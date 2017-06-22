22 июня 2017, 13:50

Audi намерена активнее использовать для своих новинок «искусственный интеллект»

Для создания интеллектуального автомобиля будущего инженеры Audi намерены объединить свои усилия с коллегами из Университета им. Иоганна Кеплера в Линце (JKU). В частности, планируется организовать Центр глубинного обучения Audi.JKU.
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В сотрудничестве с, возглавляемым профессором Зеппом Хохрайтером (Prof. Sepp Hochreiter), Audi планирует расширять использование искусственного интеллекта в автомобилях.

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Профессор Хохрайтер, один из ведущих европейских экспертов в сфере искусственного интеллекта, директор Института биоинформатики, внес значительный вклад в исследования технологий глубинного обучения, в основе которого лежат процессы человеческого мозга. Его наработки партнеры намерены использовать самым активным образом. Разработанная ученым долгая краткосрочная память (LSTM) используется в программном обеспечении для распознавания речи всех выпускаемых в настоящее время смартфонов.

Институт биоинформатики профессора Хохрайтера и Университет имени Иоганна Кеплера в Линце уже давно заслужили авторитет среди экспертов по искусственному интеллекту. На протяжении нескольких лет университет и Audi обменивались знаниями и опытом в сфере автономного вождения, а в 2016 году партнеры объявили о запуске первого совместного проекта.

По словам д-ра Хохрайтера, технологии искусственного интеллекта обладают огромным потенциалом в автопилотируемых автомобилях не только при распознавании речи, но и при прогнозировании намерений и потребностей пассажиров и соответствующем реагировании. «Благодаря сетям LSTM автомобили будущего станут более безопасными для водителей, чем их собственные гостиные», - отметил ученый.

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Audi намерена активнее использовать для своих новинок «искусственный интеллект»
В сотрудничестве с, возглавляемым профессором Зеппом Хохрайтером (Prof. Sepp Hochreiter), Audi планирует расширять использование искусственного интеллекта в автомобилях.{{material_117099}} Профессор Хохрайтер, один из ведущих европейских экспертов в сфере искусственного интеллекта, директор Института биоинформатики, внес значительный вклад в исследования технологий глубинного обучения, в основе которого лежат процессы человеческого мозга. Его наработки партнеры намерены использовать самым активным образом. Разработанная ученым долгая краткосрочная память (LSTM) используется в программном обеспечении для распознавания речи всех выпускаемых в настоящее время смартфонов. Институт биоинформатики профессора Хохрайтера и Университет имени Иоганна Кеплера в Линце уже давно заслужили авторитет среди экспертов по искусственному интеллекту. На протяжении нескольких лет университет и Audi обменивались знаниями и опытом в сфере автономного вождения, а в 2016 году партнеры объявили о запуске первого совместного проекта.По словам д-ра Хохрайтера, технологии искусственного интеллекта обладают огромным потенциалом в автопилотируемых автомобилях не только при распознавании речи, но и при прогнозировании намерений и потребностей пассажиров и соответствующем реагировании. «Благодаря сетям LSTM автомобили будущего станут более безопасными для водителей, чем их собственные гостиные», - отметил ученый.
2017-06-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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