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17 апреля 2017, 17:16

Audi показал концепт-кар E-Tron

Брендом опубликовано промо-видео, где продемонстрированы фрагменты нового концепт-кара E-Tron. Audi E-Tron Concept дебютирует в среду, 19 апреля, в рамках Шанхайского автошоу.
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Версия E-Tron Concept представляет собой кроссовер-купе. Концепт получил большие колеса и клиренс и другие интересные детали. Дизайн новинки, вероятно, отличится яркостью и агрессивностью, что значительно выделит ее из линейки Audi.
 
Ожидается, что концепт выпускается в форме гибрида, на что указывает наименование «E-Tron». Ранее заявлялось, что под этим индексом бренд выпустит первый в линейке электромобиль. Вероятно, концепт является предвестником данной модели.
 
Любопытно, что сам производитель называет автомобиль спортбэком. Более подробной информации о новинке пока нет.
 
Добавим, что ранее сообщалось - к 2020 году линейка электрокаров Audi будет насчитывать как минимум 3 модели. Помимо этого, немецкий автопроизводитель намерен наладить в Китае производство своих гибридных машин.
 
Представляемый ранее Audi e-tron quattro оснащался тремя электромоторами суммарной мощностью 435 л. с. С таким набором моторов вседорожник разгонялся до 100 км/ч всего за 4,6 секунды, а максимальная скорость составляла 210 км/ч.
Новинки и концепт кары Ауди

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Audi показал концепт-кар E-Tron
Версия E-Tron Concept представляет собой кроссовер-купе. Концепт получил большие колеса и клиренс и другие интересные детали. Дизайн новинки, вероятно, отличится яркостью и агрессивностью, что значительно выделит ее из линейки Audi. Ожидается, что концепт выпускается в форме гибрида, на что указывает наименование «E-Tron». Ранее заявлялось, что под этим индексом бренд выпустит первый в линейке электромобиль. Вероятно, концепт является предвестником данной модели. Любопытно, что сам производитель называет автомобиль спортбэком. Более подробной информации о новинке пока нет. Добавим, что ранее сообщалось - к 2020 году линейка электрокаров Audi будет насчитывать как минимум 3 модели. Помимо этого, немецкий автопроизводитель намерен наладить в Китае производство своих гибридных машин. Представляемый ранее Audi e-tron quattro оснащался тремя электромоторами суммарной мощностью 435 л. с. С таким набором моторов вседорожник разгонялся до 100 км/ч всего за 4,6 секунды, а максимальная скорость составляла 210 км/ч.
2017-04-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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