16 июня 2017, 11:32
Audi представлен лимузин-беспилотник
Концепт беспилотного лимузина назвали Long Distance Lounge. Несмотря на это событие, внедрения полностью автономных автомобилей от Audi в ближайшее время ждать не стоит, но в отдаленной перспективе – вполне.
Audi готовится представить флагманский седан A8, оснащенный беспилотными технологиями 3 уровня, однако немецкие разработчики смотрят дальше - на 5 уровень автономности. Такими характеристиками может обладать лимузин Long Distance Lounge, представленный представителям европейских СМИ.
Новинка позиционируется не как представительский седан, а как «роскошная гостиная на колесах», оснащенная функциями автономного управления. В ней нет на привычных местах руля и педалей, что позволяет освободить дополнительное место в салоне. За управление полностью отвечает искусственный интеллект. Авто имеет всего одну дверь.
Салон концепта Audi Long Distance Lounge получил необычный дизайн. В первую очередь, внимание привлекает большой деревянный стол, под которым расположился автоматический пылесос, способный осуществлять уборку и ионизацию воздуха. Интерьер, по словам представителей Audi, гибок и вариативен, например, сидения и столик способны передвигаться за счет электроприводов. Когда будет выбрано подходящее положение кресел, то они зафиксируются при помощи магнитов.
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Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
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