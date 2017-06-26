26 июня 2017, 10:46

Audi Q7 возглавил пятерку самых безопасных SUV

На основании результатов краш-тестов эксперты института безопасности дорожного движения США (IIHS) составили список из пяти самых безопасных кроссоверов, которые доступны российским покупателям.
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«Золото» получил внедорожник Audi Q7. Автомобиль взял максимальное количество баллов безопасности – 10 из 10 возможных. Кросс обладает 333-сильным двигателем объемом 3 литра, а также оборудован различными системами безопасности. Базовая версия кроссовера российским покупателям доступна по цене 3 750 000 рублей.
 
Вторую строчку рейтинга занял еще один представитель Германии - BMW X1. Несмотря на также, как и в случае с Audi Q7, высокую оценку, выяснилось, что его базовая модификация не обладает дополнительными системами безопасности. На российском рынке авто стоит от 1 880 000 рублей.
 
С показателем безопасности 9,7 балла из 10 Mercedes-Benz GLE получил «бронзу», как сочли автомобильные эксперты. Базовая комплектация оборудована различными дополнительными системами, вплоть до контроля «слепых» зон. Стоит внедорожник 4 030 000 рублей.
 
Hyundai Santa Fe занял 4 строчку, также набрав 9,7 балла. Стоимость кроссовера в базовой версии составляет 1 794 000 рублей, и за эту цену автомобиль предлагается только с камерой заднего вида. Дополнительными системами безопасности обладают только более дорогие версии авто.
 
На последнем месте оказался внедорожник Mazda CX-5, с куда более богатым оснащением даже в базовой версии. Автомобиль оснащен системой мониторинга пространства в «слепых» зонах, системой предупреждения о приближении автомобиля сбоку, системой предупреждения о выходе из занимаемой полосы и системой безопасного торможения в городе. Модель стоит от 1 369 000 рублей.

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Отзывы по теме
Авторитет (автомобили с пробегом) | отзывы
Недавно покупал здесь машину, в целом почти все понравилось. Менеджер практически сразу подошел и помогал с выбором автомобиля, рассказывал про все нюансы машины и недочеты. Когда я все же принял решение покупать авто, то оформление документов заняло от силы 2 часа, чему я был очень рад, так как рассчитывал ...
Владислав
Озвучена цена обновленного Haval H6
Спасибо+за+обзор+
Евгений
Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
| Кому: Николай0808, Вам-то чего бояться плохих дорог на Хавале? Кроме всего прочего, там же, я наколько знаю, оцинковка кузова идет, даже если из-под колес других машин что-то будет вылетать, сколы ржаветь не будут.
Никитин
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Audi Q7 возглавил пятерку самых безопасных SUV
«Золото» получил внедорожник Audi Q7. Автомобиль взял максимальное количество баллов безопасности – 10 из 10 возможных. Кросс обладает 333-сильным двигателем объемом 3 литра, а также оборудован различными системами безопасности. Базовая версия кроссовера российским покупателям доступна по цене 3 750 000 рублей. Вторую строчку рейтинга занял еще один представитель Германии - BMW X1. Несмотря на также, как и в случае с Audi Q7, высокую оценку, выяснилось, что его базовая модификация не обладает дополнительными системами безопасности. На российском рынке авто стоит от 1 880 000 рублей. С показателем безопасности 9,7 балла из 10 Mercedes-Benz GLE получил «бронзу», как сочли автомобильные эксперты. Базовая комплектация оборудована различными дополнительными системами, вплоть до контроля «слепых» зон. Стоит внедорожник 4 030 000 рублей. Hyundai Santa Fe занял 4 строчку, также набрав 9,7 балла. Стоимость кроссовера в базовой версии составляет 1 794 000 рублей, и за эту цену автомобиль предлагается только с камерой заднего вида. Дополнительными системами безопасности обладают только более дорогие версии авто. На последнем месте оказался внедорожник Mazda CX-5, с куда более богатым оснащением даже в базовой версии. Автомобиль оснащен системой мониторинга пространства в «слепых» зонах, системой предупреждения о приближении автомобиля сбоку, системой предупреждения о выходе из занимаемой полосы и системой безопасного торможения в городе. Модель стоит от 1 369 000 рублей.
2017-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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