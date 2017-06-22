22 июня 2017, 17:11

Audi анонсировал второй электромобиль

Компания Audi официально объявила о том, что ее вторая абсолютно электрическая модель встанет на конвейер завода в Бельгии через пару лет. Речь идет о серийном воплощении концепта e-tron Sportback, который был показан этой весной на автосалоне в Шанхае.
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Audi называет новинку четырехдверным Gran Turismo. Автомобиль представляет собой большое кросс-купе с силовой установкой из трех электромоторов, выдающих в совокупности от 435 до 503 л.с. Аккумулятор на 95 кВт/ч, установленный под полом внутри колесной базы, позволяет преодолеть на одном заряде более 500 км.
 
Уже в 2018 году бельгийское предприятие начнет выпускать первый электромобиль Audi – кроссjвер e-tron quattro, дебютировавший в концептуальной форме осенью 2015 года во Франкфурте. Обе модели имеют одинаковые силовые установки.
 
Добавим также, что к 2021 году компания Audi выпустит первый в истории бренда автомобиль, оборудованный системой автономного управления. В 2018 году представит модель с технологией беспилотного вождения Level 3, которые позволят владельцу нового поколения A8 на время отвлекаться от управления машиной. Через 3 года будет выпущена лимитированная серия таких автомобилей.
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Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
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юрок
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полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
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Audi анонсировал второй электромобиль
Audi называет новинку четырехдверным Gran Turismo. Автомобиль представляет собой большое кросс-купе с силовой установкой из трех электромоторов, выдающих в совокупности от 435 до 503 л.с. Аккумулятор на 95 кВт/ч, установленный под полом внутри колесной базы, позволяет преодолеть на одном заряде более 500 км. Уже в 2018 году бельгийское предприятие начнет выпускать первый электромобиль Audi – кроссjвер e-tron quattro, дебютировавший в концептуальной форме осенью 2015 года во Франкфурте. Обе модели имеют одинаковые силовые установки. Добавим также, что к 2021 году компания Audi выпустит первый в истории бренда автомобиль, оборудованный системой автономного управления. В 2018 году представит модель с технологией беспилотного вождения Level 3, которые позволят владельцу нового поколения A8 на время отвлекаться от управления машиной. Через 3 года будет выпущена лимитированная серия таких автомобилей.
2017-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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