4 июля 2017, 10:23

Audi A8 будет массажировать ступни

Новое поколение флагманского седана Audi – A8 – получит функцию массажа ступней. Как говорит производитель, автомобиль станет самым технически совершенным транспортным средством в истории марки.
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Audi A8
Выпускается с 1995 г.
Новый от 5 420 000 до 6 430 000 Р
Объявлений: 114
Отзывов: 6
Так, немцы установят в задней части салона специальную сенсорную панель, при помощи которой можно управлять некоторыми функциями седана. При этом в спинке переднего кресла будет установлен отсек, куда можно будет положить ноги для расслабляющего массажа ступней.

Также машина получит полноуправляемое шасси, систему автоматической парковки, а также функцию автономного вождения. С ней седан сможет самостоятельно разгоняться, тормозить и маневрировать на скоростях до 60 км/ч. Водитель при этом не обязан постоянно держать руки на руле.

В гамме моторов седана окажутся 6-, 8- и 12-цилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты с широким диапазоном мощности. Чуть позже на рынок выйдет модификация с гибридной силовой установкой. Флагманский А8 следующего поколения дебютирует 11 июля в Барселоне.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi A8
Не перечисляйте деньги (И.П.Пузырев, С.) , ребята кидают не возвращают деньги за не поставленный двигатель с сентября месяца. еще вас сделают виновным за то что вы пытаетесь получить свои деньги. Эту информацию буду отправлять по всему интернету, надеюсь она кого ни будь убережет от неприятностей. ...
Андрей
Новый Audi A8 появится в России в декабре
интересна цена на машину какая будет и где можно будет узнать именно на этот модель
rus
Будущее через призму Audi
Футуризмом и "дас ис фантастиш!" - болеем не только мы... Хотелось бы увидеть это светлое будущее своими глазами... Только по перечисленным выше инновациям хочу высказать и реальную критику из недр российских условий эксплуатации ( хотя я - поклонник марки AUDI) .ИТАК: 1.Алюминиевые детали кузова - ...
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Audi A8 будет массажировать ступни
{{model_89}}Так, немцы установят в задней части салона специальную сенсорную панель, при помощи которой можно управлять некоторыми функциями седана. При этом в спинке переднего кресла будет установлен отсек, куда можно будет положить ноги для расслабляющего массажа ступней.Также машина получит полноуправляемое шасси, систему автоматической парковки, а также функцию автономного вождения. С ней седан сможет самостоятельно разгоняться, тормозить и маневрировать на скоростях до 60 км/ч. Водитель при этом не обязан постоянно держать руки на руле.В гамме моторов седана окажутся 6-, 8- и 12-цилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты с широким диапазоном мощности. Чуть позже на рынок выйдет модификация с гибридной силовой установкой. Флагманский А8 следующего поколения дебютирует 11 июля в Барселоне.
2017-07-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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