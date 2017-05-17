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17 мая 2017, 13:24
Aston Martin завершает работу над DB11 Volante
Фотографы-«шпионы» выследили новый Aston Martin DB11 Volante во время финальных дорожных испытаний. Автомобиль будет представлен осенью этого года, а в продажу на мировой авторынок поступит весной 2018-го.
Модель предложат с 5,2-литровым бензиновым 12-цилиндровым двигателем мощностью 600 л. с. С ним первая «сотня» будет доступна DB11 Volante через 4 секунды, а максимальная скорость составит 322 км/ч.
Внешне машина практически не отличится от купе DB11, которое было представлено в этом году. Отличием станет лишь мягкий складной верх, из-за которого масса спорткара увеличится. Также автомобиль получит переработанную подвеску.
Сборку британской новинки для российского рынка будут осуществлять на заводе в Великобритании. Пока что в нашей стране доступно лишь стандартное купе DB11.
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