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17 мая 2017, 13:24

Aston Martin завершает работу над DB11 Volante

Фотографы-«шпионы» выследили новый Aston Martin DB11 Volante во время финальных дорожных испытаний. Автомобиль будет представлен осенью этого года, а в продажу на мировой авторынок поступит весной 2018-го.
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Модель предложат с 5,2-литровым бензиновым 12-цилиндровым двигателем мощностью 600 л. с. С ним первая «сотня» будет доступна DB11 Volante через 4 секунды, а максимальная скорость составит 322 км/ч.

Внешне машина практически не отличится от купе DB11, которое было представлено в этом году. Отличием станет лишь мягкий складной верх, из-за которого масса спорткара увеличится. Также автомобиль получит переработанную подвеску.

Сборку британской новинки для российского рынка будут осуществлять на заводе в Великобритании. Пока что в нашей стране доступно лишь стандартное купе DB11.

Новинки и концепт кары Астон Мартин ДБ11

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Cyber Snipa
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астон мартин хорош но пороги царапают сапоги за 3 лимона
саня
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Кирилл Шинкаренко
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Aston Martin завершает работу над DB11 Volante
Модель предложат с 5,2-литровым бензиновым 12-цилиндровым двигателем мощностью 600 л. с. С ним первая «сотня» будет доступна DB11 Volante через 4 секунды, а максимальная скорость составит 322 км/ч.{{model_6244}} Внешне машина практически не отличится от купе DB11, которое было представлено в этом году. Отличием станет лишь мягкий складной верх, из-за которого масса спорткара увеличится. Также автомобиль получит переработанную подвеску. Сборку британской новинки для российского рынка будут осуществлять на заводе в Великобритании. Пока что в нашей стране доступно лишь стандартное купе DB11.
2017-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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