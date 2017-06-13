13 июня 2017, 16:18
Audi A8 получит гибридную установку
Следующее поколение флагманской модели Audi A8 впервые будет оснащаться электрической силовой установкой в качестве стандартного оборудования. С этой целью двигатели внутреннего сгорания оборудуют технологией mild hybrid.
Седан сможет переходить на бесшумный режим движения накатом на скорости от 55 до 160 км/ч. С полностью отключенным двигателем и нулевыми выбросами автомобиль способен продолжать движение до 40 секунд. Как только водитель снова нажимает на педаль газа, стартер BAS быстро и мягко запускает двигатель. Кроме того, система старт-стоп активна уже на скорости от 22 км/ч и выше.
Если дорога свободна, стартер BAS быстро запускает двигатель внутреннего сгорания. Как только впереди идущий автомобиль начинает движение, мотор A8 запускается, даже если еще нажата педаль тормоза. В этом случае стратегия управления исходит из предположения, что водитель последует за транспортным потоком. Мировая премьера седана состоится 11 июля в Барселоне.
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