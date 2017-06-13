Audi R8 V10 plus: гоняем на треке, правда, не в полную силу
Уже на месте с радужной сетчаткой глаз обозреваю модельный ряд, участвующий в трековых заездах и пытаюсь понять тех людей, кто испытывает ничем не передаваемое чувство удовольствия от самого факта обладания этими моделями: S5, S6, S7, RS 6 Avant, RS 7 Sportback, R8 V10 plus. Что ни имя, согласитесь, то драйв. Что ни индекс, то адреналин.
«Эр Восьмой» в этом списке – продукт особый. И не только потому, что в его стартовой цене (от 11 200 000 руб.) нулей – как в памятной «олимпийской» затяжке Волка из «Ну, погоди!». R8 V10 plus – самый резвый в спортивной семье бренда. Первую «сотню» разменивает через 3,2 секунды. И это, оказывается, не рекорд: инструктор перед заездом рассказывает о ситуациях, когда при идеальных климатических и дорожных условиях удавалось выйти на более быстрый разгон – что-то порядка 2,9 секунды. А это уже та опасная стихия, где плавают хищные рыбы типа Lamborghini Huracan Performante и Ferrari 812 Superfast, которые, замечу, вдове дороже.
Чтобы настроить спинку кресла, необходимо подвинуть рулевое колесо как можно ближе к себе, родному, и при этом как можно выше. Ставим руки крестообразно на боковые секторы руля. Если спина при этом отрывается от кресла, посадка для трека, увы, неправильная – водитель лишается опоры, а позвоночник будет получать постоянные компрессионные давления. Посему: настраиваем спинку сиденья таким образом, чтобы при всех действиях рулем и с рычагом КПП спина оказывалась плотно прижатой к креслу. Известно, что спортсмены чувствуют автомобиль не столько «пятой точкой», сколько спиной. Что касается ремня безопасности, он тут без регулировки и банально должен проходить через ключицу. Это аксиома.
Интерьер актуального, второго поколения R8 не произвел какого-то «самолетного», как можно было ожидать, впечатления. Перед глазами минимум тумблеров и переключателей, зато роскошны спортивные кресла с подчеркнуто развитой боковой поддержкой. На фоне машины первой генерации они смонтированы чуть ниже, однако выбираться из купе не так обременительно, как из того же Huracan. За сиденьями - дополнительная емкость, а на основной багаж отведено 104 литра, и они - перед кабиной.
|Audi R8 V10Plus
|5.2 л, 610 л.с
|Роботизированная 7
|0-100 - 3.2 с, 330 км/ч
|4426 x 1944 x 1240 мм
|полный
|АИ-98, 12.3 л на 100 км
|10 600 000 руб
|Все характеристики
Например, то, что на фоне ингольштадтского «ожерелья» в лице S и RS спорткаровская «эрка» - точно остро заточенное зубило, рвущее трековый асфальт. V10 с его 610-ю силами и 560 Нм крутящего момента при 6500 об/мин – весомый аргумент даже перед не менее амбициозными собратьями. Цилиндров все же 10, а не 8, как было до смены поколений. Нажатие на акселератор - и уже только один звук выдает в купе злого зверя. У R8, равно как и у RS-версий, присутствует система спортивного выхлопа, но в рыке «эрки» больше «сафари». Надо быть предельно аккуратным с таким агрессором, а то по неопытности не спасут даже роскошные керамические тормоза.
Подрулевые лепестки – в тему. Как только на них нажимаем, активируется мануальный режим. Он позволяет, точно с МКПП, «висеть» в зоне максимальных оборотов, а это «за 8000 об/мин». Если собираемся ехать «на лепестках», следует помнить о переключениях. К тому же, «минусом» стоит пользоваться для разгрузки тормозов. Тогда спорткар лучше загружается на переднюю ось. В скоростные повороты R8 входит как «налитой»: острые отклики, классная поворачиваемость, некоторая склонность к довороту под сброс газа. «Только не стоит пользоваться системой Performance, - вспомнился призыв инструктора перед стартом. – У нас нет времени на скольжение».
В паре с V10 работает 7-скоростной преселективный «робот» S tronic. В отличие от прежнего собрата, у него 2 сцепления. Коробка стала компактнее и легче, при этом переключения передач отличаются повышенной скорострельностью и эластичностью. S tronic, как вы уже поняли, располагает ручным режимом переключения ступеней, а также технологией «старт/стоп» и системой деактивации 5 цилиндров при малых нагрузках.
В основе полноприводной трансмиссии quattro, заложенной в R8, лежит несколько иная, в сравнении с S или RS, конструкция. Это не механический самоблокирующийся дифференциал, обеспечивающий распределение крутящего момента по осям в пропорции 40:60, а электрогидравлическая многодисковая муфта, которая в нормальных условиях генерирует почти 100% момента на задние колеса, но при необходимости на переднюю ось может уходить все те же 100%. Благодаря этой схеме, а также «интеллигентной» работе системы стабилизации, «Эр Восьмой» способен докручивать внутрь поворота даже под некоторой тягой. А грамотные настройки шасси автомобилю только в пользу.
Наверное, так оно и есть. Но ведь, в отличие от «эрки», седан с литерой «S» все же выбирают не для бравирования по крутым виражам Moscow Raceway. Это автомобиль для тех, кому мало стандартных настроек A6. В хозяйстве Audi все , видимо, расставлено по своим полкам, упорядочено. На то они и немцы…
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