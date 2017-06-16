16 июня 2017, 11:32

Audi представлен лимузин-беспилотник

Концепт беспилотного лимузина назвали Long Distance Lounge. Несмотря на это событие, внедрения полностью автономных автомобилей от Audi в ближайшее время ждать не стоит, но в отдаленной перспективе – вполне.
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Audi готовится представить флагманский седан A8, оснащенный беспилотными технологиями 3 уровня, однако немецкие разработчики смотрят дальше - на 5 уровень автономности. Такими характеристиками может обладать лимузин Long Distance Lounge, представленный представителям европейских СМИ.
 
Новинка позиционируется не как представительский седан, а как «роскошная гостиная на колесах», оснащенная функциями автономного управления. В ней нет на привычных местах руля и педалей, что позволяет освободить дополнительное место в салоне. За управление полностью отвечает искусственный интеллект. Авто имеет всего одну дверь.
 
Салон концепта Audi Long Distance Lounge получил необычный дизайн. В первую очередь, внимание привлекает большой деревянный стол, под которым расположился автоматический пылесос, способный осуществлять уборку и ионизацию воздуха. Интерьер, по словам представителей Audi, гибок и вариативен, например, сидения и столик способны передвигаться за счет электроприводов. Когда будет выбрано подходящее положение кресел, то они зафиксируются при помощи магнитов.
Новинки и концепт кары Ауди

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Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
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Audi представлен лимузин-беспилотник
Audi готовится представить флагманский седан A8, оснащенный беспилотными технологиями 3 уровня, однако немецкие разработчики смотрят дальше - на 5 уровень автономности. Такими характеристиками может обладать лимузин Long Distance Lounge, представленный представителям европейских СМИ. Новинка позиционируется не как представительский седан, а как «роскошная гостиная на колесах», оснащенная функциями автономного управления. В ней нет на привычных местах руля и педалей, что позволяет освободить дополнительное место в салоне. За управление полностью отвечает искусственный интеллект. Авто имеет всего одну дверь. Салон концепта Audi Long Distance Lounge получил необычный дизайн. В первую очередь, внимание привлекает большой деревянный стол, под которым расположился автоматический пылесос, способный осуществлять уборку и ионизацию воздуха. Интерьер, по словам представителей Audi, гибок и вариативен, например, сидения и столик способны передвигаться за счет электроприводов. Когда будет выбрано подходящее положение кресел, то они зафиксируются при помощи магнитов.
2017-06-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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