом убедился! Называется "шоб я так жил"! ) ) )
Кирилл Шинкаренко
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Aston Martin Автомудрость Aston Martin АвтоПитер Aston Martin Дизайн и тюнинг Aston Martin Новинки и концепт кары Aston Martin Новости и акции автосалонов Aston Martin Автосалоны и дилеры марки Aston Martin Аренда и прокат авто марки Aston Martin Автоклубы и форумы автозавчастей марки Aston Martin Автосервисы и магазины автозапчастей марки Aston Martin
Главные материалы
Колёса в небе. Будущее летающих автомобилей
Секонд-тест Ford Mondeo I: «ничего лишнего»
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Aston Martin Vulcan получил экстрим-версию
Так, «Вулкан» обзавелся модернизированным аэродинамическим обвесом с доработанной передней частью кузова, а также новым 2-плоскостным антикрылом с 20-миллиметровыми закрылками на задних кромках «крыльев». Прижимная сила в результате модернизации увеличилась с 321 кг до 408 кг. Максимальная скорость AMR Pro достигает 320 км/ч. Такой показатель обеспечивает 7-литровый 12-цилиндровый атмосферник, отдача которого составляет 820 «лошадей». В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая секвентальная коробка передач.Стоимость пакета доработок составит порядка 150 тыс. долларов. Примечательно, что базовая цена на суперкар Aston Martin Vulcan составляет 2,3 млн долларов. Всего компания реализовала 24 экземпляра этой модели.
2017-06-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Уфа Краснодар Калининградская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG