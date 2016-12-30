Audi Q3 нового поколения получит электротягу

Со сменой генерации модель ждут масштабные доработки. Компания намерена пополнить семейство полностью электрической версией, которую разработают при помощи коллег..
По некоторым данным, для разработки электрической версии кроссовера инженеры Audi воспользуются технологиями компании Volkswagen - теми, что применяются при создании электроверсии Golf.
В то же время, вероятнее всего, технологии будут использовать только как основу: дело в том, что для более крупного и тяжелого, чем Golf, вседорожника им придется задуматься как минимум над увеличением запаса хода. E-Golf же пока способен проехать на одной зарядке не более 200 км.
С другой стороны, Q3, который планируется построить на модульной платформе MQB, должен стать заметно легче, что также окажет свое влияние на величину запаса хода его электрической версии.
Кроме того, бренд планирует вывести в свет и гибридную модификацию кроссовера под названием Q3 e-tron. Она, по слухам, получит электромотор, который будет работать в паре с 1,4-литровым турбированным двигателем.
Гибридная версия появится в продаже примерно через год после премьеры стандартного вседорожника, а она, в свою очередь, намечена на 2018 год. Audi Q3, как и ранее, планируется снабдить широкой линейкой бензиновых и дизельных моторов мощностью до 400 л.с.: 2,5-литровый турбомотор от седана RS 3 получит «заряженный» вариант кроссовера RS Q3.
По некоторым данным, для разработки электрической версии кроссовера инженеры Audi воспользуются технологиями компании Volkswagen - теми, что применяются при создании электроверсии Golf. В то же время, вероятнее всего, технологии будут использовать только как основу: дело в том, что для более крупного и тяжелого, чем Golf, вседорожника им придется задуматься как минимум над увеличением запаса хода. E-Golf же пока способен проехать на одной зарядке не более 200 км. С другой стороны, Q3, который планируется построить на модульной платформе MQB, должен стать заметно легче, что также окажет свое влияние на величину запаса хода его электрической версии. Кроме того, бренд планирует вывести в свет и гибридную модификацию кроссовера под названием Q3 e-tron. Она, по слухам, получит электромотор, который будет работать в паре с 1,4-литровым турбированным двигателем. Гибридная версия появится в продаже примерно через год после премьеры стандартного вседорожника, а она, в свою очередь, намечена на 2018 год. Audi Q3, как и ранее, планируется снабдить широкой линейкой бензиновых и дизельных моторов мощностью до 400 л.с.: 2,5-литровый турбомотор от седана RS 3 получит «заряженный» вариант кроссовера RS Q3.
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