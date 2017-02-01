1 февраля 2017, 18:32

Audi нынче продают по спецусловиям

Audi объявляет специальные условия на приобретение автомобилей, произведенных в 2016 году. Это касается следующих моделей: A3 Sportback, A3 Sedan, A4 allroad quattro, A4, A4 Avant, A5 Coupé / Sportback предыдущего поколения, A6 allroad quattro, A6, A6 Avant, A7 Sportback, Q3, Q5 предыдущего поколения, Q7, TT Coupé, TT Roadster.
Максимальная выгода при покупке автомобилей в дополнение к действующим спецпредложениям может достигнуть 250 тыс. рублей, в зависимости от выбранной модели и комплектации. Так, например, А6 c линией Comfort доступен по цене 2 260 000 рублей. Предложение действует во всех дилерских центрах Audi до 28 февраля 2017 года.

Есть еще одно предложение: с 1 февраля вступили в действие новые цены на оригинальные запчасти Audi. Их стоимость снижена до 15%, в зависимости от позиции.
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Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
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| Господа! | хочу купить А2, но не могу ни с кем связаться здесь! | нужен авто с дизельным двигателем до 350тыр. 89657777471
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полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
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Audi нынче продают по спецусловиям
Максимальная выгода при покупке автомобилей в дополнение к действующим спецпредложениям может достигнуть 250 тыс. рублей, в зависимости от выбранной модели и комплектации. Так, например, А6 c линией Comfort доступен по цене 2 260 000 рублей. Предложение действует во всех дилерских центрах Audi до 28 февраля 2017 года.Есть еще одно предложение: с 1 февраля вступили в действие новые цены на оригинальные запчасти Audi. Их стоимость снижена до 15%, в зависимости от позиции.
2017-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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