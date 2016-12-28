28 декабря 2016, 10:47

Audi RS4 Avant получила двигатель от Porsche Panamera

Новинку вывели на тесты, и она тут же попала в объективы камер фотошпионов. Модифицированную версию универсала RS4 Avant видели на гоночном треке в Нюрбургринге.
По некоторым сведениям, обновленная модель получила силовой агрегат, позаимствованный у последней генерации Porsche Panamera, а именно - битурбированный двигатель объемом 2,9 литра и мощностью 450 л.с. На видеоролике хорошо слышно мощные звуки мотора, подтверждающие слова инсайдеров.
 
Также новинка получила более широкие колесные арки, что придает автомобилю более спортивную внешность.
 
О сроках выхода модели на рынок пока ничего неизвестно.

Комплектации и технические характеристики

Audi RS4 4.2 AT
Год выпуска, с2012
Год выпуска, по2014
Кузовуниверсал
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин450 / 331 при 8250
Объем двигателя4163
Тип трансмисииавтомат 7
Приводполный
Городской цикл14.6
Загородный цикл8.5
Смешанный цикл10.7
ТопливоАИ-98
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Audi RS4 Avant получила двигатель от Porsche Panamera
По некоторым сведениям, обновленная модель получила силовой агрегат, позаимствованный у последней генерации Porsche Panamera, а именно - битурбированный двигатель объемом 2,9 литра и мощностью 450 л.с. На видеоролике хорошо слышно мощные звуки мотора, подтверждающие слова инсайдеров. Также новинка получила более широкие колесные арки, что придает автомобилю более спортивную внешность. О сроках выхода модели на рынок пока ничего неизвестно.
2016-12-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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