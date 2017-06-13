13 июня 2017, 16:18

Audi A8 получит гибридную установку

Следующее поколение флагманской модели Audi A8 впервые будет оснащаться электрической силовой установкой в качестве стандартного оборудования. С этой целью двигатели внутреннего сгорания оборудуют технологией mild hybrid.
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Audi A8
Выпускается с 1995 г.
Новый от 5 420 000 до 6 430 000 Р
Объявлений: 130
Отзывов: 6
Система привода включает в себя два основных компонента: первый – это 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом (BAS), дополняющий традиционный стартер с зубчатым зацеплением. Последний в новом Audi A8 требуется лишь для холодного пуска. Второй компонент – литийионная батарея в багажном отделении, работающая как аккумулятор энергии для электромобиля с приводом mild hybrid (MHEV).

Седан сможет переходить на бесшумный режим движения накатом на скорости от 55 до 160 км/ч. С полностью отключенным двигателем и нулевыми выбросами автомобиль способен продолжать движение до 40 секунд. Как только водитель снова нажимает на педаль газа, стартер BAS быстро и мягко запускает двигатель. Кроме того, система старт-стоп активна уже на скорости от 22 км/ч и выше.

Если дорога свободна, стартер BAS быстро запускает двигатель внутреннего сгорания. Как только впереди идущий автомобиль начинает движение, мотор A8 запускается, даже если еще нажата педаль тормоза. В этом случае стратегия управления исходит из предположения, что водитель последует за транспортным потоком. Мировая премьера седана состоится 11 июля в Барселоне.

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Отзывы по теме
Форум Audi A8
Не перечисляйте деньги (И.П.Пузырев, С.) , ребята кидают не возвращают деньги за не поставленный двигатель с сентября месяца. еще вас сделают виновным за то что вы пытаетесь получить свои деньги. Эту информацию буду отправлять по всему интернету, надеюсь она кого ни будь убережет от неприятностей. ...
Андрей
Новый Audi A8 появится в России в декабре
интересна цена на машину какая будет и где можно будет узнать именно на этот модель
rus
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Футуризмом и "дас ис фантастиш!" - болеем не только мы... Хотелось бы увидеть это светлое будущее своими глазами... Только по перечисленным выше инновациям хочу высказать и реальную критику из недр российских условий эксплуатации ( хотя я - поклонник марки AUDI) .ИТАК: 1.Алюминиевые детали кузова - ...
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Audi A8 получит гибридную установку
{{model_89}}Система привода включает в себя два основных компонента: первый – это 48-вольтовый стартер-генератор с ременным приводом (BAS), дополняющий традиционный стартер с зубчатым зацеплением. Последний в новом Audi A8 требуется лишь для холодного пуска. Второй компонент – литийионная батарея в багажном отделении, работающая как аккумулятор энергии для электромобиля с приводом mild hybrid (MHEV). Седан сможет переходить на бесшумный режим движения накатом на скорости от 55 до 160 км/ч. С полностью отключенным двигателем и нулевыми выбросами автомобиль способен продолжать движение до 40 секунд. Как только водитель снова нажимает на педаль газа, стартер BAS быстро и мягко запускает двигатель. Кроме того, система старт-стоп активна уже на скорости от 22 км/ч и выше.Если дорога свободна, стартер BAS быстро запускает двигатель внутреннего сгорания. Как только впереди идущий автомобиль начинает движение, мотор A8 запускается, даже если еще нажата педаль тормоза. В этом случае стратегия управления исходит из предположения, что водитель последует за транспортным потоком. Мировая премьера седана состоится 11 июля в Барселоне.
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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