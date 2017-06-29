29 июня 2017, 15:50
Aston Martin Vulcan получил экстрим-версию
Спортивное подразделение Aston Martin подготовило экстремальную модификацию суперкара Vulcan. Новинка под названием AMR Pro удивит внушительными динамическими показателями и улучшенной прижимной силой.
Так, «Вулкан» обзавелся модернизированным аэродинамическим обвесом с доработанной передней частью кузова, а также новым 2-плоскостным антикрылом с 20-миллиметровыми закрылками на задних кромках «крыльев». Прижимная сила в результате модернизации увеличилась с 321 кг до 408 кг.
Максимальная скорость AMR Pro достигает 320 км/ч. Такой показатель обеспечивает 7-литровый 12-цилиндровый атмосферник, отдача которого составляет 820 «лошадей». В качестве трансмиссии выступает 6-ступенчатая секвентальная коробка передач.
Стоимость пакета доработок составит порядка 150 тыс. долларов. Примечательно, что базовая цена на суперкар Aston Martin Vulcan составляет 2,3 млн долларов. Всего компания реализовала 24 экземпляра этой модели.
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