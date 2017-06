Audi R8 V10 plus: гоняем на треке, правда, не в полную силу

Уже на месте с радужной сетчаткой глаз обозреваю модельный ряд, участвующий в трековых заездах и пытаюсь понять тех людей, кто испытывает ничем не передаваемое чувство удовольствия от самого факта обладания этими моделями: S5, S6, S7, RS 6 Avant, RS 7 Sportback, R8 V10 plus. Что ни имя, согласитесь, то драйв. Что ни индекс, то адреналин. «Эр Восьмой» в этом списке – продукт особый. И не только потому, что в его стартовой цене (от 11 200 000 руб.) нулей – как в памятной «олимпийской» затяжке Волка из «Ну, погоди!». R8 V10 plus – самый резвый в спортивной семье бренда. Первую «сотню» разменивает через 3,2 секунды. И это, оказывается, не рекорд: инструктор перед заездом рассказывает о ситуациях, когда при идеальных климатических и дорожных условиях удавалось выйти на более быстрый разгон – что-то порядка 2,9 секунды. А это уже та опасная стихия, где плавают хищные рыбы типа Lamborghini Huracan Performante и Ferrari 812 Superfast, которые, замечу, вдове дороже. {{gallery_878}}{{model_1576}} Дабы не разделить судьбу печально известных малышей, выпавших недавно из двигавшегося автомобиля в центре Сочи (помните, думаю, эту недавнюю историю?), группу «рулевых» R8 V10 plus перед стартом учат правильно размещаться в «ковше» спорткара. Для непосвященных это целая наука, посему несколько нравоучительных тезисов. Итак, глубоко усаживаемся в кресло, чтобы между его спинкой и нижней часть вашей спины не было зазора. Регулируем удаленность от педального узла, левая нога обязательно стоит на положенном ей упоре. Это важно, поскольку, напрягая четырехглавую мышцу, можно обеспечить дополнительную поддержку тела в повороте, особенно левом. Добиваемся такого положения, чтобы между задней поверхностью бедра и подушки сиденья оказался как минимум сантиметр «воздуха» - это нормальный физиологический изгиб. Чтобы настроить спинку кресла, необходимо подвинуть рулевое колесо как можно ближе к себе, родному, и при этом как можно выше. Ставим руки крестообразно на боковые секторы руля. Если спина при этом отрывается от кресла, посадка для трека, увы, неправильная – водитель лишается опоры, а позвоночник будет получать постоянные компрессионные давления. Посему: настраиваем спинку сиденья таким образом, чтобы при всех действиях рулем и с рычагом КПП спина оказывалась плотно прижатой к креслу. Известно, что спортсмены чувствуют автомобиль не столько «пятой точкой», сколько спиной. Что касается ремня безопасности, он тут без регулировки и банально должен проходить через ключицу. Это аксиома. Интерьер актуального, второго поколения R8 не произвел какого-то «самолетного», как можно было ожидать, впечатления. Перед глазами минимум тумблеров и переключателей, зато роскошны спортивные кресла с подчеркнуто развитой боковой поддержкой. На фоне машины первой генерации они смонтированы чуть ниже, однако выбираться из купе не так обременительно, как из того же Huracan. За сиденьями - дополнительная емкость, а на основной багаж отведено 104 литра, и они - перед кабиной.{{gallery_875}}{{params_54031}} За три спортивных круга «не в полную силу» распознать совершенство техники «эрки», понятное дело, невозможно. Даже если ты протестировал в жизни не одну сотню машин. Модели, подобные R8 V10 plus, особого роду племени, их надо «объезжать» и, если хотите, укрощать. Этого за блиц-тест, конечно же, не получилось. Но кое-какое понимание машины все же пришло.Например, то, что на фоне ингольштадтского «ожерелья» в лице S и RS спорткаровская «эрка» - точно остро заточенное зубило, рвущее трековый асфальт. V10 с его 610-ю силами и 560 Нм крутящего момента при 6500 об/мин – весомый аргумент даже перед не менее амбициозными собратьями. Цилиндров все же 10, а не 8, как было до смены поколений. Нажатие на акселератор - и уже только один звук выдает в купе злого зверя. У R8, равно как и у RS-версий, присутствует система спортивного выхлопа, но в рыке «эрки» больше «сафари». Надо быть предельно аккуратным с таким агрессором, а то по неопытности не спасут даже роскошные керамические тормоза. Подрулевые лепестки – в тему. Как только на них нажимаем, активируется мануальный режим. Он позволяет, точно с МКПП, «висеть» в зоне максимальных оборотов, а это «за 8000 об/мин». Если собираемся ехать «на лепестках», следует помнить о переключениях. К тому же, «минусом» стоит пользоваться для разгрузки тормозов. Тогда спорткар лучше загружается на переднюю ось. В скоростные повороты R8 входит как «налитой»: острые отклики, классная поворачиваемость, некоторая склонность к довороту под сброс газа. «Только не стоит пользоваться системой Performance, - вспомнился призыв инструктора перед стартом. – У нас нет времени на скольжение».{{gallery_876}}В паре с V10 работает 7-скоростной преселективный «робот» S tronic. В отличие от прежнего собрата, у него 2 сцепления. Коробка стала компактнее и легче, при этом переключения передач отличаются повышенной скорострельностью и эластичностью. S tronic, как вы уже поняли, располагает ручным режимом переключения ступеней, а также технологией «старт/стоп» и системой деактивации 5 цилиндров при малых нагрузках. В основе полноприводной трансмиссии quattro, заложенной в R8, лежит несколько иная, в сравнении с S или RS, конструкция. Это не механический самоблокирующийся дифференциал, обеспечивающий распределение крутящего момента по осям в пропорции 40:60, а электрогидравлическая многодисковая муфта, которая в нормальных условиях генерирует почти 100% момента на задние колеса, но при необходимости на переднюю ось может уходить все те же 100%. Благодаря этой схеме, а также «интеллигентной» работе системы стабилизации, «Эр Восьмой» способен докручивать внутрь поворота даже под некоторой тягой. А грамотные настройки шасси автомобилю только в пользу. {{gallery_877}}{{material_116978}} Версию RS7 Performance катал еще полгода назад, и на этот раз не уделил ей особого внимания. Пытался понять идею S6, с его 450-сильным «сердцем» и стартом за 4,4 секунды, но до конца так и не смог. Банально не хватило времени и кругов. Вроде, все понравилось: зачетное вождение и управление, относительно резвый драйв и уверенное оттормаживание с 200 км/ч, но после R8 «шестая эска» показалась в трековой дисциплине ленивым окунем на фоне проворной пираньи. Наверное, так оно и есть. Но ведь, в отличие от «эрки», седан с литерой «S» все же выбирают не для бравирования по крутым виражам Moscow Raceway. Это автомобиль для тех, кому мало стандартных настроек A6. В хозяйстве Audi все , видимо, расставлено по своим полкам, упорядочено. На то они и немцы…

2017-06-13