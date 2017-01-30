30 января 2017, 17:21

Audi может сделать купе на базе A3

Сейчас линейка A3 включает в себя 3- и 5-дверный хэтчбеки, седан и кабриолет, но к 2020 году количество версий должно вырасти за счёт 4-дверного купе, которое должно стать конкурентом для Mercedes-Benz CLA.
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Внешне новинка будет выполнена в стилистике концепт-кара Audi TT Sportback, показанного в 2014 году на автосалоне в Париже.
 
Полностью новая A3 дебютирует в 2019 году. Модель построят на платформе MQB, оснастят системами беспилотного вождения. Кроме того, компактный автомобиль получит часть технологических решений от нового поколения Audi A8.
 
В линейку моторов войдут бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридные силовые установки и электромотор. Гамма трансмиссий будет включать в себя 6-ступенчатую «механику» и 7-диапазонный «робот» DSG. Базовыми версиями станут переднеприводные, а в качестве опции клиентам окажется доступен фирменный полный привод quattro.

Комплектации и технические характеристики

Audi A3 Sport 2.0 AMT 4x4
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2017
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин190
Объем двигателя1984
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл7.1
Загородный цикл4.8
Смешанный цикл5.7
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Ауди А3, a 3

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Audi A3
приобрел этот апарат и вспомнил взгляд юного гонщика. 2002г 1.8т 200000 пробег езжу три месяца и все без нареканий.сервисную диагностику прошла у офдилера на ура.на вид ей года два.лоб родной) )
владимир
Без Колес. По-настоящему семейный тест-драйв. Audi A3
Смешные ребята) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Алина
Audi досрочно представила A3 Cabriolet
классная и мой любимый цвет ...
Maria86
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Audi может сделать купе на базе A3
{{material_117763}}Внешне новинка будет выполнена в стилистике концепт-кара Audi TT Sportback, показанного в 2014 году на автосалоне в Париже. Полностью новая A3 дебютирует в 2019 году. Модель построят на платформе MQB, оснастят системами беспилотного вождения. Кроме того, компактный автомобиль получит часть технологических решений от нового поколения Audi A8. В линейку моторов войдут бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридные силовые установки и электромотор. Гамма трансмиссий будет включать в себя 6-ступенчатую «механику» и 7-диапазонный «робот» DSG. Базовыми версиями станут переднеприводные, а в качестве опции клиентам окажется доступен фирменный полный привод quattro.
2017-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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