10 февраля 2017, 17:51

Audi опасается снижения продаж из-за популярности каршеринга

Член правления Audi считает, что в обозримом будущем автомобиль перестанет быть индивидуальной собственностью, что приведет к снижению продаж новых автомобилей во всем мире.
Вице-президент Audi по маркетингу Дитмар Фоггенрайтер во время общения с прессой поделился своим видением перспектив мирового автомобильного рынка. По его мнению, наступят времена, когда автомобиль станет совместной, а не индивидуальной собственностью.
 
Кроме того, успешность того или иного производителя автомобилей в будущем будет зависеть от различных критериев, а не только от объёма реализации.
 
Если, по мнению спикера, количество владельцев автомобилей снизится, то число людей, использующих автомобили, напротив, вырастет.

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Audi опасается снижения продаж из-за популярности каршеринга
Вице-президент Audi по маркетингу Дитмар Фоггенрайтер во время общения с прессой поделился своим видением перспектив мирового автомобильного рынка. По его мнению, наступят времена, когда автомобиль станет совместной, а не индивидуальной собственностью. Кроме того, успешность того или иного производителя автомобилей в будущем будет зависеть от различных критериев, а не только от объёма реализации. Если, по мнению спикера, количество владельцев автомобилей снизится, то число людей, использующих автомобили, напротив, вырастет.
2017-02-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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