23 июня 2017, 11:50
Audi A8 получит активную подвеску. Видео
На каждом колесе автомобиля будет установлен собственный двигатель, питающийся от 48-вольтовой электросистемы, что позволит настраивать работу подвески для всех колес отдельно.
Информацию о состоянии дорожного полотна, по которому едет автомобиль, специальное устройство будет мониторить 18 раз в секунду, а реакция на изменение настроек подвески займет несколько миллисекунд. Например, подвеска сможет поднимать колеса перед неровностями.
В случае бокового удара при ДТП подвеска будет на 8 см поднимать автомобиль с одной из сторон, чтобы контакт с препятствием приходился на жесткие структуры порогов и пола, а не на двери и другие более уязвимые элементы кузова.
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Кроме адаптивной подвески у нового A8 будет полноуправляемое шасси. Это решение позволило улучшить управляемость седана и комфорт, а также уменьшить радиуc разворота — новому A8 потребуется для разворота меньше места, чем более компактному A4.
Ранее Audi рассказала, что флагман получит систему автопарковки, для которой не обязательно наличие водителя в салоне, а также автопилот.
Премьера модели состоится 11 июля на саммите марки в Барселоне. Публичное представление запланировано в сентябре на моторшоу во Франкфурте.
Комплектации и технические характеристики
|Audi A8 Long W12 6.3 AT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|500
|Объем двигателя
|6299
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|15.7
|Загородный цикл
|8.7
|Смешанный цикл
|11.3
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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