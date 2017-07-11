11 июля 2017, 13:44

Audi официально представила флагманский седан

Рассекречено новое поколение роскошного седана Audi А8. Автомобиль выполнен в стилистике концепта Prologue. Старт продаж на европейском авторынке намечен на осень текущего года.
^
  Audi официально представила флагманский седан Audi A8 Audi официально представила флагманский седан Audi A8 Audi официально представила флагманский седан Audi A8 Audi официально представила флагманский седан Audi A8 Audi официально представила флагманский седан
5
фото
  

Audi A8 Long W12 6.3 AT 4x4
6.3 л, 500 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 4.6 с, 250 км/ч
5267 x 1949 x 1471 мм
полный
АИ-95, 11.3 л на 100 км
8 990 000 руб
Все характеристики
Изначально машину предложат с 6-цилиндровыми дизельным и бензиновым двигателем объемом 3 литра. Отдача агрегатов составит 286 л. с. и 340 л. с. Чуть позже на рынок выйдет модификация с 4-литровым V8, работающим на «тяжелом топливе». Бензиновый двигатель такого же объема будет выдавать 460 «лошадей». Топовая версия будет приводиться в движение мотором W12 объемом 6 литра.

От предшественника модель отличается полностью активной электромеханической подвеской. Она регулирует характеристики колес по отдельности, адаптируя их к дорожным условиям. Для каждого колеса предусмотрен электродвигатель с питанием от основной электрической системы напряжением 48 В. Кроме того, конструкция включает в себя редуктор, роторную камеру с внутренним торсионом из титана и рычаг, способный передать на подвеску до 1 100 Нм крутящего момента через соединительный шток. Благодаря передней камере седан распознает неровности дорожного полотна и заранее скорректирует активную подвеску таким образом, чтобы водитель и пассажиры не почувствовали неудобства. Информацию о состоянии проезжей части, по которой едет автомобиль, специальное устройство будет мониторить 18 раз в секунду, а реакция на изменение настроек подвески займет несколько миллисекунд. Например, подвеска сможет поднимать колеса перед неровностями.

Новое поколение флагманского седана также получит функцию массажа ступней. Немцы установят в задней части салона специальную сенсорную панель, при помощи которой можно управлять некоторыми функциями седана. При этом в спинке переднего кресла будет установлен отсек, куда можно будет положить ноги для расслабляющего массажа ступней.

На центральной консоли практически отсутствуют переключатели и кнопки, а в ее центре появился 10,1-дюймовый экран. Наконец, A8 оснащается системой автоматической парковки, которая позволяет машине самостоятельно выезжать с места, заезжать и выезжать из гаража без помощи человека. Стоимость автомобиля будет начинаться от 90 600 евро. Удлиненная версия A8L обойдется минимум в 94 100 евро.

Новинки и концепт кары Ауди А8

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi A8
Не перечисляйте деньги (И.П.Пузырев, С.) , ребята кидают не возвращают деньги за не поставленный двигатель с сентября месяца. еще вас сделают виновным за то что вы пытаетесь получить свои деньги. Эту информацию буду отправлять по всему интернету, надеюсь она кого ни будь убережет от неприятностей. ...
Андрей
Новый Audi A8 появится в России в декабре
интересна цена на машину какая будет и где можно будет узнать именно на этот модель
rus
Будущее через призму Audi
Футуризмом и "дас ис фантастиш!" - болеем не только мы... Хотелось бы увидеть это светлое будущее своими глазами... Только по перечисленным выше инновациям хочу высказать и реальную критику из недр российских условий эксплуатации ( хотя я - поклонник марки AUDI) .ИТАК: 1.Алюминиевые детали кузова - ...
гаечка
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Audi Автомудрость Audi АвтоПитер Audi Дизайн и тюнинг Audi Новинки и концепт кары Audi Новости и акции автосалонов Audi Автосалоны и дилеры марки Audi Аренда и прокат авто марки Audi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Audi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Audi
Главные материалы
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
Разбираем по косточкам старый Chevrolet Blazer
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Audi A8
Объявления о продаже Audi A8
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 27 моделей
Класс Кабриолеты и родстеры
MG Auto MGB и еще 30 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 73 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль A8
Audi официально представила флагманский седан
{{params_55008}} Изначально машину предложат с 6-цилиндровыми дизельным и бензиновым двигателем объемом 3 литра. Отдача агрегатов составит 286 л. с. и 340 л. с. Чуть позже на рынок выйдет модификация с 4-литровым V8, работающим на «тяжелом топливе». Бензиновый двигатель такого же объема будет выдавать 460 «лошадей». Топовая версия будет приводиться в движение мотором W12 объемом 6 литра.От предшественника модель отличается полностью активной электромеханической подвеской. Она регулирует характеристики колес по отдельности, адаптируя их к дорожным условиям. Для каждого колеса предусмотрен электродвигатель с питанием от основной электрической системы напряжением 48 В. Кроме того, конструкция включает в себя редуктор, роторную камеру с внутренним торсионом из титана и рычаг, способный передать на подвеску до 1 100 Нм крутящего момента через соединительный шток. Благодаря передней камере седан распознает неровности дорожного полотна и заранее скорректирует активную подвеску таким образом, чтобы водитель и пассажиры не почувствовали неудобства. Информацию о состоянии проезжей части, по которой едет автомобиль, специальное устройство будет мониторить 18 раз в секунду, а реакция на изменение настроек подвески займет несколько миллисекунд. Например, подвеска сможет поднимать колеса перед неровностями.Новое поколение флагманского седана также получит функцию массажа ступней. Немцы установят в задней части салона специальную сенсорную панель, при помощи которой можно управлять некоторыми функциями седана. При этом в спинке переднего кресла будет установлен отсек, куда можно будет положить ноги для расслабляющего массажа ступней.На центральной консоли практически отсутствуют переключатели и кнопки, а в ее центре появился 10,1-дюймовый экран. Наконец, A8 оснащается системой автоматической парковки, которая позволяет машине самостоятельно выезжать с места, заезжать и выезжать из гаража без помощи человека. Стоимость автомобиля будет начинаться от 90 600 евро. Удлиненная версия A8L обойдется минимум в 94 100 евро.
2017-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Орск Белгород Пермский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG