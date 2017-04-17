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17 апреля 2017, 17:16
Audi показал концепт-кар E-Tron
Брендом опубликовано промо-видео, где продемонстрированы фрагменты нового концепт-кара E-Tron. Audi E-Tron Concept дебютирует в среду, 19 апреля, в рамках Шанхайского автошоу.
Версия E-Tron Concept представляет собой кроссовер-купе. Концепт получил большие колеса и клиренс и другие интересные детали. Дизайн новинки, вероятно, отличится яркостью и агрессивностью, что значительно выделит ее из линейки Audi.
Ожидается, что концепт выпускается в форме гибрида, на что указывает наименование «E-Tron». Ранее заявлялось, что под этим индексом бренд выпустит первый в линейке электромобиль. Вероятно, концепт является предвестником данной модели.
Любопытно, что сам производитель называет автомобиль спортбэком. Более подробной информации о новинке пока нет.
Добавим, что ранее сообщалось - к 2020 году линейка электрокаров Audi будет насчитывать как минимум 3 модели. Помимо этого, немецкий автопроизводитель намерен наладить в Китае производство своих гибридных машин.
Представляемый ранее Audi e-tron quattro оснащался тремя электромоторами суммарной мощностью 435 л. с. С таким набором моторов вседорожник разгонялся до 100 км/ч всего за 4,6 секунды, а максимальная скорость составляла 210 км/ч.
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