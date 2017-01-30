30 января 2017, 12:10

Audi отзывает в США 577 000 авто

Причиной отзывной кампании стали обнаруженные в системе безопасности дефекты. Владельцев попадающих под отзыв автомобилей уведомят о необходимости обратиться в сервисные центры, где неполадки устранят за счет бренда.
Отзывная кампания касается 234 054 внедорожников Audi Q5, выпущенных в период с 2011 по 2017 годы. В этих моделях были выявлены дефекты подушек безопасности. Кроме того, под отзыв попадают 342 867 экземпляров моделей Q5, A5 и A5 Cabriolet 2013-2017 годов выпуска, внедорожник Allroad и A4 2013-2016 модельных годов, а также A6 2012-2015 годов выпуска. В этих автомобилях найдены неполадки в системе охлаждения.
 
Из-за дефектов подушек безопасности и ремней отзовут 5 901 экземпляров моделей Audi A7, A4, A4 Allroad, A6, Q5, Q7, а также Volkswagen Golf, e-Golf и Tiguan 2016-2017 годов выпуска.
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юрок
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Audi отзывает в США 577 000 авто
Отзывная кампания касается 234 054 внедорожников Audi Q5, выпущенных в период с 2011 по 2017 годы. В этих моделях были выявлены дефекты подушек безопасности. Кроме того, под отзыв попадают 342 867 экземпляров моделей Q5, A5 и A5 Cabriolet 2013-2017 годов выпуска, внедорожник Allroad и A4 2013-2016 модельных годов, а также A6 2012-2015 годов выпуска. В этих автомобилях найдены неполадки в системе охлаждения. Из-за дефектов подушек безопасности и ремней отзовут 5 901 экземпляров моделей Audi A7, A4, A4 Allroad, A6, Q5, Q7, а также Volkswagen Golf, e-Golf и Tiguan 2016-2017 годов выпуска.
2017-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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