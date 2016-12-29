29 декабря 2016, 10:59

Audi Q2 презентуют в России позже запланированного

Поначалу в планах был выпуск новинки к январю 2017 года. Сейчас в топ-менеджменте компании не могут точно сказать о сроках появления кроссовера у дилеров. Если будет получено «добро» на появление новинки в России, дилерские центры смогут предложить ее не ранее 3-го квартала.
Официально кроссовер Audi Q2 был представлен весной в ходе автосалона в Женеве. В основе модели лежит архитектура MQB длиной 4 метра, новинку позиционировали в качестве основного конкурента английскому паркетнику MINI Countryman.
 
В Европе кроссоверы будут оснащены 4-цилиндровым 1,4-литровым 150-сильным TFSI. Кроме того, доступен будет и 1,6-литровый 116-сильный мотор TDI, включая 2,0-литровые дизели с отдачей в 150 и 190 л.с. 
 
В скором времени специалисты Audi намерены увеличить двигательный ряд TFSI на 1,0 и 2,0 литра, чья производительность составит 119 и 190 л.с.
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Отзывы по теме
Audi назвала стоимость Q2
Красивая
Петр
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Форум Audi A2
| Господа! | хочу купить А2, но не могу ни с кем связаться здесь! | нужен авто с дизельным двигателем до 350тыр. 89657777471
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Audi Q2 презентуют в России позже запланированного
Официально кроссовер Audi Q2 был представлен весной в ходе автосалона в Женеве. В основе модели лежит архитектура MQB длиной 4 метра, новинку позиционировали в качестве основного конкурента английскому паркетнику MINI Countryman. В Европе кроссоверы будут оснащены 4-цилиндровым 1,4-литровым 150-сильным TFSI. Кроме того, доступен будет и 1,6-литровый 116-сильный мотор TDI, включая 2,0-литровые дизели с отдачей в 150 и 190 л.с.  В скором времени специалисты Audi намерены увеличить двигательный ряд TFSI на 1,0 и 2,0 литра, чья производительность составит 119 и 190 л.с.
2016-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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