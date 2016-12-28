Audi RS4 Avant получила двигатель от Porsche Panamera
Вконтакте
Facebook
Новинку вывели на тесты, и она тут же попала в объективы камер фотошпионов. Модифицированную версию универсала RS4 Avant видели на гоночном треке в Нюрбургринге.
По некоторым сведениям, обновленная модель получила силовой агрегат, позаимствованный у последней генерации Porsche Panamera, а именно - битурбированный двигатель объемом 2,9 литра и мощностью 450 л.с. На видеоролике хорошо слышно мощные звуки мотора, подтверждающие слова инсайдеров.
Также новинка получила более широкие колесные арки, что придает автомобилю более спортивную внешность.
О сроках выхода модели на рынок пока ничего неизвестно.
Audi RS4 Avant получила двигатель от Porsche Panamera
По некоторым сведениям, обновленная модель получила силовой агрегат, позаимствованный у последней генерации Porsche Panamera, а именно - битурбированный двигатель объемом 2,9 литра и мощностью 450 л.с. На видеоролике хорошо слышно мощные звуки мотора, подтверждающие слова инсайдеров. Также новинка получила более широкие колесные арки, что придает автомобилю более спортивную внешность. О сроках выхода модели на рынок пока ничего неизвестно.
В избранное