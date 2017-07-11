Audi официально представила флагманский седан
|Audi A8 Long W12 6.3 AT 4x4
|6.3 л, 500 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 4.6 с, 250 км/ч
|5267 x 1949 x 1471 мм
|полный
|АИ-95, 11.3 л на 100 км
|8 990 000 руб
|Все характеристики
От предшественника модель отличается полностью активной электромеханической подвеской. Она регулирует характеристики колес по отдельности, адаптируя их к дорожным условиям. Для каждого колеса предусмотрен электродвигатель с питанием от основной электрической системы напряжением 48 В. Кроме того, конструкция включает в себя редуктор, роторную камеру с внутренним торсионом из титана и рычаг, способный передать на подвеску до 1 100 Нм крутящего момента через соединительный шток. Благодаря передней камере седан распознает неровности дорожного полотна и заранее скорректирует активную подвеску таким образом, чтобы водитель и пассажиры не почувствовали неудобства. Информацию о состоянии проезжей части, по которой едет автомобиль, специальное устройство будет мониторить 18 раз в секунду, а реакция на изменение настроек подвески займет несколько миллисекунд. Например, подвеска сможет поднимать колеса перед неровностями.
Новое поколение флагманского седана также получит функцию массажа ступней. Немцы установят в задней части салона специальную сенсорную панель, при помощи которой можно управлять некоторыми функциями седана. При этом в спинке переднего кресла будет установлен отсек, куда можно будет положить ноги для расслабляющего массажа ступней.
На центральной консоли практически отсутствуют переключатели и кнопки, а в ее центре появился 10,1-дюймовый экран. Наконец, A8 оснащается системой автоматической парковки, которая позволяет машине самостоятельно выезжать с места, заезжать и выезжать из гаража без помощи человека. Стоимость автомобиля будет начинаться от 90 600 евро. Удлиненная версия A8L обойдется минимум в 94 100 евро.
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