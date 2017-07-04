4 июля 2017, 10:23
Audi A8 будет массажировать ступни
Новое поколение флагманского седана Audi – A8 – получит функцию массажа ступней. Как говорит производитель, автомобиль станет самым технически совершенным транспортным средством в истории марки.
Также машина получит полноуправляемое шасси, систему автоматической парковки, а также функцию автономного вождения. С ней седан сможет самостоятельно разгоняться, тормозить и маневрировать на скоростях до 60 км/ч. Водитель при этом не обязан постоянно держать руки на руле.
В гамме моторов седана окажутся 6-, 8- и 12-цилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты с широким диапазоном мощности. Чуть позже на рынок выйдет модификация с гибридной силовой установкой. Флагманский А8 следующего поколения дебютирует 11 июля в Барселоне.
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