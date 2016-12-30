30 декабря 2016, 13:21

Audi Q3 нового поколения получит электротягу

Со сменой генерации модель ждут масштабные доработки. Компания намерена пополнить семейство полностью электрической версией, которую разработают при помощи коллег..
По некоторым данным, для разработки электрической версии кроссовера инженеры Audi воспользуются технологиями компании Volkswagen - теми, что применяются при создании электроверсии Golf.
 
В то же время, вероятнее всего, технологии будут использовать только как основу: дело в том, что для более крупного и тяжелого, чем Golf, вседорожника им придется задуматься как минимум над увеличением запаса хода. E-Golf же пока способен проехать на одной зарядке не более 200 км.
 
С другой стороны, Q3, который планируется построить на модульной платформе MQB, должен стать заметно легче, что также окажет свое влияние на величину запаса хода его электрической версии.
 
Кроме того, бренд планирует вывести в свет и гибридную модификацию кроссовера под названием Q3 e-tron. Она, по слухам, получит электромотор, который будет работать в паре с 1,4-литровым турбированным двигателем.
 
Гибридная версия появится в продаже примерно через год после премьеры стандартного вседорожника, а она, в свою очередь, намечена на 2018 год. Audi Q3, как и ранее, планируется снабдить широкой линейкой бензиновых и дизельных моторов мощностью до 400 л.с.: 2,5-литровый турбомотор от седана RS 3 получит «заряженный» вариант кроссовера RS Q3.

Комплектации и технические характеристики

Audi Q3 RS 2.5 AMT 4x4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин340
Объем двигателя2480
Тип трансмисииРоботизированная 7
Приводполный
Городской цикл11.8
Загородный цикл6.8
Смешанный цикл8.6
ТопливоАИ-95
Все характеристики
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Отзывы по теме
Форум Audi Q3
Хорошая машина, можно поискать на сервисах вроде avtosito
Аркаша
Покупка Audi Q3
Если материальное положение позволяет, то конечно брать!) С такими наворотами тачку всегда с руками и ногами купят, если что.
StepanovKiril
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
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Audi Q3 нового поколения получит электротягу
По некоторым данным, для разработки электрической версии кроссовера инженеры Audi воспользуются технологиями компании Volkswagen - теми, что применяются при создании электроверсии Golf. В то же время, вероятнее всего, технологии будут использовать только как основу: дело в том, что для более крупного и тяжелого, чем Golf, вседорожника им придется задуматься как минимум над увеличением запаса хода. E-Golf же пока способен проехать на одной зарядке не более 200 км. С другой стороны, Q3, который планируется построить на модульной платформе MQB, должен стать заметно легче, что также окажет свое влияние на величину запаса хода его электрической версии. Кроме того, бренд планирует вывести в свет и гибридную модификацию кроссовера под названием Q3 e-tron. Она, по слухам, получит электромотор, который будет работать в паре с 1,4-литровым турбированным двигателем. Гибридная версия появится в продаже примерно через год после премьеры стандартного вседорожника, а она, в свою очередь, намечена на 2018 год. Audi Q3, как и ранее, планируется снабдить широкой линейкой бензиновых и дизельных моторов мощностью до 400 л.с.: 2,5-литровый турбомотор от седана RS 3 получит «заряженный» вариант кроссовера RS Q3.
2016-12-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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