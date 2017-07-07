Audi готовится к созданию электрического суперкара
Согласно прогнозам, стоимость высокопроизводительной электрической силовой установки будет высока, но цена - это не определяющий фактор в нише суперкаров. Предположительно, на электромобиле Audi будет установлена силовая установка от серийной версии Porsche Mission E. Два синхронных электродвигателя дадут мощность 600 л.с., но этого для скоростного автомобиля может быть недостаточно.
В будущем планируются более демократичные по стоимости модели - S и RS версии электрических моделей e-tron. Производитель намекает, что в «заряженных» моделях RS может появиться гибридная силовая установка, обеспечивающая высокую производительность. Но несмотря на далеко идущие планы, компания осознает, что не все покупатели готовы к приобретению электрокаров, так как до сих пор «побаиваются» их.
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