Audi намерена активнее использовать для своих новинок «искусственный интеллект»
В сотрудничестве с, возглавляемым профессором Зеппом Хохрайтером (Prof. Sepp Hochreiter), Audi планирует расширять использование искусственного интеллекта в автомобилях.
Институт биоинформатики профессора Хохрайтера и Университет имени Иоганна Кеплера в Линце уже давно заслужили авторитет среди экспертов по искусственному интеллекту. На протяжении нескольких лет университет и Audi обменивались знаниями и опытом в сфере автономного вождения, а в 2016 году партнеры объявили о запуске первого совместного проекта.
По словам д-ра Хохрайтера, технологии искусственного интеллекта обладают огромным потенциалом в автопилотируемых автомобилях не только при распознавании речи, но и при прогнозировании намерений и потребностей пассажиров и соответствующем реагировании. «Благодаря сетям LSTM автомобили будущего станут более безопасными для водителей, чем их собственные гостиные», - отметил ученый.
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