Audi опасается снижения продаж из-за популярности каршеринга
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Член правления Audi считает, что в обозримом будущем автомобиль перестанет быть индивидуальной собственностью, что приведет к снижению продаж новых автомобилей во всем мире.
Вице-президент Audi по маркетингу Дитмар Фоггенрайтер во время общения с прессой поделился своим видением перспектив мирового автомобильного рынка. По его мнению, наступят времена, когда автомобиль станет совместной, а не индивидуальной собственностью.
Кроме того, успешность того или иного производителя автомобилей в будущем будет зависеть от различных критериев, а не только от объёма реализации.
Если, по мнению спикера, количество владельцев автомобилей снизится, то число людей, использующих автомобили, напротив, вырастет.
у меня Гёц уже 8 лет прошло по спидометру 170 тысяч. не менял ничего . надо бы ремень ГРМ поменять но ни пойму какой поставили на заводе.купил контитеч . сравнил с установленным небо и земля . оставил старый он по качеству лучше. кто знает какой поставили на заводе . всё-таки 170 отходил. хочу такойже ...
Нормальный автосалон, месяц назад купил тут NISSAN SENTRA за 900тыс 1,6 л 117 л.с. 5MT. Отличная машина, ухоженная, надежная, едет без проблем. Я доволен полностью своей покупкой. Не жалею, что купил с этого салона. Ребята тут отлично работают, да и выбор машин достойный. Все показали, рассказали, предоставили ...
Audi опасается снижения продаж из-за популярности каршеринга
Вице-президент Audi по маркетингу Дитмар Фоггенрайтер во время общения с прессой поделился своим видением перспектив мирового автомобильного рынка. По его мнению, наступят времена, когда автомобиль станет совместной, а не индивидуальной собственностью. Кроме того, успешность того или иного производителя автомобилей в будущем будет зависеть от различных критериев, а не только от объёма реализации. Если, по мнению спикера, количество владельцев автомобилей снизится, то число людей, использующих автомобили, напротив, вырастет.
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