Audi может сделать купе на базе A3

Сейчас линейка A3 включает в себя 3- и 5-дверный хэтчбеки, седан и кабриолет, но к 2020 году количество версий должно вырасти за счёт 4-дверного купе, которое должно стать конкурентом для Mercedes-Benz CLA.
Внешне новинка будет выполнена в стилистике концепт-кара Audi TT Sportback, показанного в 2014 году на автосалоне в Париже.
Полностью новая A3 дебютирует в 2019 году. Модель построят на платформе MQB, оснастят системами беспилотного вождения. Кроме того, компактный автомобиль получит часть технологических решений от нового поколения Audi A8.
В линейку моторов войдут бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридные силовые установки и электромотор. Гамма трансмиссий будет включать в себя 6-ступенчатую «механику» и 7-диапазонный «робот» DSG. Базовыми версиями станут переднеприводные, а в качестве опции клиентам окажется доступен фирменный полный привод quattro.
{{material_117763}}Внешне новинка будет выполнена в стилистике концепт-кара Audi TT Sportback, показанного в 2014 году на автосалоне в Париже. Полностью новая A3 дебютирует в 2019 году. Модель построят на платформе MQB, оснастят системами беспилотного вождения. Кроме того, компактный автомобиль получит часть технологических решений от нового поколения Audi A8. В линейку моторов войдут бензиновые и дизельные двигатели, а также гибридные силовые установки и электромотор. Гамма трансмиссий будет включать в себя 6-ступенчатую «механику» и 7-диапазонный «робот» DSG. Базовыми версиями станут переднеприводные, а в качестве опции клиентам окажется доступен фирменный полный привод quattro.
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