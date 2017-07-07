7 июля 2017, 12:45

Audi готовится к созданию электрического суперкара

Прошлый провал на рынке электрического суперкара Audi R8 e-tron не останавливает немецого производителя. Несмотря на то, что удалось продать всего несколько десятков прошлой модели, руководство компании заявило о создании нового экологически чистого суперкара.
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Комбинация «электро» и «суперкар» давно интересует немецкую компанию. По словам руководства, в этом сегменте Audi является серьезным игроком и создание новой модели - это часть целого плана. Автопроизводитель прикладывает все усилия, чтобы новинка появилась на свет как можно раньше.

Согласно прогнозам, стоимость высокопроизводительной электрической силовой установки будет высока, но цена - это не определяющий фактор в нише суперкаров. Предположительно, на электромобиле Audi будет установлена силовая установка от серийной версии Porsche Mission E. Два синхронных электродвигателя дадут мощность 600 л.с., но этого для скоростного автомобиля может быть недостаточно.

В будущем планируются более демократичные по стоимости модели - S и RS версии электрических моделей e-tron. Производитель намекает, что в «заряженных» моделях RS может появиться гибридная силовая установка, обеспечивающая высокую производительность. Но несмотря на далеко идущие планы, компания осознает, что не все покупатели готовы к приобретению электрокаров, так как до сих пор «побаиваются» их.

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Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
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Audi готовится к созданию электрического суперкара
{{material_119807}}Комбинация «электро» и «суперкар» давно интересует немецкую компанию. По словам руководства, в этом сегменте Audi является серьезным игроком и создание новой модели - это часть целого плана. Автопроизводитель прикладывает все усилия, чтобы новинка появилась на свет как можно раньше.Согласно прогнозам, стоимость высокопроизводительной электрической силовой установки будет высока, но цена - это не определяющий фактор в нише суперкаров. Предположительно, на электромобиле Audi будет установлена силовая установка от серийной версии Porsche Mission E. Два синхронных электродвигателя дадут мощность 600 л.с., но этого для скоростного автомобиля может быть недостаточно. В будущем планируются более демократичные по стоимости модели - S и RS версии электрических моделей e-tron. Производитель намекает, что в «заряженных» моделях RS может появиться гибридная силовая установка, обеспечивающая высокую производительность. Но несмотря на далеко идущие планы, компания осознает, что не все покупатели готовы к приобретению электрокаров, так как до сих пор «побаиваются» их.
2017-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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